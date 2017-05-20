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Главная » Красивая страна » Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов
Фото: из личных архивов

Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов

Старинные храмы и усадьбы, купание в реке и даже прыжок с парашютом — по дороге в древний Чернигов стоит сделать несколько коротких остановок

Евгения Слинько - 20.05.17 1229
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Собор Рождества Богородицы

Величественный храм хорошо видно с трассы, но лучше подъехать к нему ближе, ведь это выдающийся памятник украинского барокко. Собор построен в середине XVIII в. на средства Розумихи — Натальи Разумовской, благодарной Богу за счастливую судьбу своих сыновей Алексея и Кирилла, занявших высокое положение при дворе царицы Елизаветы Петровны. За собором находится его архитектурный ровесник — здание полковой канцелярии.

Как добраться: на развилке перед Козельцом свернуть с основной трассы направо в центр города

GPS: 50°54′41.7″N 31°06′38.5″E

Усадьба Дараган

В имении под названием Покорщина Наталья Разумовская принимала Елизавету Петровну. Есть даже легенда, что именно здесь состоялось тайное венчание императрицы и сына Розумихи Алексея. Сохранился усадебный дом и "каменица" — здание, где хранили оружие и казну.

Как добраться: на развилке перед Козельцом свернуть с основной трассы направо в центр города, за собором Рождества Богородицы на клумбе направо на бульвар И. Франко, около гимназии налево на ул. Разумовских

GPS: 50°54′02.8″N 31°07′27.6″E

Даневка

Свято-Георгиевский монастырь основан в XVII веке, позже его меценатами были Разумовские — на их средства и построен собор в стиле украинского барокко.

Как добраться: на развилке перед Козельцом свернуть с основной трассы направо в центр города, за собором Рождества Богородицы на клумбе направо на бульвар И. Франко, около гимназии налево на ул. Разумовских, ехать через Гламазды и Часновцы

GPS: 50°52′34.4″N 31°10′46.4″E

Река Остёр

Если вы едете жарким летним днём, остановитесь прямо на обочине трассы и искупайтесь в Остре. Речушка выглядит маленькой, на самом деле глубина здесь вполне достаточная для заплыва. Более живописен Остёр чуть ниже по течению, в сёлах Кривецкое и Самсоны.

Как добраться: черниговская трасса пересекает Остёр около Козельца; в Кривецкое — налево сразу за мостом через реку; в Самсоны — на развязке перед Козельцом — налево указателю на г. Остёр, перед с. Одинцы — направо, через с. Бирки и Дешки

GPS: 50°57′10.8″N 31°01′32.6″E

Лемеши

И снова вспомним семью Разумовских: село Лемеши — родина Алексея и Кирилла. О гетманском роде тут напоминают Трёхсвятительская церковь и здание земской школы.

Как добраться: в с. Лемеши направо, церковь хорошо видна с трассы

GPS: 50°59′44.6″N 31°08′21.1″E

Ведмедевка

Деревянных храмов на Черниговщине много, но Успенская церковь в Ведмедевке выделяется необычным для этих мест архитектурным решением.

Как добраться: в с. Лемеши направо, ехать через Гладкое, Патюты и Будище

GPS: 51°01′33.2″N 31°18′58.3″E

Аэродром "Прогресс"

Ощутить себя в свободном полёте можно в парашютном клубе "Прогресс", который действует в одноимённом селе с 1964 г. Подробнее о работе аэродрома — на сайте progres.org.ua.

Как добраться: в начале с. Прогресс — налево, потом снова налево

GPS: 51°07′13.2″N 31°09′40.2″E

Колычовка

Церковь Рождества Богородицы конца XVIII в. — интересный образец деревянной архитектуры Черниговщины. Храм находится недалеко от трассы.

Как добраться: в конце с. Колычовка перед кладбищем налево

GPS: 51°25′08.3″N 31°18′00.6″E

Черниговский вал

Чернигов хорошо подходит ленивому путешественнику: основные достопримечательности встречают автотуриста прямо на въезде в город. Оборонный вал с 12-ю пушками, несколько старинных храмов во главе с тысячелетним Спасо-Преображенским собором, живописный парк и виды на Десну — всё здесь.

Как добраться: вал находится при въезде в город

GPS: 51°29′12.7″N 31°18′24.6″E

Усадьба Глебова

Даже в популярных туристических городах есть свои секреты. В Чернигове это усадьба предводителя местного дворянства Григория Глебова, расположенная на восточной окраине города. Хозяин слыл человеком эксцентричным, поэтому неудивительно, что в начале XX в. он построил себе неоготический "замок" с башенками. Сейчас в здании разместился институт микробиологии.

Как добраться: с проспекта Мира направо на ул. Шевченко, не доезжая Черниговского технологического университета — направо

GPS: 51°30′10.3″N 31°20′08.6″E

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