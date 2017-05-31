Украшение Золотой подковы. Путешествие в самый красивый замок Львовщины

Из трёх основных замков Золотой подковы Львовщины многие считают самым красивым именно Подгорецкий. Дело вкуса, но замок в Подгорцах действительно поражает воображение

Село Подгорцы, Бродовский район Львовской области

Как добраться

До Львова — поездом "Интерсити": Киев — Перемышль прибывает в столицу Галичины в полдень (билет второго класса ~280 грн), а Киев — Львов — около 14:30 (~380 грн). Другой вариант — один из ночных поездов, которые приходят во Львов рано утром (стоимость купейного билета — от 130 до 500 грн). До Подгорцев можно доехать автобусом на Броды (билет ~50 грн, выходить через одно село после Олеско), но до самого замка придётся ещё несколько километров пройтись пешком.

По трассе Киев —Чоп до Ясенова, далее на развилке свернуть с уходящей вправо трассы и ехать около 4 км по направлению на Золочев (Е40/М06 + Т1413, общая протяжённость пути ~460 км).

Как и Золочевский, Подгорецкий замок принадлежит к типу palazzo in fortezza — роскошный жилой дворец в стиле барокко и позднего ренессанса, окружённый бастионными земляными укреплениями. Проект, считающийся одним из самых удачных в своём роде, по заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского создали итальянский архитектор Андреа дель Аква (он проектировал двухэтажный дворец с трёхэтажными павильонами по бокам и башней) и знаменитый военный инженер Гийом де Боплан. Последний разработал для Подгорецкого замка схему укреплений. Хотя в украинскую историю он вошёл прежде всего как автор интереснейшего "Описания Украины", открывшего её европейскому читателю, а также в качестве создателя детальной генеральной карты нашей страны.

По форме замок напоминает квадрат со сторонами около 100 метров и тремя пятиугольными бастионами — с восточной, южной и западной сторон. Строительные работы продолжались с 1635-го по 1640 год. А уже в 1646-м Подгорецкому замку была оказана честь принимать короля Речи Посполитой Владислава IV.

Костёл Воздвижения был построен в 1752–1766 годах по заказу коронного гетмана Вацлава Ржевуского

Во время Национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого замок получил серьёзные повреждения. Ремонтировали его уже при новом хозяине — короле Яне III Собеском, которому дворец вместе с сёлами Подгорцы и Загорцы подарил внук гетмана Конецпольского. Полноценная реставрация заняла почти четверть столетия — с 1656-го по 1680 год. И всего через восемь лет по её окончании с таким трудом отстроенный замок едва не разрушили татары.

Наибольшего расцвета Подгорецкий замок достиг после того, как в 1720 году перешёл во владение Ржевуских. При воеводе Вацлаве Ржевуском состоялась очередная реконструкция — дворец получил третий этаж, был построен заезжий двор с солнечными часами на стене, хорошо сохранившимися до наших времён. Новый владелец собрал впечатляющую коллекцию ценных картин, скульптур, оружия, мебели, в том числе и перенеся в Подгорцы всё самое ценное из менее милого его сердцу Олесского замка. Интерьеры Подгорецкого дворца поражали роскошью, в нём проводились пышные приёмы и балы для европейской знати, были свой оркестр и театр, а Подгорцы называли "галицким Версалем". Впечатление усиливал парк в итальянском стиле — возможно, единственный такой в Украине.

Интерьер ротонды костёла Воздвижения

После смерти воеводы Вацлава, который за несколько лет до того постригся в монахи-капуцины, Подгорецкий замок начал понемногу приходить в упадок. Последний его владелец из Ржевуских, бездетный Леон, в 1860-х передал цитадель князю Евстафию Сангушко — при условии, что тот её отреставрирует. Сангушко слово сдержал: с 1867 по 1903 год замок подвергся основательной реставрации, в нём был создан частный музей. Но время опять выдалось неудачным. В Первую мировую войну замок оказался на линии фронта и был на грани уничтожения русской артиллерией. К счастью, генерал Брусилов отдал приказ сохранить памятник архитектуры, хотя от разграбления солдатами дворец это не спасло.

Несмотря на неспокойные времена, музей Сангушко действовал в Подгорцах до 1939 года. Однако когда разразилась Вторая мировая, коллекцию пришлось спасать. Роману Сангушко удалось вывезти большую её часть за границу, в частности — в Бразилию, где в городе Сан-Паулу был создан действующий и ныне Фонд Сангушко.

Парк Подгорецкого замка в итальянском стиле — возможно, единственный такой в Украине

После прихода советской власти дворец передали Львовскому историческому музею. Но во время войны замок сильно пострадал, а в 1945-м опять подвергся разграблению — на этот раз военными Золочевского гарнизона. В итоге в 1947 году музей закрыли, а во дворце разместили санаторий для больных туберкулёзом.

Пожар 1956 года едва не стал для Подгорецкого замка фатальным, но он всё же выстоял, а в 1997 году был передан Львовской галерее искусств.

Как и его соседи по Золотой подкове, дворец засветился в советском телесериале "Д’Артаньян и три мушкетёра": именно здесь проходил бал, куда гасконец в последнюю минуту доставил из Англии подвески королевы.