Украшение Золотой подковы. Путешествие в самый красивый замок Львовщины

Село Подгорцы, Бродовский район Львовской области
Как добраться
До Львова — поездом "Интерсити": Киев — Перемышль прибывает в столицу Галичины в полдень (билет второго класса ~280 грн), а Киев — Львов — около 14:30 (~380 грн). Другой вариант — один из ночных поездов, которые приходят во Львов рано утром (стоимость купейного билета — от 130 до 500 грн). До Подгорцев можно доехать автобусом на Броды (билет ~50 грн, выходить через одно село после Олеско), но до самого замка придётся ещё несколько километров пройтись пешком.
По трассе Киев —Чоп до Ясенова, далее на развилке свернуть с уходящей вправо трассы и ехать около 4 км по направлению на Золочев (Е40/М06 + Т1413, общая протяжённость пути ~460 км).
Как и Золочевский, Подгорецкий замок принадлежит к типу palazzo in fortezza — роскошный жилой дворец в стиле барокко и позднего ренессанса, окружённый бастионными земляными укреплениями. Проект, считающийся одним из самых удачных в своём роде, по заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского создали итальянский архитектор Андреа дель Аква (он проектировал двухэтажный дворец с трёхэтажными павильонами по бокам и башней) и знаменитый военный инженер Гийом де Боплан. Последний разработал для Подгорецкого замка схему укреплений. Хотя в украинскую историю он вошёл прежде всего как автор интереснейшего "Описания Украины", открывшего её европейскому читателю, а также в качестве создателя детальной генеральной карты нашей страны.
По форме замок напоминает квадрат со сторонами около 100 метров и тремя пятиугольными бастионами — с восточной, южной и западной сторон. Строительные работы продолжались с 1635-го по 1640 год. А уже в 1646-м Подгорецкому замку была оказана честь принимать короля Речи Посполитой Владислава IV.
Костёл Воздвижения был построен в 1752–1766 годах по заказу коронного гетмана Вацлава Ржевуского
Во время Национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого замок получил серьёзные повреждения. Ремонтировали его уже при новом хозяине — короле Яне III Собеском, которому дворец вместе с сёлами Подгорцы и Загорцы подарил внук гетмана Конецпольского. Полноценная реставрация заняла почти четверть столетия — с 1656-го по 1680 год. И всего через восемь лет по её окончании с таким трудом отстроенный замок едва не разрушили татары.
Наибольшего расцвета Подгорецкий замок достиг после того, как в 1720 году перешёл во владение Ржевуских. При воеводе Вацлаве Ржевуском состоялась очередная реконструкция — дворец получил третий этаж, был построен заезжий двор с солнечными часами на стене, хорошо сохранившимися до наших времён. Новый владелец собрал впечатляющую коллекцию ценных картин, скульптур, оружия, мебели, в том числе и перенеся в Подгорцы всё самое ценное из менее милого его сердцу Олесского замка. Интерьеры Подгорецкого дворца поражали роскошью, в нём проводились пышные приёмы и балы для европейской знати, были свой оркестр и театр, а Подгорцы называли "галицким Версалем". Впечатление усиливал парк в итальянском стиле — возможно, единственный такой в Украине.
Интерьер ротонды костёла Воздвижения
После смерти воеводы Вацлава, который за несколько лет до того постригся в монахи-капуцины, Подгорецкий замок начал понемногу приходить в упадок. Последний его владелец из Ржевуских, бездетный Леон, в 1860-х передал цитадель князю Евстафию Сангушко — при условии, что тот её отреставрирует. Сангушко слово сдержал: с 1867 по 1903 год замок подвергся основательной реставрации, в нём был создан частный музей. Но время опять выдалось неудачным. В Первую мировую войну замок оказался на линии фронта и был на грани уничтожения русской артиллерией. К счастью, генерал Брусилов отдал приказ сохранить памятник архитектуры, хотя от разграбления солдатами дворец это не спасло.
Несмотря на неспокойные времена, музей Сангушко действовал в Подгорцах до 1939 года. Однако когда разразилась Вторая мировая, коллекцию пришлось спасать. Роману Сангушко удалось вывезти большую её часть за границу, в частности — в Бразилию, где в городе Сан-Паулу был создан действующий и ныне Фонд Сангушко.
Парк Подгорецкого замка в итальянском стиле — возможно, единственный такой в Украине
После прихода советской власти дворец передали Львовскому историческому музею. Но во время войны замок сильно пострадал, а в 1945-м опять подвергся разграблению — на этот раз военными Золочевского гарнизона. В итоге в 1947 году музей закрыли, а во дворце разместили санаторий для больных туберкулёзом.
Пожар 1956 года едва не стал для Подгорецкого замка фатальным, но он всё же выстоял, а в 1997 году был передан Львовской галерее искусств.
Как и его соседи по Золотой подкове, дворец засветился в советском телесериале "Д’Артаньян и три мушкетёра": именно здесь проходил бал, куда гасконец в последнюю минуту доставил из Англии подвески королевы.
Где жить
Можно остановиться в частной гостинице в Бродах (двухместный номер "стандарт" – от 380 грн) или в одном из отелей Золочева (от 300 грн).
Что посмотреть
- Благовещенский василианский (Подгорецкий) монастырь XVII в. и Воздвиженский костёл 1752–1766 гг. в Подгорцах.
- Чёртов камень (овеянный легендами 16-метровый камень-останец), каменные кресты XVII в. и Доминиканский монастырь XVII–XVIII вв. в селе Подкамень.
- Цитадель коронного гетмана Станислава Конецпольского 1630–1635 гг. и полуразваленную, но всё ещё величественную Хоральную синагогу 1742 года в Бродах.
Рестораны из рейтинга Фокуса
- "Ресторация Бачевских", Львов, ул. Шевская, 8; Телефон: +38 (098) 224-44-44; Средний чек: 200–250 грн.
- "Театр пива "Правда", Львов, пл. Рынок, 32; Телефон: +38 (050) 374-49-86; Средний чек: 150–190 грн.
- "Світ Кави", Львов, пл. Катедральная, 6; Телефон: +38 (032) 297-56-75; Средний чек: 120 грн.
- "Шампанерия Х&Х", Львов, ул. Леси Украинки, 29; Телефоны: +38 (032) 235-81-63, (096) 582-55-96; Средний чек: 150–200 грн.
- Centaur, Львов, пл. Рынок, 34; Телефоны: +38 (032) 235-55-12, (096) 188-24-45; Средний чек: 250–300 грн.
- "Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливости", Львов, ул. Валовая, 20; Телефоны: +38 (050) 430-28-26, (067) 670-25-10; Средний чек: 300–400 грн.
- "Трапезная Идей", Львов, ул. Валовая, 18-а; Телефон: +38 (032) 254-61-55; Средний чек: 200–250 грн.
- "Чёрный Кот", Львов, ул. Героев Майдана, 4; Телефон: +38 (032) 244-42-40; Средний чек: 500–600 грн.
- "Амадеус", Львов, пл. Катедральная, 7; Телефон: +38 (032) 235-63-16; Средний чек: 520–650 грн.
- "Купол", Львов, ул. Чайковского, 37; Телефон: +38 (032) 261-44-54; Средний чек: 250–320 грн.
- "Пструг, хліб та вино", Львов, ул. Братьев Рогатинцев, 49; Телефоны: +38 (050) 373-96-54, (067) 314-08-69; Средний чек: 250–320 грн.
Лайфхак
Отели, мотели, турбазы и мини-гостиницы в окрестностях больших городов на выходных становятся зоной риска. Сюда зачастую приезжают городские жители, чтобы "расслабиться" — последнее, как правило, подразумевает изрядное количество алкоголя со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что, планируя поездку, в выходные и праздничные дни окрестностей мегаполисов стоит избегать.