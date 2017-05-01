По следам Тараса Бульбы. Путешествие в Дубенский замок

История города и его форта уходит корнями в ХI–XII века. Селение Дубен впервые упоминается в 1100 году в Ипатьевской летописи

Дубно, Ровенская область

Как добраться

Вариант №1. От киевского Центрального автовокзала и Железнодорожного вокзала до Дубно регулярно ходят автобусы и маршрутки. В дороге 5 часов, стоимость проезда — 180–220 грн.

Вариант №2. Железнодорожное расписание из Киева до Дубно неудобно: два из трёх поездов прибывают в город после полуночи, и только поезд Харьков — Львов (купейный билет 260 грн) приходит в 13:30.

Самый короткий маршрут — через Житомир — Новоград-Волынский — Ровно (Е40/М06, ~380 км).

Прогуливаясь у стен Дубенского замка, хочешь не хочешь, а думаешь: как штурмовало эту цитадель войско Тараса Бульбы? Где тот подземный ход, по которому служанка-татарка провела Андрея к его возлюбленной полячке в осаждённую крепость? Можно ли угадать обагрённое кровью место, где старый казак произнёс знаменитую фразу: "Я тебя породил, я тебя и убью!"?

Николай Гоголь никогда не был в Дубно. Сюжет "Тараса Бульбы" полностью выдуман, такого атамана никогда не существовало, и подобная осада казаками некоего польского замка (даже не Дубенского) имеет весьма приблизительные исторические параллели. Даже фильмы по этой повести Гоголя снимали в Хотине, Каменце, где угодно, но не в Дубно. Но такова волшебная сила искусства и популярная "механика" туризма: Дубенская крепость привлекает путешественника прежде всего сюжетом о Бульбе, историко-культурный заповедник города Дубно предлагает отдельную экскурсию "По следам героев "Тараса Бульбы". И, надо сказать, не оставляет равнодушным. Ведь каждый желающий может убедиться, что из казематов под дворцами замка подземные ходы ведут за внешние стены, и по этим туннелям можно пройтись, повторяя путь предателя Андрея. Да и сам замок хоть и стоит "через забор" с современной застройкой и хатами волынского райцентра, кажется весьма убедительным, настоящим. Легенда гласит: до ХХ века его так никто и не взял. Всеобщему любимцу Тарасу, согласно книге, это также не удалось.

Гиды любят акцентировать внимание на "непокорённости" дубенской твердыни. Но тут как сказать… На самом деле город, а с ним и замок не раз переходил из рук в руки. Например, казацкий полковник Максим Кривонос завладел Дубно в 1648 году, во время Хмельнитчины. А шведский король Карл XII — в 1706-м. Бывали здесь и Пётр І, и Станислав Август...

Из казематов под дворцами замка подземные ходы ведут за внешние стены

История города и его форта уходит корнями в ХI–XII века. Селение Дубен впервые упоминается в 1100 году в Ипатьевской летописи. В те времена на месте замка стояло более древнее деревянное укрепление. После монголо-татарского опустошения Дубно возрождается в 1340 году, когда на Волынь приходит Литва. Король Ягайло и князь Витовт даруют Острожский округ вместе с Дубно князю Фёдору Острожскому. Городом селение становится в конце XV века. В 1492 году его новый владелец, князь Константин Острожский, получает разрешение и начинает строить каменный замок, проводит масштабные ярмарки и торги. После Люблинской унии Дубно становится одним из центров распространения католицизма на православной Волыни (ещё один привет Тарасу Бульбе, воевавшему с ляхами за веру).

Что касается обороны и безопасности, место для замка было выбрано действительно удачно: с юга и востока крепостные стены граничили с рекой Иквой, а со стороны города крепость укрепили кронверком — наружным укреплением с бастионами, крепостными валами и глубоким рвом. В замке имелось свыше 70 пушек, и арсенал постоянно пополнялся за счёт собственной литейной мастерской — несколько орудий туристы могут сейчас увидеть во внутреннем дворище замка.

Януш Острожский в 1608 году придал этим владениям статус ординации — неделимого владения, переходящего по наследству к старшему сыну, и эта ординация имела даже нерегулярную армию в 6 тысяч. Когда род Острожских прервался, ординацией владели по очереди приближённые династии, пока один из Сангушко, погрязнув в долгах, не раздал вотчину кредиторам по частям. Так после польских междоусобиц Дубно стало владением князей Любомирских.

Теперь во дворце музей с отделениями археологии, истории, этнографии, нумизматики, охотничьим залом и выставкой картин

Собственно Дубенское укрепление построено по принципу "дворца в замке". Дворцов, правда, достаточно скромных, здесь даже два: князей Острожских и князей Любомирских. "Стыковка" последнего с внешними стенами свидетельствует, что строился он тогда, когда замок уже утратил оборонное значение. Зато при дворце Любомирских в начале ХІХ века существовал свой театр. Теперь во дворце музей с отделениями археологии, истории, этнографии, нумизматики, охотничьим залом и выставкой картин. Рвы, поросшие бурьяном бастионы и крепостные стены сохранились до наших дней. Надвратный трёхэтажный корпус якобы XVI века — одна из витрин замка — на самом деле много раз перестроен и утратил первоначальный облик.

Наконец, главная "эмблема" Дубенского замка — башня Беатка. О ней есть такой сказ: когда в 1578 году татары в очередной раз осадили крепость, племянница Константина Острожского Беата Дольская как раз выходила замуж. В замке не заметили подкравшихся врагов. Одна лишь Беата, почуяв неладное, вышла на бастион, увидела орду, собственноручно подожгла запал пушки и… поразила ядром аккурат ханский шатёр. Татары восприняли это как недобрый знак и сняли осаду. А Беата, вернувшись во дворец, хладнокровно сказала: "Вот теперь можно и венчаться"…