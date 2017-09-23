Генуэзская твердыня. О чем может рассказать Аккерманская крепость

Белгород-Днестровский, Одесская область
Как добраться
Из Киева до Одессы удобнее добираться ночным поездом (купейный билет ~350 грн). Поезда "Интерсити" (от 280 грн за 2-й класс) прибывают в Одессу поздно вечером, поэтому этот вариант можно рассматривать только при условии ночёвки в городе. Из Одессы до Белгорода-Днестровского можно доехать автобусом, маршруткой за 50–70 грн или электричкой (~25 грн).
По Одесской трассе (Е95) — через Белую Церковь, Умань и Любашовку — до Одессы. Далее лучше свернуть на М15 и объехать Днестровский лиман со стороны суши — там дорога поприличнее, чем через Овидиополь и Затоку (Р70). Хотя и в этом случае большим испытанием станут последние 20 км — от Затоки до Белгорода-Днестровского.
Белгород-Днестровский — возможно, самый древний из ныне существующих городов Украины, хотя сейчас этот статус активно оспаривает Килия. Аргумент в пользу Белгорода-Днестровского — раскопки античного полиса Тира, который археологи датируют как минимум IV веком до н. э.
Аккерманская, она же Белгород-Днестровская, крепость значительно моложе. Но интересует туристов не меньше (если не больше) ископаемых древностей.
Точная дата начала строительства цитадели неизвестна, так что не исключено, что фортификационное сооружение в Белгороде-Днестровском ещё и самое старое из сохранившихся в Украине построек такого типа.
Скорее всего, основателями крепости были генуэзцы, пришедшие в Причерноморье в ХІІІ веке. В те времена эти земли принадлежали Золотой Орде, но хитроумные итальянцы умудрились договориться с татаро-монголами и фактически ввели в городе своё правление. Для контроля над Днестровским лиманом нужен был надёжный форпост — так появилась эта крепость.
Строилась она ни много ни мало — почти 200 лет. Это одно из самых больших фортификационных сооружений нашей страны: площадь крепости составляет 9 га, а длина стен, возвышающихся над землёй на 5–15 м, достигает почти 2,5 км. С трёх сторон, помимо Днестра, крепость окружена оборонительным рвом, некогда заполненным водой, — по некоторым данным, когда-то его глубина достигала 22 м.
В крепости открыта леденящая кровь экспозиция пыточных орудий, проводятся музыкальные фестивали и чемпионаты по историческому фехтованию
Подступиться к такой твердыне, понятное дело, было нелегко. Но история крепости, как и самого города, всё равно была весьма бурной. В разное время Белгород-Днестровский принадлежал Османской Порте, Молдавскому княжеству, Российской империи и именовался то Тирасом, Офиссой или Четатей-Албой, Ак-Либо, Фегер-Варом, то Аккерманом. При этом город, несмотря на смену подданства и названий, всегда был одним из главных торговых центров на пути из Восточной Европы в Западную.
В ХVІ–ХVІІ веках на тогда турецкий Аккерман частенько совершали набеги запорожские казаки во главе с такими легендарными атаманами, как Иван Сирко, Семён Палий и Григорий Лобода.
А в ХVІІІ столетии город трижды — в 1770-м, 1779-м и 1806 годах — завоёвывали русские войска, и каждый раз турки умудрялись отвоевать его обратно.
Османский период Аккермана закончился лишь в 1812-м, когда по Бухарестскому мирному договору юг Бессарабии окончательно отошёл России.
Крепость, утратившая своё стратегическое значение, из военного объекта превратилась в гражданский. А в 1896 году и вовсе получила статус историко-архитектурного памятника.
Когда-то стены Аккерманской крепости были укреплены рекордным количеством башен — 34, сейчас сохранились 26 из них.
В замке четыре двора: гражданский, где во время осады могло укрыться население города; гарнизонный, на котором размещались казармы, конюшни и склады боеприпасов; карантинный или хозяйственный — с хозпостройками; и, наконец, двор цитадели — самая старая часть крепости, которую также называют Генуэзским замком. Она же более всего любима туристами, так как представляет собой фактически замок в замке.
Из остальных дворов лучше всего сохранился гражданский площадью около 5 га. Там можно увидеть остатки минарета турецкой мечети, рядом с которым археологи раскопали фундамент христианского храма ХІІ–ХІІІ столетий.
В крепости открыта леденящая кровь экспозиция пыточных орудий, проводятся музыкальные фестивали и чемпионаты по историческому фехтованию.
Где жить
В Белгороде-Днестровском есть пара отелей, где двухместный номер можно снять за 350 грн. В Затоке (около 20 км от крепости) многочисленные базы отдыха предлагают жильё на любой вкус: от деревянных домиков без удобств (от 90 грн с человека) и простеньких двухместных номеров с удобствами (от 350–400 грн) до отдельных коттеджей класса люкс за 5–7 тыс. грн в сутки. В частном секторе в районе Затоки хозяева сдают комнаты посуточно по цене от 100 грн с человека.
Что посмотреть
- В Белгороде-Днестровском — греческую церковь XVI в., болгарскую церковь Св. Георгия, Свято-Вознесенский собор и церковь Св. Николая ХIХ в.; армянскую церковь XV в., скифскую могилу II–III вв.
- Археологические раскопки античного полиса Тира с оборонительными сооружениями, остатками домов и улиц IV–II вв. до н. э., а также I–IV вв. н. э. — там же.
- Винзавод и Центр культуры вина в посёлке Шабо — бывшей колонии швейцарских поселенцев.
Рестораны из рейтинга Фокуса
- Frebule, Одесса, Французский бульвар, 21-а; Телефон: +38 (048) 788-16-68; Средний чек: 220–300 грн.
- "Стейкхаус. Мясо и вино", Одесса, ул. Дерибасовская, 20; Телефон: +38 (0482) 34-87-82; Средний чек: 500–650 грн.
- "Тавернетта", Одесса, ул. Екатерининская, 45; Телефон: +38 (0482) 34-46-21; Средний чек: 350–450 грн.
- Bodega 2K, Одесса, ул. Греческая, 32; Телефон: +38 (096) 524-16-01; Средний чек: 170–220 грн.
- "Братья Гриль Deli", Одесса, ул. Дерибасовская, 17; Телефон: +38 (067) 599-33-99; Средний чек: 400–550 грн.
- "Котелок", Одесса, ул. Садовая, 17; Телефон: +38 (048) 736-60-30; Средний чек: 300–400 грн.
- Bernardazzi, Одесса, ул. Бунина, 15; Телефон: +38 (048) 785-55-85; Средний чек: 500–650 грн.
- "Дача", Одесса, Французский бульвар, 85, корп. 15; Телефоны: +38 (048) 770-31-19, (067) 481-41-30; Средний чек: 500–650 грн.
- "Кларабара", Одесса, ул. Преображенская, 28; Телефон: +38 (048) 701-54-95; Средний чек: 350–450 грн.
- "Компот", Одесса, ул. Дерибасовская, 20; Телефон: +38 (048) 728-77-75; Средний чек: 220–300 грн.
- Dizyngoff, Одесса, пл. Екатерининская, 5; Телефон: +38 (050) 542-42-16; Средний чек: 250–320 грн.
- P1 Proseccobar, Одесса, Лидерсовский бульвар, 1; Телефон: +38 (048) 705-88-70; Средний чек: 350–480 грн.
Лайфхак
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