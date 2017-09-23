Генуэзская твердыня. О чем может рассказать Аккерманская крепость

Основателями Аккерманской крепости были генуэзцы. Для контроля над Днестровским лиманом нужен был надёжный форпост — так появилась эта крепость

Белгород-Днестровский, Одесская область

Как добраться

Из Киева до Одессы удобнее добираться ночным поездом (купейный билет ~350 грн). Поезда "Интерсити" (от 280 грн за 2-й класс) прибывают в Одессу поздно вечером, поэтому этот вариант можно рассматривать только при условии ночёвки в городе. Из Одессы до Белгорода-Днестровского можно доехать автобусом, маршруткой за 50–70 грн или электричкой (~25 грн).

По Одесской трассе (Е95) — через Белую Церковь, Умань и Любашовку — до Одессы. Далее лучше свернуть на М15 и объехать Днестровский лиман со стороны суши — там дорога поприличнее, чем через Овидиополь и Затоку (Р70). Хотя и в этом случае большим испытанием станут последние 20 км — от Затоки до Белгорода-Днестровского.

Белгород-Днестровский — возможно, самый древний из ныне существующих городов Украины, хотя сейчас этот статус активно оспаривает Килия. Аргумент в пользу Белгорода-Днестровского — раскопки античного полиса Тира, который археологи датируют как минимум IV веком до н. э.

Аккерманская, она же Белгород-Днестровская, крепость значительно моложе. Но интересует туристов не меньше (если не больше) ископаемых древностей.

Точная дата начала строительства цитадели неизвестна, так что не исключено, что фортификационное сооружение в Белгороде-Днестровском ещё и самое старое из сохранившихся в Украине построек такого типа.

Скорее всего, основателями крепости были генуэзцы, пришедшие в Причерноморье в ХІІІ веке. В те времена эти земли принадлежали Золотой Орде, но хитроумные итальянцы умудрились договориться с татаро-монголами и фактически ввели в городе своё правление. Для контроля над Днестровским лиманом нужен был надёжный форпост — так появилась эта крепость.

Строилась она ни много ни мало — почти 200 лет. Это одно из самых больших фортификационных сооружений нашей страны: площадь крепости составляет 9 га, а длина стен, возвышающихся над землёй на 5–15 м, достигает почти 2,5 км. С трёх сторон, помимо Днестра, крепость окружена оборонительным рвом, некогда заполненным водой, — по некоторым данным, когда-то его глубина достигала 22 м.

В крепости открыта леденящая кровь экспозиция пыточных орудий, проводятся музыкальные фестивали и чемпионаты по историческому фехтованию

Подступиться к такой твердыне, понятное дело, было нелегко. Но история крепости, как и самого города, всё равно была весьма бурной. В разное время Белгород-Днестровский принадлежал Османской Порте, Молдавскому княжеству, Российской империи и именовался то Тирасом, Офиссой или Четатей-Албой, Ак-Либо, Фегер-Варом, то Аккерманом. При этом город, несмотря на смену подданства и названий, всегда был одним из главных торговых центров на пути из Восточной Европы в Западную.

В ХVІ–ХVІІ веках на тогда турецкий Аккерман частенько совершали набеги запорожские казаки во главе с такими легендарными атаманами, как Иван Сирко, Семён Палий и Григорий Лобода.

А в ХVІІІ столетии город трижды — в 1770-м, 1779-м и 1806 годах — завоёвывали русские войска, и каждый раз турки умудрялись отвоевать его обратно.

Османский период Аккермана закончился лишь в 1812-м, когда по Бухарестскому мирному договору юг Бессарабии окончательно отошёл России.

Крепость, утратившая своё стратегическое значение, из военного объекта превратилась в гражданский. А в 1896 году и вовсе получила статус историко-архитектурного памятника.

Когда-то стены Аккерманской крепости были укреплены рекордным количеством башен — 34, сейчас сохранились 26 из них.

В замке четыре двора: гражданский, где во время осады могло укрыться население города; гарнизонный, на котором размещались казармы, конюшни и склады боеприпасов; карантинный или хозяйственный — с хозпостройками; и, наконец, двор цитадели — самая старая часть крепости, которую также называют Генуэзским замком. Она же более всего любима туристами, так как представляет собой фактически замок в замке.

Из остальных дворов лучше всего сохранился гражданский площадью около 5 га. Там можно увидеть остатки минарета турецкой мечети, рядом с которым археологи раскопали фундамент христианского храма ХІІ–ХІІІ столетий.

В крепости открыта леденящая кровь экспозиция пыточных орудий, проводятся музыкальные фестивали и чемпионаты по историческому фехтованию.