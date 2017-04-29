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Главная » Красивая страна » Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир
Фото: из личных архивов

Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир

Путь из столицы во Львов или Закарпатье неблизкий, но скрасить его помогут остановки в красивых местах. Начать восхищаться можно уже в полусотне километров от Киева*

Евгения Слинько - 29.04.17 1345
13000

Аэродром Бузовая

Безмоторный бесшумный планер дарит ощущение полёта, которое на самолёте не ощутишь. На грунтовом аэродроме можно понаблюдать за полётами, прокатиться по небу в качестве пассажира, а если понравится — записаться в школу пилотов.

Как добраться: за с. Любимовка свернуть с трассы налево в с. Бузовая, в конце села — налево к аэродрому.

GPS:  50°24′05.5″N 30°03′09.2″E.

Усадьба фон Мекк

Барон фон Мекк был известным железнодорожным магнатом рубежа XIX и XX веков, в его имении в Копылове гостил композитор Пётр Чайковский. Спешите увидеть уютный домик в стиле дачного модерна — памятник архитектуры заброшен и постепенно приходит в упадок.

Как добраться: в с. Копылов свернуть с трассы налево, ехать до центра села.

GPS: 50°24′32.4″N 29°53′30.4″E.

Святодуховский монастырь

Если бы не кресты, деревянные постройки у озера напоминали бы базу отдыха или ресторан. Но это святая обитель, которую основал архиепископ Житомирский и Овручский в благодарность за спасение в автомобильной аварии. Рядом с монастырём живописный затопленный карьер Высокий камень.

Как добраться: с окружной дороги вокруг Коростышева сразу за мостом через Тетерев свернуть направо, ехать через с. Козиевка, в с. Городское переехать Тетерев по дамбе, далее на развилке — правее.

GPS: 50°22′01″N 29°10′19.1″E.

Коростышевский карьер

Отработанные карьеры заполняются водой, отчего образуются живописные прозрачные озёра с отвесными каменными берегами. Летом в карьере можно купаться и прыгать в воду с высоких берегов: глубина позволяет.

Как добраться: на развилке перед Коростышевом свернуть налево, в город, а не на окружную. Не доезжая городских окраин — налево в лес.

GPS: 50°18′55.9″N 29°05′34.3″E.

Костёл Рождества Девы Марии

Храм в стиле барокко построен в XVIII веке на деньги графа Олизара, чьё имение находилось рядом. В костёле можно увидеть фамильный склеп Олизаров, рядом сохранился парк на берегу реки Тетерев.

Как добраться: в Коростышеве за мостом через Тетерев — направо на ул. Дарбиняна.

GPS: 50°19′06.4″N 29°03′58.5″E.

Гранитные стелы

Впечатлительные люди едут дальше, а любители чёрного юмора — сворачивают в соседние с Коростышевом сёла. Если в городе N из "12 стульев" основным бизнесом было изготовление гробов, то здесь массово вырезают могильные плиты. На таких же плитах приветствуют в родном селе или желают счастливого пути — красиво ведь.

Как добраться: с окружной дороги вокруг Коростышева свернуть направо около АЗС, ехать через сс. Тесновка и Старосельцы. Стелы есть в с. Минейки и Новая Юрьевка.

GPS: 50°25′10.9″N 29°00′12.5″E.

Река Тетерев

Одна из крупнейших рек украинского Полесья течёт вдоль трассы на участке от Житомира до Коростышева. Тетерев живописен практически везде. К примеру, очень фотогеничны холмы и подвесной мостик на южной окраине Коростышева.

Как добраться: в Коростышеве с ул. Киевской перед магазином "АТБ" свернуть налево на ул. Шевченко, затем направо на ул. Суворова, далее пешком к реке.

GPS: 50°18′01.8″N 29°03′37.1″E.

Музей космонавтики

В Житомире родился "отец космонавтики" Сергей Королёв, около дома которого и построен павильон-музея. Экспозиция обширна: от космической еды в тюбиках до спускаемого аппарата и модели лунохода.

Как добраться: с ул. Киевской налево на ул. Хлебную, ехать мимо Житнего рынка, улица упрётся в павильон музея.

GPS: 50°15′10.8″N 28°40′38.9″E.

Парк им. Гагарина

Изюминка житомирского парка — высоченный пешеходный мост через Тетерев. Но не менее интересен и ностальгический парк аттракционов. "Юнга", "Берёзка", "Весёлые горки" и "Цепная карусель" порадуют детей, а у их родителей вызовут воспоминания о советском детстве.

Как добраться: в Житомире от Соборной пл. по ул. Большой Бердичевской, затем направо на Старый бульвар.

GPS: 50°14′47.5″N 28°39′45″E.

Голова Чацкого

Скала над Тетеревом, напоминающая человеческую голову, овеяна легендами. Самая популярная — о богатыре, который утопил здесь целое войско татарских завоевателей. Рядом со скалой — масштабная плотина высотой 21 м.

Как добраться: от Соборной пл. по ул. Чудновской, за Парком Славы — налево в Нагорный пер.

GPS: 50°14′26.8″N 28°38′41.3″E.

*Имеются в виду 10 км по прямой линии от автотрассы; расстояние по дорогам может быть больше.

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