Восставший из руин. Путешествие в Олесский замок

Любуясь Олесским замком, возвышающимся на холме над трассой Киев — Львов — Чоп, случайный проезжий ни за что не догадается, что всего полстолетия назад это здание фактически лежало в руинах

Посёлок Олеско, Бусский район

Как добраться

Выбирая путешествие "Интерсити", лучше воспользоваться поездом Киев — Перемышль — он приезжает во Львов в 12 часов дня (билет второго класса ~280 грн), тогда как привычный Киев — Львов теперь прибывает около 14:30 и стоит на 100 грн дороже. Также можно доехать любым из почти десятка ночных поездов западного направления, останавливающихся во Львове (стоимость купейного билета — от 130 до 500 грн). До Олеско из Львова ходит маршрутка или автобус в направлении на Броды (билет ~50 грн, в дороге 1,5 часа).

По трассе Киев — Чоп (Е40/М06, около 470 км), с которой придётся свернуть налево в Олеско, примерно за три километра до замка.

История цитадели уходит в глубину веков, кто именно заложил первый камень в её фундамент, точно не известно. Первое письменное упоминание об Олесском замке датировано 1327 годом. Исходя из этой даты, историки предполагают, что замок был возведён одним из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича — Андреем или Львом (оба они умерли в начале 1320-х).

Стоящий на границе Польши и Литвы замок часто переходил из рук в руки. Им поочерёдно владели литовские и галицко-волынские князья, польские и венгерские короли, а также повстанцы против обеих корон. И независимо от того, кто именно в данный момент выступал его владельцем, Олесский форпост регулярно подвергался нападениям татар.

В 1627 году в нём сыграли свадьбу дочери тогдашнего владельца Ивана Даниловича — Теофилии, которая вышла замуж за Якуба Собеского. А через два года, во время татарской осады и сильнейшей грозы, Теофилия родила в Олесском замке сына. По легенде, когда повитуха положила новорождённого на мраморный стол, раздался страшный раскат грома, и стол треснул. Прислуга оглохла, а малыш не пострадал, после чего появилось пророчество о том, что он станет великим человеком. Малышом был будущий король Ян III Собеский — один из самых выдающихся польских правителей.

Олесский замок является филиалом Львовской галереи искусств, в нём размещены экспозиции иконописи, скульптуры, живописи и интерьеров XV–XVIII веков, а также уникальная коллекция деревянной скульптуры, в частности работ гениального Иоанна Пинзеля

Став королём, Ян сделал Олесский замок своей резиденцией, профинансировал ремонтные работы, во время которых были достроены хозяйственные помещения и обновлён дворцовый парк.

В XVIII веке замок продолжил полёт вверх-вниз на исторических качелях. Во время войны Петра І со шведами здесь около пяти лет стояли союзные Польше русские войска. В начале 1720-х Собеские продали здание роду Жевуских, и новый владелец, воевода Северин, щедро украсил интерьеры, превратив Олесский замок в роскошный дворец. Но после смерти Северина его наследники перевезли все ценности в Подгорецкий замок и совершенно забросили поместье в Олеско, которое уже тогда постепенно приходило в упадок.

Дальнейшему разрушению поспособствовало землетрясение, всколыхнувшее Львовщину 23 января 1838 года. Нет, замок не развалился, но стены потрескались, а левое крыло получило повреждения. Здание отчаянно нуждалось в ремонте, но вместо этого тогдашние владельцы, и ранее не слишком-то уделявшие замку внимание, внесли свою лепту в разрушительный процесс.

Дело в том, что в одной из комнат случайно был найден замурованный клад. После этого в поисках других ценностей в замке долбили стены, разбивали камины, снимали полы. Других кладов не обнаружилось, но урон зданию был нанесён немалый.

В конце XIX века замок выкупило у нерадивых владельцев государство (в то время — Австро-Венгерская империя). В нём наконец-то начались реставрационные работы, после которых планировалось разместить в помещении то ли общежитие для семинаристов, то ли народную школу.

Но после Первой мировой войны Олеско оккупировала Польша, во время Второй мировой он был лагерем польских военнопленных и военным складом, а после присоединения Галичины к СССР в нём разместили сельскохозяйственное училище и мастерские. При этом состояние здания оставляло желать лучшего — восстанавливать его после военных действий никто не собирался.

Война и пожар, начавшийся в 1951 году от удара молнии, довершили разрушение, которое столетием ранее нанесло землетрясение. Так что к концу 1960-х на месте некогда знаменитой цитадели стояла живописная полуразвалина. Но Олеско повезло: во Львове задумались над тем, чтобы отреставрировать и отдать под музей один из замков области. Кинулись — в одном санаторий, в другом — ПТУ, в третьем — общежитие… То ли дело пустующие остатки Олесского замка: работы — непочатый край, зато не придётся согласовывать передачу объекта с многочисленными учреждениями.

Реставрационные работы проходили под руководством выдающегося искусствоведа Бориса Возницкого. Именно благодаря ему появился маршрут "Золотая подкова Львовщины", в который, кроме Олесского, входят Золочевский и Подгорецкий замки (иногда сюда же причисляют Свиржский и Старосельский).

В 1975 году Возницкий лично провёл первую экскурсию по обновлённому замку для руководства УССР. А сегодня Олесский замок является филиалом Львовской галереи искусств, в нём размещены экспозиции иконописи, скульптуры, живописи и интерьеров XV–XVIII веков, а также уникальная коллекция деревянной скульптуры, в частности работ гениального Иоанна Пинзеля.

А ещё, как и многие другие замки Украины, Олесский часто становился съёмочной площадкой для исторического кино. Здесь, например, режиссёр телесериала "Д’Артаньян и три мушкетёра" Георгий Юнгвальд-Хилькевич разместил "замок Бэкингема". А один из последних примеров — съёмки финальной сцены польского фильма Ежи Гофмана "Огнём и мечом".