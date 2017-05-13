Меж двух столиц. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Харьков

Дорога между двумя городами-миллионниками не только ровная, но и красивая — чего стоит только Полтава! Впрочем, гоголевскими местами изюминки не ограничиваются

Бзов

Среднее Поднепровье славится своими деревянными храмами. Самый близкий к трассе памятник архитектуры — Николаевская церковь 1863 года в селе Бзов. Здесь был ещё один памятник деревянного зодчества — бревенчатая хата с соломенной крышей, но её перенесли в киевский музей "Пирогово".

Как добраться: в Бзове около заправки и мотеля — налево, затем направо, в центр села.

GPS: 50°18′56.5″N 31°12′57.4″E

Березань

Пиво за рулём не пьют, но никто не помешает посмотреть, где варили пенный напиток в старину. Пивоварня Канского башенкой возвышается в Березани. Здание построено по немецкому проекту в 1879 году, после революции 1917-го по назначению не использовалось.

Как добраться: налево с трассы по ул. Шевченков Шлях, около сквера с танком — направо на ул. Семёновскую, затем налево.

GPS: 50°18′02.1″N 31°28′51.3″E

Яготин

На берегу озера Супой находится усадьба с парком, основанная гетманом Кириллом Разумовским и принадлежавшая впоследствии семье Репниных. В сохранившихся зданиях имения расположилась картинная галерея и музей, экспозиция которого включает личные вещи Тараса Шевченко: Кобзарь гостил у Репниных в 1843 году.

Как добраться: налево с трассы в Яготин, парк находится в центре города, за горсоветом.

GPS: 50°16′03.9″N 31°45′44.1″E

Березовая Рудка

Во Франции этот тренд конца XIX века называли retourd'Egypte — возвращение Египта. Мода на древнеегипетскую культуру пришла и в усадьбу помещиков Закревских: глава семейства, юрист и масон, построил себе усыпальницу в виде пирамиды. Умер Игнатий Закревский, конечно же, в Египте, но его забальзамированное тело перевезли сюда. Сохранился в селе и дворец Закревских с парком.

Как добраться: за с. Виктория налево через Крячковку.

GPS: 50°19′04.1″N 32°14′20.7″E

Леляки

Сельский пляж с облагороженной территорией, беседками, информационными стендами, а главное — без куч мусора — такое возможно и в Украине. Например, в национальном природном парке "Пирятинский". Одно из мест, где можно отдохнуть от дороги и искупаться, находится в селе Леляки к северу от Пирятина. О других изюминках парка можно почитать на официальном сайте npp-p.org.ua.

Как добраться: налево перед Пирятином, ехать по трассе на Прилуки, за с. Калинов Мост — направо через с. Кейбаловка.

GPS: 50°20′08″N 32°29′42.3″E

Великая Круча

Село под Пирятином — популярное среди водителей место для отдыха и обеда. Материальную пищу можно дополнить духовной: около ресторана-пивоварни действует художественный салон семьи Василенко, где можно увидеть и приобрести произведения народных мастеров Полтавщины.

Как добраться: салон находится около ресторана-пивоварни на въезде в село из Киева.

GPS: 50°11′44.9″N 32°33′28.7″E

Лубны

Архитектор Алексей Бекетов творил в основном в Харькове — там даже станция метро носит его имя. В Лубнах по проекту зодчего в 1907 году построили епархиальное училище в популярном тогда псевдорусском стиле. Сейчас здесь школа №10. В центре города сохранились и другие здания — свидетели патриархального уездного городка.

Как добраться: на развилке трасса уходит влево на окружную, а мы берём правее, в центр города; едем по центральному проспекту, за рынком — направо, на ул. Ярослава Мудрого, затем перед стадионом — направо, на ул. Институтскую.

GPS: 50°00′29″N 32°59′52.9″E

Мгар

Мгарский монастырь на крутом берегу Сулы — визитная карточка Лубенщины и одна из главных святынь всей Украины. Спасо-Преображенский собор монастыря построен в конце XVII века на средства гетманов Ивана Мазепы и Ивана Самойловича.

Как добраться: с окружной вокруг Лубён — налево по указателю.

GPS: 50°01′47.1″N 33°03′18.1″E

Полтава

Город в представлениях не нуждается, и ему лучше всего посвятить не час, а день или два. Если же времени в обрез, прогуляйтесь хотя бы от Корпусного сада по ул. Соборности к Успенскому собору и Белой беседке.

Как добраться: налево на ул. Европейскую, по ней — до центра города.

GPS: 49°34′53.7″N 34°34′10.2″E

Старый Мерчик

Дворец Шидловского в стиле классицизма построен в конце XVIII века. Ветшать здание начало ещё до революции 1917-го и сейчас находится в запустении. А вот церковь Всех Святых, построенная на средства Шидловского, была отреставрирована в 1990-е годы.

Как добраться: за с. Шаровка — налево, в с. Старый Мерчик — снова налево, в центр.

GPS: 49°58′52.3″N 35°45′29.1″E