Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава

Северный путь из столицы на Запад проходит через живописное Полесье. Варшавка, она же трасса Киев — Ковель, таит много интересного: от рек и парков до костёлов и военных бункеров*

Белая гора

Река Тетерев на нашем пути станет визиткой Полесья. Фотогеничный песчаный обрыв с сосновым лесом находится на левом берегу недалеко от трассы. Спускаться с обрыва неудобно, поэтому искупаться лучше ближе к трассе, где берега низкие.

Как добраться: за мостом через Тетерев перед стелой "Житомирская область" — направо в лес, ехать по грунтовке, затем свернуть направо на горку. Не разгоняйтесь: горка заканчивается обрывом.

GPS: 50°44′27.7″N 29°34′41.6″E

Река Ирша

Приток Тетерева змейкой извивается по лесам Житомирщины. В месте пересечения с варшавкой Ирша предстаёт не в лучшем виде, а вот в сёлах Белый Берег и Стасева она очень живописна. Летом мелкая речка с песчаным дном подойдёт для детского купания, а осенью лес на излучине около Белого Берега пестрит всеми оттенками жёлтого и красного.

Как добраться: направо по указателю на Белый Берег, на Т-образном перекрёстке — снова направо, в конце села — налево по грунтовке к реке.

GPS: 50°45′50.1″N 29°29′24.3″E

Чоповичи

Это большое село расскажет вам "за всё Полесье". Тут есть деревянные хаты-срубы, вековые дубы и сосны, реки Ирша и Тростяница, а также два монастыря и церковь Святой Троицы. Последняя интересна не только как памятник деревянного зодчества, а ещё и годом постройки. Храм возвели в 1942–1943 годах, когда вокруг царило разрушение, а не созидание. Дело в том, что в 1927 году храм был сожжён большевиками, и восстанавливать его советская власть, конечно же, не разрешала. А вот фашисты постройке церкви не препятствовали. Храм чудом уцелел и в конце 1943-го во время боёв за освобождение Полесья.

Как добраться: с трассы — налево по указателю.

GPS: 50°49′38″N 28°57′23.9″E

Коростень

В былые времена древлянская столица Искоростень могла соперничать с Киевом. Не победи княгиня Ольга древлянского князя Мала, кто знает, какой из городов был бы центром нынешней Украины. Золочёный памятник Малу возвышается на скале в живописном парке на реке Уж, а в самой реке стоит его бронзовая обидчица — это место называют купальней княгини Ольги. Ну а в гранитной толще расположились подземелья объекта Скала, советского секретного военного бункера. Сейчас здесь музей с большой коллекцией противогазов и предметами военного быта.

Как добраться: около заправки "Фактор" налево по указателю, парк примыкает к центральной площади.

GPS: 50°56′50.7″N 28°38′54.3″E

Жубровичи

Храм Рождества Богородицы выглядит настолько уютно и естественно, что кажется, будто он создан природой, а не человеком. Это редкий сохранившийся образец волынской школы деревянного зодчества XVII века.

Как добраться: налево по указателю.

GPS: 51°04′16.9″N 27°52′30.1″E

Река Уборть

Если где и оживают сказки про Лешего и Бабу Ягу, то на берегах этой речушки с водой цвета крепкого чая. Визитка Уборти — массивные дубы, на которых висят борти: выдолбленные колоды-ульи, давшие название и реке, и промыслу "бортничество". Самые красивые пейзажи находятся севернее Олевска, ближе к белорусской границе. Ну а около трассы фотогеничный меандр Уборти есть у села Каменка.

Как добраться: переехав Уборть по мосту, налево в с. Каменка, потом ещё раз налево. Через 300 м после поворота основной дороги — направо, на Лопатичи, останавливаемся и идём в лес слева от дороги.

GPS: 51°09′57.5″N 27°32′07.2″E

Клесовский дендропарк

Вообще-то это обычное лесничество, каких много в Украине. Но ландшафтный дизайнер-самоучка Алексей Ворон превратил его в ландшафтный парк. Изюминка парка — сложные скульптурные композиции из растений.

Как добраться: с трассы направо до ж/д станции "Клесов", оттуда вдоль железной дороги на западную окраину посёлка.

GPS: 51°19′01.1″N 26°51′52.5″E

Сарны

В 1930-е годы в советской части нынешней Украины шло уничтожение церквей, но на польской стороне храмы, наоборот, возводили. Костёл Преображения Господнего в стиле модерн в 1939-м успели достроить не полностью — помешала война. Но и с незаконченной колокольней храм выглядит эффектно и необычно для современной Украины. Есть в Сарнах и более старинный памятник архитектуры — деревянная Троицкая церковь 1725 года.

Как добраться: с трассы направо, затем налево по ул. Суворова, потом направо на ул. Костёльную.

GPS: 51°20′10.3″N 26°35′46.5″E

Антоновка

О "Полесском трамвае" слышали все, но из-за труднодоступности не каждый катался по самой длинной узкоколейке Европы. Полный маршрут Антоновка — Заречное займёт четыре часа; программа-минимум — осмотреть станцию и узкоколейное депо с "игрушечными" тепловозами и вагончиками.

Как добраться: с трассы в с. Городец направо, дорога приведёт к вокзалу. В депо нужно пройти вдоль узкой колеи на запад.

GPS: 51°18′40.1″N 26°17′44.1″E

Ковель

Деревянных костёлов в Украине осталось немного. А деревянный костёл таких размеров, как храм Святой Анны, — вообще чудо. Изначально он стоял в с. Вишенки Рожищенского района, сюда его перенесли в 1994 году. А под Ковелем в с. Колодяжном работает музей Леси Украинки — здесь была усадьба семьи Косачей, в которой будущая поэтесса провела детство.

Как добраться: к костёлу — на развязке направо по ул. Луцкой, потом налево на ул. Независимости; к музею — на той же развязке налево, в Колодяжном направо.

GPS: 51°12′42.6″N 24°43′04.6″E

*Имеются в виду 10 км по прямой линии от автотрассы; расстояние по дорогам может быть больше