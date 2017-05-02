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Главная » Красивая страна » Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса
Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса
Фото: открытые источники

Море подождёт. 10 мест в 10 км от автотрассы Киев — Одесса

Главная дорога на юг интересна не только своим пунктом назначения: по пути к "жемчужине у моря" туриста ждёт немало сюрпризов

Евгения Слинько - 02.05.17 405
13000

Васильков

В столичном пригороде есть как минимум два интересных исторических памятника. Собор Святых Антония и Феодосия — прекрасный образец украинского барокко XVIII в. Верить ли легенде о древнем подземном тоннеле, соединяющем собор с Киево-Печерской лаврой — решать вам. Второй памятник весьма необычен: это синагога, превращённая в здание вокзала станции Васильков-2. Уехать из синагоги не получится: пассажирские поезда ходят только через станцию Васильков-1 в 6 км от города.

Как добраться: на развязке в Глевахе свернуть налево, ехать до центра города, затем налево, на ул. Грушевского, и снова налево, на ул. Соборную

GPS: 50°10′49.2″N 30°19′13.4″E

Дендропарк "Александрия"

Даже если вы уже прогуливались вдоль реки Рось по аллеям парка, созданного магнатом Ксаверием Браницким, загляните сюда ещё раз. Во-первых, вы вряд ли доходили до Палиевой горы в отдалённой части "Александрии". Во-вторых, рядом с парком есть много интересного.

Как добраться: на КПП перед Белой Церковью ехать прямо (основная трасса уйдёт влево), в центре города, на клумбе на пл. Соборной — направо.

GPS: 49°48′52.6″N 30°04′41.7″E

Пархомовка

Начало XX века было эпохой модерна в архитектуре. Этот чувственный стиль нечасто касался православных храмов, но церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пархомовка — приятное исключение. Мозаики в интерьере собраны по эскизам Николая Рериха — великий художник был другом промышленников Голубевых, меценатов храма.

Как добраться: свернуть с трассы направо, на дорогу Р18, на развязке у села Кривец, затем — снова направо, на Пархомовку.

GPS: 49°33′24.9″N 30°02′50.5″E

Дендропарк "Софиевка"

Если вам посчастливилось ехать по трассе в будний день — зайдите в "Софиевку" обязательно. Вам представится уникальная возможность увидеть не спины сотен туристов, а прекрасный парк, подаренный графом Станиславом Потоцким своей жене Софии.

Как добраться: в Умани, на развязке  — направо, на ул. Освободителей, затем снова направо

GPS: 48°45′24.6″N 30°14′08.6″E

Мельницы под Уманью

Заброшенных водяных мельниц в Украине десятки, но встретить работающую почти невозможно. Мельнице в селе Коржова повезло: её выкупил и восстановил частный владелец. Красивые, но неработающие мельницы есть и ближе к Одесской трассе, в сёлах Гереженовка и Доброводы по дороге на Тальное. А в селе Пиковец около самой Умани на основе старинной мельницы создан ресторанный комплекс.

Как добраться: за Уманью, на развязке — налево, на трассу Е50, затем на клумбе — направо, на М12, затем снова направо, на с. Коржова через с. Сушковка

GPS: 48°39′14.5″N 30°24′33.4″E

Узкоколейка в Ульяновке

Линия Гайворон — Голованевск — один из немногих сохранившихся участков некогда обширной сети украинских узкоколеек. Миниатюрные тепловозы и вагончики, избежавшие сдачи в металлолом, сейчас катают маленьких пассажиров на детских железных дорогах в крупных городах. Но здесь, в райцентре Ульяновка, всё по-взрослому: ретро-транспорт пусть с черепашьей скоростью, но всё же развозит жителей по окрестным сёлам. Поезда ходят не каждый день — расписание уточняйте на сайте "Укрзализныци".

Как добраться: переехав мост через узкоколейку, на развязке свернуть направо в центр города Ульяновка. Станция Грушка находится возле автовокзала.

GPS: 48°19′32″N 30°14′16.1″E

Луполово

Многие водяные мельницы рубежа XIX и XX вв. похожи на маленькие дворцы или замки. Но эта постройка на левом берегу Южного Буга поражает не только красотой, но и масштабами. "Замковый" ансамбль дополняет и мельничная плотина, похожая на арочный мостик. Памятник истории находится в запущенном состоянии, но есть планы по его реконструкции.

Как добраться: перед с. Луполово, на развязке — налево, за школой и клубом — направо, к реке

GPS: 48°08′33″N 30°19′09.2″E

Покровка

Церковь Иоанна Богослова на высоком берегу реки Тилигул построена в конце XIX века в редком для Украины псевдорусском стиле. Её ажурные кирпичные башенки и 11 куполов видны издалека.

Как добраться: на развязке в с. Троицкое — налево

GPS: 47°35′11.4″N 30°21′38.9″E

Исаево

Дворец Курисов недалеко от Одессы — место среди туристов раскрученное. Менее известен его "младший брат" — имение в селе Исаево, тоже принадлежавшее потомкам Ивана Куриса, сподвижника Александра Суворова.

Как добраться: на развязке в с. Троицкое — налево, ехать через Покровку

GPS: 47°28′45.8″N 30°29′22.2″E

Нерубайское

Об одесских катакомбах слышали все, но не каждый видел их своими глазами. Рукотворным пещерам из ракушечника сотни лет, но музей в Нерубайском посвящён периоду Второй мировой войны, когда катакомбы стали убежищем для одесских партизан.

Как добраться: на развязке около рынка — налево, в Нерубайском, на Т-образном перекрёстке — направо

GPS: 46°32′15.9″N 30°37′34.3″E

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