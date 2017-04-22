Радиус интереса. 10 интересных мест в 10 км от дендропарка "Александрия"

Дендропарк "Александрия" в Белой Церкви — одно из лучших мест, где можно насладиться весенними цветами. Но и рядом с детищем графа Браницкого есть немало интересного*

Зимний дворец

"Александрия" была летней резиденцией графской семьи Браницких, а зимой они жили здесь в небольшом двухэтажном дворце на левом берегу реки Рось. Рядом с дворцом есть парк, куда менее масштабный, чем "Александрия".

Как добраться: пешком от Соборной пл. в сторону городского пляжа

GPS: 49°47′34.1″N 30°06′33.6″E

Замковая гора

Здесь сконцентрирована история Белой Церкви. На скале над Росью стоят храм Георгия Победоносца и памятник Ярославу Мудрому: на этом месте в 1032 году киевский князь заложил город Юрьев. Неподалёку — костёл Иоанна Крестителя, университетские корпуса и другие исторические здания.

Как добраться: от пл. Соборной по ул. Дружбы на Центральный мост через Рось

GPS: 49°47′28.8″N 30°06′30.7″E

Мельница

Каменные стены, узкие окошки, мощные контрфорсы — заброшенная водяная мельница начала XX века напоминает старинный замок. От мельницы открывается вид на пешеходный мостик через Рось, частные домики и монастырь мари Магдалины — островок патриархального городка посреди современного индустриального города.

Как добраться: от пл. Соборной по ул. Князя Владимира, направо на ул. Гагарина

GPS: 49°47′20.8″N 30°06′54.1″E

Городской пляж

Если историческим зданиям вы предпочитаете современные развлечения, спуститесь с Замковой горы к реке. Пляж, ресторан, аквабайки и даже прогулочный теплоход — словом, полный джентельменский набор отдыха у воды.

Как добраться: от пл. Соборной в сторону Роси через парк

GPS: 49°47′33.9″N 30°06′26.2″E

Белоцерковский карьер

Белая Церковь стоит на гранитном щите — об этом свидетельствуют скалы и пороги на Роси. Чуть выше по течению от "Александрии", в урочище Кошик на правом берегу реки, гранит добывают открытым способом — масштабы грандиозного карьера поражают.

Как добраться: маршрут №1 — выехать из Белой Церкви через микрорайон Песчаный в сторону с. Глыбочка, не доезжая до села — направо. Маршрут №2 — выехать из Белой Церкви по Сквирскому шоссе, в с. Фурсы — налево, ехать до с. Чмыревка, оттуда — по пешеходному мостику через Рось

GPS: 49°46′30.5″N 30°01′36.3″E

Подвесной мостик

Если идти к гранитному карьеру из села Чмыревка, мы пересечём Рось по железному подвесному мостику. Переход доставит острые ощущения: как и положено подвесным конструкциям, мост раскачивается. Кроме того, через его решётчатый пол видно открывающуюся под ногами пропасть.

Как добраться: выехать из Белой Церкви по Сквирскому шоссе, в с. Фурсы — налево, ехать до с. Чмыревка, мостик находится на юго-восточной окраине села

GPS: 49°46′19.1″N 30°01′16″E

ГЭС в Глыбочке

В селе Глыбочка заканчивается крупное водохранилище. Бетонная плотина соседствует со скальными берегами, что делает ГЭС похожей на естественный водопад.

Как добраться: выехать из Белой Церкви через микрорайон Песчаный, в с. Глыбочка на втором повороте — направо. Проезд машин через дамбу ГЭС запрещён

GPS: 49°46′03.6″N 30°01′57.8″E

Городище

Село получило своё название от древнеславянского городища XI века, на бывших валах которого и расположились хаты современных местных жителей. С вершины холма открывается живописный вид на Рось и остров посреди реки. На острове стоит памятник Константину Паустовскому: писатель гостил тут в детстве у своего дяди и упомянул Городище в повести "Далёкие годы".

Как добраться: выехать из Белой Церкви через микрорайон Песчаный, ехать через с. Глыбочка и Пилипча

GPS: 49°43′38.9″N 30°00′49.8″E

Трушки

Село Трушки расположено на Раставице, известной каждому школьнику по роману Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім’я". В селе есть музей писателя, старая мельница и огромные водные просторы: Раставица здесь разливается в масштабное водохранилище.

Как добраться: выехать из Белой Церкви по Сквирскому шоссе, в конце с. Фурсы — налево

GPS: 49°45′53.8″N 29°57′20.5″E

Палиева гора

Каждый путеводитель и тревел-блог обязательно упоминает эту отдалённую часть "Александрии" как "место, куда туристы обычно не доходят". А туристы продолжают туда не доходить. Не поленитесь и исправьте это упущение. Скамеечка на скале над Росью — отличное место для раздумий о вечном.

Как добраться: пешком мимо сада сирени, розария и административных корпусов дендропарка. Гора находится выше по течению Роси, но вдоль реки прохода к ней нет

GPS: 49°48′16″N 30°03′22.9″E

* Имеются в виду 10 км по прямой линии от границ дендропарка "Александрия", расстояние по дорогам может быть больше.