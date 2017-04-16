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Главная » Красивая страна » Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского
Фото: из личных архивов

Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского

22–23 апреля в Каменец-Подольском торжественно откроют туристический сезон. Фокус узнал, куда стоит заглянуть туристам помимо самого города

Ирина Пустынникова - 16.04.17 1204
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Цвикловцы

Петля Смотрича в селе Цвикловцы, пожалуй, самое фотогеничное место на этой реке. С высокого берега каньона видны Днестр и турбаза в соседнем селе Устье. Поднимающийся из воды мост — на самом деле верхняя часть давно затопленной плотины между Цвикловцами Первыми и Цвикловцами Вторыми.

Как добраться: по дороге Т2325 до развилки на Большую Слободку (у дороги стоит огромная красная звезда), на перекрёстке направо по едва заметной грунтовке между деревьями. Ехать метров 500 — пока не ахнете от увиденного. Будьте внимательны: рядом отходит полевая дорога, она к петле не приведёт.

GPS: 48°34'59.8"N 26°38'08.3"E

Пановцы

От замка XV–XVI ст. над Смотричем остались лишь руины башен. Сельский дом культуры напротив развалин — остатки кальвинистской академии, устроенной в своём имении в 1590 году магнатом Яном Потоцким, приверженцем Реформации. В Пановцах работали типография, кирха и школа — пока Потоцкий не умер в 1611 году в походе под Смоленском. Его братья выгнали кальвинистов из имения, закрыли типографию, а выпущенные ею книги и листовки сжёг перед каменецкой ратушей палач.

Как добраться: по дороге Т2325 до автобусной остановки "Пановцы", дальше направо. Ориентир — местная школа.

GPS: 48°34'59.8"N 26°38'08.3"E

Недостроенный ж/д мост

В 1916 году была сделана безуспешная попытка протянуть железную дорогу к Днестру и дальше, на бессарабский берег. От неё до наших дней сохранились живописные каменные пилоны железнодорожного моста через Смотрич между сёлами Зубровка и Пановцы.

Как добраться: По дороге Т2325 до самодельного указателя "П'ятий куток", затем направо.

GPS: 48°44'56.3"N 26°36'18.8"E

Голосков

Тут начинается каньон Смотрича, а в парке у дороги стоит милый провинциальный дворец Марковых — Римских-Корсаковых. Нет, это были не родственники композитора — просто однофамильцы. В парке до сих пор сохранились каменные львы на радость детям: во дворце сейчас сельская школа.

Как добраться: По Негинскому шоссе, одной из главных артерий микрорайона Жовтневый, до выезда из города. Указателей нет, ориентируйтесь по домам: окончились девятиэтажки — у последней пора сворачивать налево.

GPS: 48°44'56.3"N 26°36'18.8"E

Рыхта

От замка 1507 года остались угловые башни: две полуразрушенные, в третьей местный батюшка держит маринованные помидоры и картошку. Под башней с помидорами — отвесная скала и старинный мост через речушку Жванчик. На другом берегу реки — массивная водяная мельница, когда-то одна из крупнейших на Подолье. В последние годы её пробуют оживить. Спросите дорогу к местному фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП), он разместился во дворце Рожаловских среди старого парка.

Как добраться: выехать в соседнее с Каменцом село Должок, у Должоцкого спиртзавода — по указателю на Кудринцы.

GPS: 48°44'56.3"N 26°36'18.8"E

Скифский курган

Не замками одними интересны окрестности Каменца. У поворота на завод "Подольский цемент", прямо у трассы Н03 в поле стоит курган скифских времён.

Как добраться: по трассе Н03 в направлении Хмельницкого до указателя "Цемзавод".

GPS: 48°44'56.3"N 26°36'18.8"E

Цементный завод

Это, конечно, не памятник истории, но любители индустриальных пейзажей будут поражены масштабами одного из крупнейших в Европе цементных заводов. Построенный в 1966 году промышленный гигант сейчас принадлежит ирландской группе CRH и наступает своими карьерами на одну за другой гору-товтру. 

Как добраться: по трассе Н03 до указателя "Цемзавод", затем налево.

GPS: 48°44'56.3"N+26°36'18.8"E

Кармелюкова гора

А вот и они, разрушенные карьерами, но всё ещё прекрасные горы. Окаменевший за тысячелетия коралловый риф сарматского моря давно стал горным кряжем, которые называют тут Товтрами. Один из самых живописных кусочков кряжа лежит у села Приворотье Второе, где работает санаторий "Лесная песня". На вершине лесистой Кармелюковой горы — валы древнеславянских времен, а у её подножия — полуразваленная неоготическая мельница ХІХ века, у которой, по легенде, проходили свидания Кармелюка с дочерью мельника.

Как добраться: по трассе Н03 до указателя "Санаторій Лісова пісня" у села Гуменцы и заправки ANP, далее налево, в село. В центре села у автобусной остановки — налево, за фермами — направо, за агрокомбинатом "Авис" — снова направо.

GPS: 48°44'56.3"N+26°36'18.8"E

Баговица

Скромное село с синодальной, типовой деревянной церковью (1864 г.) стоит на высоком берегу речушки Баговички. Природа тут — живописнее архитектуры.

Как добраться: по дороге Т2317 до Слободки Кульчиевецкой, в ней по указателю "Врублевцы" направо, через примерно 4 км — снова направо.

GPS: 48°44'56.3"N 26°36'18.8"E

Лесковцы

Местные упрямо называют малую родину Лясковцами — наперекор Википедии и словарям. Сохранились старая водяная мельница на Жванчике, Дмитровская церковь (1837–1858 гг.) и усадебный дом Хорбковских (конец ХІХ в.), сейчас сельская школа).

Как добраться: выехать из Каменца через село Должок, за селом Суржа в лесу у автобусной остановки — направо.

GPS: 48°40'30.1"N 26°24'06.0"E

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