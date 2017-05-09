Цитадель Тернопольщины. Путешествие в Збаражский замок

Збараж, Тернопольская область

Как добраться

Железнодорожное сообщение Киев — Тернополь сложно назвать удобным: утренний "Интерсити" приезжает в город фактически в час дня (билет 2-го класса — 350 грн), ночные поезда — в 3-4 часа ночи (купейный билет ~250 грн). Альтернатива — 10 часов трястись в автобусе (цена билета — от 250 до 330 грн). С автовокзала Тернополя в Збараж каждые 15 минут отходят рейсовые автобусы и маршрутки. Стоимость проезда ~20–25 грн, ехать полчаса. Также можно добраться до Збаража электричкой, но ходят они только два раза в день (~10 грн).

Самый короткий маршрут — через Житомир, Любар, Лановцы (Е40/М06 + Н03/Р32 + Р43, протяжённость около 400 км). Но после Житомира качество дорожного покрытия удручает, поэтому многие водители предпочитают более длинный путь через Житомир, Ровно и Дубно, где очень плохая дорога начинается лишь на последнем отрезке пути (Е40/М06 + Е85/М19, ~470 км).

После выхода в 1999 году масштабной экранизации романа Генрика Сенкевича "Огнём и мечом" интерес к Збаражскому замку ещё более возрос, в том числе со стороны иностранных (прежде всего, конечно, польских) туристов. Ведь именно события вокруг этой крепости стали одним из поворотных этапов освободительной борьбы под предводительством Богдана Хмельницкого. Летом 1649 года его войска полтора месяца осаждали польский гарнизон в Збараже. На помощь окружённым защитникам замка пришла армия Речи Посполитой во главе с самим королём Яном ІІ Казимиром. Хмельницкий, оставив под Збаражем для видимости небольшую часть своего войска, атаковал поляков под соседним Зборовом и уже фактически взял короля в плен, но ему пришлось отступить из-за предательства своего союзника, крымского хана Ислам-Гирея. В результате был подписан Зборовский договор, по которому Волынь, Подолье и Полесье отошли Польше, а в составе гетманской державы остались Киевское, Черниговское и Брацлавское воеводства.

Именно под стенами Збаражского замка погиб корсунский полковник Нестор Морозенко (по которому "вся Украина плачет"), а Иван Богун получил тяжёлое ранение.

Несмотря на свою знаковость, в фильме Ежи Гофмана Збаражская крепость представлена в несколько видоизменённом виде, так как снимали её в основном в декорациях.

Реальный замок, который должен был заменить разрушенную татарами крепость в Старом Збараже, начали строить в 1620 году под руководством князей Кшиштофа и Юрия Збаражских. Братья получили образование в Италии и стремились использовать при строительстве своей резиденции европейский опыт возведения фортификационных сооружений.

Но родовым гнездом Збаражских будущей твердыне стать было не суждено. Оба брата умерли ещё до завершения строительства, и замок перешёл в собственность их родственников — Вишневецких, для надёжности укрепивших его ещё четырьмя бастионами.

Современный комплекс Збаражской крепости состоит из дворца в стиле ренессанс, окружающих его казематных валов, въездной башни и рва. Во дворе сохранился "осадный" колодец глубиной 70 м — по преданию, он соединён подземными ходами с Бернардинским монастырём на другом конце города.

В последующие годы замок не единожды был взят штурмом — в том числе и войсками Хмельницкого, которые "наверстали упущенное" в 1651 году. Но особенно разрушительным оказалось нападение турок в 1675 году, которые причинили крепости значительные повреждения и сожгли город.

В середине XVIII века Збаражский замок оказался в собственности рода Потоцких, превративших военную твердыню в обычное дворцовое поместье. Тогда же второй ярус надвратной башни замка был переделан в стиле барокко.

А через сто с лишним лет потомок Потоцких генерал Юзеф Бем устроил на территории дворца сахарный завод, что, естественно, не способствовало сохранению памятника архитектуры. В результате к началу ХХ века северный и западный бастионы были фактически разрушены, а восточный сильно повреждён.

Последний частный владелец замка, Тадеуш Нементовский, начал восстановительные работы, продолжившиеся по завершении Первой мировой войны в 1920–1930 годах. В здании планировали открыть гимназию, но из-за начала Второй мировой эти планы не осуществились.

В результате военных действий от оборонительных укреплений крепости остались лишь фрагменты, а уцелевшие части растащили на стройматериалы местные жители. Главный дворец сохранился благодаря тому, что в нём открыли Дом пионеров.

По состоянию на начало 1990-х Збаражский замок находился в упадке. Ситуация изменилась к лучшему после того, как 8 февраля 1994 года постановлением Кабмина в городе Збараж был создан Государственный историко-архитектурный заповедник. В замке началась реставрация (с переменным успехом продолжающаяся и поныне), было установлено газовое отопление, облагорожен дворцовый парк.

Теперь Збаражская цитадель является центром Национального заповедника "Замки Тернопольщины". В музее — здании замка и помещениях бывших казематов — действуют археологическая и этнографическая экспозиции, выставки средневекового оружия и обмундирования, а также старинных икон, монет и т. д.

А в подземелье можно ознакомиться с впечатляющей коллекцией орудий для пыток и даже сфотографироваться подвешенным в прикованных к стене кандалах.