Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины

Церковь-крепость, церковь-пещера и даже церковь-цистерна — Фокус выбрал 10 примечательных святынь, которые будет интересно посетить на пасхальные праздники. Но не забывайте: дорога к храму бывает нелегка, особенно к храму в украинской глубинке

Храм Святого Духа. Четфалва, Береговский район Закарпатской области

Неплохой вкус и готовность к экспериментам — редкие качества для современного сакрального зодчества Украины. Но в Четфалве с этим порядок: до Венгрии отсюда — метров двести, Евросоюз с его модернистской архитектурой — сразу за Тисой.

Найти храм Святого Духа несложно: ориентиром будет высоченный деревянный шпиль, который видно с трассы Е58. Шпиль венчает самую высокую в Закарпатье колокольню, стоящую на 16 опорах — она и является главной местной достопримечательностью.

Колокольня построена в XVIII веке рядом со скромным каменным храмом XIV столетия. В старой святыне молятся местные протестанты — их в селе большинство. Малочисленные общины четфалвских римо- и греко-католиков построили свой храм в 1998–2000 годах. Его используют по очереди, конфликтов нет. Интересный симбиоз двух течений христианства проявился и в интерьерах, в алтарной части церкви-костёла.

Как добраться: по трассе М23, примерно посередине между Береговым и Виноградовым свернуть на юг, ехать 1 км. Ориентиры — старая автобусная остановка "Четфолво" и знак "Виноградовский район": поворачивать надо перед ним.

GPS: 48°07′27.6″N 22°47′32″E

Ильинская церковь. Топоровцы, Новоселицкий район Черновицкой области

Современные сельские церкви Буковины — страдания для глаз. Старые — сама скромность: "хатний тип" отличается от обычного дома только крестами. Самые красивые местные храмы возникли на рубеже ХІХ–ХХ вв. Большим Топоровцам было тесно в старинной оборонной Ильинской церкви (1560 г.), и в начале ХХ в. тут взялись строить новую. По легенде, на её месте на вершине Капитанского холма стояла корчма. Корчмарь не хотел продавать участок крестьянам, и те отправили делегацию к императору Францу Иосифу. Монарх разрешение на строительство дал, да ещё и отсыпал ходокам пожертвование на храм. Узнав об этом, корчмарь продал участок. Проект создал австрийский архитектор, Карл Ромсторфер. Вдохновлялся он монастырями Южной Буковины — до сих пор вокруг румынской Сучавы есть немало похожих церквей. Близнец топоровецкого храма стоит в городе Кимполунг (Румыния), но построен годом раньше. Колокола новой Ильинской церкви в Топоровцах впервые подали голос в 1914-м, сообщая о начале Первой мировой войны.

Крестьяне ждали, что на освящение церкви приедет Франц Иосиф и даже соорудили для высокого гостя роскошный резной трон — он до сих пор стоит здесь. А император в Топоровцы не приехал.

Как добраться: от Черновцов на северо-восток по трассе Т2603. Храм расположен в самой высокой точке села у дороги.

GPS: 48°22′58.5″N 26°05′16.1″E

Успенский собор. Белая Криница, Глыбоцкий район Черновицкой области

Вся Украина, вплоть до самых западных областей, в современном сакральном зодчестве часто опирается на нехарактерные для нашей территории псковско-новгородские традиции. Есть только несколько мест, где далёкая северная архитектурная мода уместна. И Белая Криница на румынской границе — как раз такое место. Крохотное село заселено старообрядцами, чьи предки сбежали сюда из России в XVII веке после церковного раскола. До сих пор Белая Криница — вещь в себе, заповедник архаизма. Центр местной жизни — Успенский собор (1900–1908 гг.), построенный по проекту москвича Александра Кузнецова на деньги купеческой четы Овсянниковых. Тут всё сплошной импорт: иконостас из Владимира, гранит из Москвы, финансы на строительство — со всех старообрядческих центров Европы. В советские годы в соборе был склад удобрений, потом музей, а с 1992 года храм — снова действующий. Соседняя деревянная церковь Косьмы и Дамиана существенно старше (XVIII в.). Захватите с собой паспорт: пограничники могут попросить его предъявить, граница ведь совсем близко.

Как добраться: из Черновцов в направлении румынской границы по трассе М19 до села Опрышены, где стоит указатель на Белую Криницу (поворот направо, на запад), далее по дороге Т2622 через Черепковцы и Старый Волчинец.

GPS: 47°58′37.2″N 25°53′01.2″E

Горянская ротонда. Ужгород, предместье Горяны, пер. Музейный, 6

Греко-католическая церковь Св. Анны в предместье Ужгорода Горяны (XV–XVIII вв.) была бы совсем забыта туристами, если бы не древнейшая её часть — ротонда. Обычно ротонды круглые, но горянская — шестиугольная. Только углы настолько сглажены, что и не заметишь их, если не знаешь. Толщина стен — до 2,5 м.

Построена ротонда очень давно. То ли в XIII веке, то ли в Х, учёные не определились. Сюда стоит приехать именно на Пасху или на другой большой религиозный праздник — есть шанс попасть внутрь и увидеть главное богатство: фрески. Предполагают, что их авторы были знакомы с работами великого итальянца Джотто — горянские росписи перекликаются с проторенессансными шедеврами Италии. Сюжеты — из Нового завета: Благовещение, бегство в Египет, дары волхвов, рождество Христа, воскресение. Фрески восточной стены нефа помоложе, но тоже раритет: XV век, тирольская или чешская школа.

Церковь Св. Анны раньше была и римско-католической, и православной, и закрытой, но с 1991 года храм передан греко-католической общине. Выше церквушки — руины оборонного монастыря военного ордена Св. Павла. В ясную погоду от церкви Св. Анны видно панораму Токайских гор.

Как добраться: Горяны находятся на востоке Ужгорода, недалеко от объездной дороги (Е58). К храму двигайтесь по сельского вида улице Горянской, свернув в последний поворот направо на ул. Горянской Ротонды.

GPS: 48°36′22.5″N 22°20′12.6″E

Церковь Св. Онуфрия. Рукомыш, Бучачский район Тернопольской области

Самое красивое место Рукомыша неподалёку от бучачской объездной дороги — травертиновые скалы с гротами и неглубокими пещерами. Люди считают их святыми и называют Рукомыш "украинским Лурдом". Трудно сказать, действительно ли в рукотворных пещерах в 1240 году прятались от орд Батыя монахи Киево-Печерской лавры. Но во Вторую мировую тут во время артиллерийских обстрелов находили убежище местные жители.

Каменная церковь Св. Онуфрия (1768 г.) расположилась на месте деревянной предшественницы. На её фасаде стояла скульптура, в которой под толстым слоем побелки сложно было рассмотреть фигуру святого. Оказалось, что это работа великого скульптора Иоганна Георга Пинзеля. С 2009 года её забрали в храм, и на фасаде теперь — современная гипсовая фигура Иисуса.

Вокруг скал и храма в 2007 году построили 13 станций крестного пути, последняя символизирует тернистый путь Украины. В пещере над церковью — "Гроб божий". Согласно легендам, когда-то тут был каменный иконостас с каменными же царскими воротами. Когда строили объездную, по стенам пошли трещины. К северу от пещеры — несколько гротов меньшего размера, возможно, бывшие кельи.

Как добраться: ехать к северу от Бучача по объездной (вначале по Т2001, потом поворот на запад на Н18). Свернуть направо на первом повороте после моста через реку Стрыпа. Комплекс хорошо просматривается с объездной дороги.

GPS: 49°05′41.7″N 25°22′38.6″E

Георгиевская церковь. Седнев, Черниговский район Черниговской области

Крохотный Седнев на Черниговщине напичкан памятниками, но восставшая из пепла казацкая Георгиевская церковь, пожалуй, самый интересный из них. Её утончённый силуэт рвётся в небо и вызывает смутные ассоциации с готическими храмами. Дерево успело почернеть от дождей и снегов — даже не верится, что святыню восстанавливали с нуля после пожара 2004 года.

Гонт из хвойных пород дерева везли на берег реки Снов из Карпат. Каждую дощечку перед установкой на купола прокипятили в олифе. Во время возрождения храма на его фасаде снова появились башни-ступы: они были на церкви до 1852 года. Эти башни — черниговская фишка, знак отличия местной архитектурной школы.

Точная дата постройки неизвестна — примерно 1747 год. Строили без единого гвоздя. По легенде, тут освящали свои сабли перед военными походами казаки Седневской сотни Черниговского полка. В интерьерах церкви в 1967 году снимали эпизоды фильма "Вий" по Николаю Гоголю с Натальей Варлей и Леонидом Куравлёвым.

Большую часть года святыня стоит закрытой, но по воскресеньям и крупным религиозным праздникам тут служат. Поэтому на Пасху есть возможность полюбоваться светлым интерьером Георгиевской церкви и её иконостасом.

Как добраться: От Чернигова на восток по трассе Р12, за селом Киселёвка у остановки свернуть на север, на дорогу Р13. В центре Седнева — направо, на ул. Казацкую.

GPS 51°38'40.09''N, 31°33'57.74''E

Крестовоздвиженская церковь. Каменец-Подольский Хмельницкой области

В популярном Каменец-Подольском есть места, где туристов мало, а красоты много. Одно из них — аккурат под Старой крепостью. Деревянную Крестовоздвиженскую церковь неплохо видно с Замкового моста, но она внизу, в каньоне. Туристы решают не идти, а зря. Тут фантастически красиво: с севера церквушку в подольском стиле защищает замок, с запада — отвесная скала каньона, с востока — река Смотрич.

Название у местности интересное — Карвасары. Народная этимология говорит про любвеобильную курву Сару, которая здесь жила, историки — про стоявшие тут караван-сараи.

Крестовоздвиженская церковь — героиня сразу нескольких легенд. По одной из них, построить храм под стенами замка предложил гетман Петр Конашевич-Сагайдачный, когда раненый возвращался в 1621 году с Хотинской битвы в Киев. Ещё одна рассказывает, что тут венчались Тимош Хмельницкий, сын гетмана Богдана, с Розандой Лупул, дочкой молдавского воеводы. Не верьте: венчалась пара в Яссах в августе 1652 года, а храм датируется 1799–1801 годами. Сейчас тут молятся прихожане УПЦ МП.

Как добраться: лучше идти пешком. От Турецкого моста около Старой крепости спуститься по лестнице к Смотричу, перейдя который по пешеходному мосту, взять правее. К церкви ведёт ещё один мостик через реку — подвесной.

GPS: 48°40′19″N 26°33′48.7″E

Покровская церковь-крепость. Сутковцы, Ярмолинецкий район Хмельницкой области

Среди немногочисленных сохранившихся оборонных храмов Покровская церковь-крепость в Сутковцах — самый интересный. Сложно найти книгу про украинское средневековое искусство без изображения храма из небольшого подольского села. Потому что это настоящий маленький замок с четырьмя башнями, узкими окнами-бойницами и толстенными стенами.

Точной даты постройки не знает никто — называют и 1467 год, и ХІІІ, и XVI века. Постарайтесь попасть внутрь, а если повезёт — заберитесь на верхний оборонный ярус, туда, где бойницы. Если не получится, ничего страшного, свою дозу фортификационных впечатлений можно получить на соседнем холме, где сохранилась замковая башня и остатки стен местной крепости.

Может быть, так же, как современные туристы, тут гулял в 1789 году граф Калиостро. Знаменитый шарлатан жил в Сутковцах в имении графа Тадеуша Грабянки, добывал для своего патрона "философский камень" и разрабатывал ритуал "Непобедимого скифского солнца" для будущих украинских масонских лож.

Несколько лет назад храм пережил непростую реставрацию, зиму 2009 года провёл без крыши и сейчас снова находится почти в аварийном состоянии.

Как добраться: по трассе Н03 на север от Ярмолинцев, далее — 6 км на восток по указателю "Сутковцы".

GPS: 49°10′36.7″N 26°55′55.3″E

Поле Берестецкой битвы. Пляшева, Радивиловский район Ровенской области

Название Пляшева не слишком знакомое, а вот про Берестечко слышали все. Так вот, битва под Берестечком (1651 год) была на самом деле около этого волынского села. На территории национального заповедника "Поле Берестецкой битвы" расположено два храма, и оба очень интересны.

Деревянную Михайловскую церковь перенесли сюда из соседнего села Остров в 1914 году, а построена она ещё до битвы. Согласно легендам, именно тут накануне своего крупнейшего сражения молился о победе гетман Богдан Хмельницкий. Победу не вымолил, а поражение больно ударило по казацкому войску. Перед иконостасом идут ступени под землю — к огромному саркофагу с останками казаков. Это малая часть, большинство воинов навсегда остались в болотах вокруг Пляшевой.

Подземный переход ведёт к второму храму заповедника. Величественная Георгиевская церковь — один из лучших примеров модерна в украинской сакральной архитектуре. В этих стенах сразу три святыни. Главная — Георгиевская. На втором этаже — храм Бориса и Глеба. Под землёй — церковь Параскевы Пятницы. Проект в 1910 году создал студент-архитектор Владимир Максимов. Освятили церковь 2 июня 1914-го. Уже в те годы Казацкие могилы собирали тысячи паломников. Архитектор понимал, что ни одно здание не выдержит напора таких толп, и вынес иконостас на внешнюю стену церкви. Фронтон украшен "Голгофой", шедевром Ивана Ижакевича. Сейчас на Казацких могилах действует не только музей, но и мужской Георгиевский монастырь (УПЦ КП).

Как добраться: по трассе Т1806 к западу от Пляшевой, первый поворот налево.

GPS: 50°20′56″N 25°11′35.8″E

Храм в цистерне. Переходы, Чёртковский район Тернопольской области

Это бонус в нашем списке: Пасху здесь празднуют по римо-католической традиции. И всё же в списке примечательных храмов нельзя обойти часовню в крохотных Переходах. Немногочисленным сельским римо-католикам нужен был храм, а денег на строительство у прихожан не было. Когда есть вера, стены не слишком важны, решил местный священник Ян Пйонтковский. Сперва он присматривался к экспонатам на кладбище военных самолётов (было в Чёрткове когда-то такое), но от столь экстремальной идеи всё же отказался. Зато купил в 2002 году за $1 тыс. большую железную цистерну, в которой и обустроил часовню. В таких когда-то жили строители, работающие на советском севере. Вот уже полтора десятилетия храм-цистерна верой и правдой служит верующим.

Как добраться: сложно. В село не ведут указатели, а навигаторы выводят на отгороженную частную собственность. С трассы М19 нужно свернуть на запад сразу за железнодорожным переездом у станции Выгнанка. Неприметная грунтовка с километр будет идти параллельно железной дороге, а после повернёт налево, к Переходам. Храм-цистерна стоит у леса недалёко от начала села.

GPS: 49°02′24.9″N 25°49′59.4″E