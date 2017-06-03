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Восставший из руин. Путешествие в Олесский замок

Восставший из руин. Путешествие в Олесский замок

Любуясь Олесским замком, возвышающимся на холме над трассой Киев — Львов — Чоп, случайный проезжий ни за что не догадается, что всего полстолетия назад это здание фактически лежало в руинах

Дмитрий Лыховий - 03.06.17 60
2000

Посёлок Олеско, Бусский район

 

Как добраться

Выбирая путешествие "Интерсити", лучше воспользоваться поездом Киев — Перемышль — он приезжает во Львов в 12 часов дня (билет второго класса ~280 грн), тогда как привычный Киев — Львов теперь прибывает около 14:30 и стоит на 100 грн дороже. Также можно доехать любым из почти десятка ночных поездов западного направления, останавливающихся во Львове (стоимость купейного билета — от 130 до 500 грн). До  Олеско из Львова ходит маршрутка или автобус в направлении на Броды (билет ~50 грн, в дороге 1,5 часа).

По трассе Киев — Чоп (Е40/М06, около 470 км), с которой придётся свернуть налево в Олеско, примерно за три километра до замка.

История цитадели уходит в глубину веков, кто именно заложил первый камень в её фундамент, точно не известно. Первое письменное упоминание об Олесском замке датировано 1327 годом. Исходя из этой даты, историки предполагают, что замок был возведён одним из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича — Андреем или Львом (оба они умерли в начале 1320-х).

Стоящий на границе Польши и Литвы замок часто переходил из рук в руки. Им поочерёдно владели литовские и галицко-волынские князья, польские и венгерские короли, а также повстанцы против обеих корон. И независимо от того, кто именно в данный момент выступал его владельцем, Олесский форпост регулярно подвергался нападениям татар.

В 1627 году в нём сыграли свадьбу дочери тогдашнего владельца Ивана Даниловича — Теофилии, которая вышла замуж за Якуба Собеского. А через два года, во время татарской осады и сильнейшей грозы, Теофилия родила в Олесском замке сына. По легенде, когда повитуха положила новорождённого на мраморный стол, раздался страшный раскат грома, и стол треснул. Прислуга оглохла, а малыш не пострадал, после чего появилось пророчество о том, что он станет великим человеком. Малышом был будущий король Ян III Собеский — один из самых выдающихся польских правителей.

Олесский замок является филиалом Львовской галереи искусств, в нём размещены экспозиции иконописи, скульптуры, живописи и интерьеров XV–XVIII веков, а также уникальная коллекция деревянной скульптуры, в частности работ гениального Иоанна Пинзеля

Став королём, Ян сделал Олесский замок своей резиденцией, профинансировал ремонтные работы, во время которых были достроены хозяйственные помещения и обновлён дворцовый парк.

В XVIII веке замок продолжил полёт вверх-вниз на исторических качелях. Во время войны Петра І со шведами здесь около пяти лет стояли союзные Польше русские войска. В начале 1720-х Собеские продали здание роду Жевуских, и новый владелец, воевода Северин, щедро украсил интерьеры, превратив Олесский замок в роскошный дворец. Но после смерти Северина его наследники перевезли все ценности в Подгорецкий замок и совершенно забросили поместье в Олеско, которое уже тогда постепенно приходило в упадок.

Дальнейшему разрушению поспособствовало землетрясение, всколыхнувшее Львовщину 23 января 1838 года. Нет, замок не развалился, но стены потрескались, а левое крыло получило повреждения. Здание отчаянно нуждалось в ремонте, но вместо этого тогдашние владельцы, и ранее не слишком-то уделявшие замку внимание, внесли свою лепту в разрушительный процесс.

Дело в том, что в одной из комнат случайно был найден замурованный клад. После этого в поисках других ценностей в замке долбили стены, разбивали камины, снимали полы. Других кладов не обнаружилось, но урон зданию был нанесён немалый.

В конце XIX века замок выкупило у нерадивых владельцев государство (в то время — Австро-Венгерская империя). В нём наконец-то начались реставрационные работы, после которых планировалось разместить в помещении то ли общежитие для семинаристов, то ли народную школу.

Но после Первой мировой войны Олеско оккупировала Польша, во время Второй мировой он был лагерем польских военнопленных и военным складом, а после присоединения Галичины к СССР в нём разместили сельскохозяйственное училище и мастерские. При этом состояние здания оставляло желать лучшего — восстанавливать его после военных действий никто не собирался.

Война и пожар, начавшийся в 1951 году от удара молнии, довершили разрушение, которое столетием ранее нанесло землетрясение. Так что к концу 1960-х на месте некогда знаменитой цитадели стояла живописная полуразвалина. Но Олеско повезло: во Львове задумались над тем, чтобы отреставрировать и отдать под музей один из замков области. Кинулись — в одном санаторий, в другом — ПТУ, в третьем — общежитие… То ли дело пустующие остатки Олесского замка: работы — непочатый край, зато не придётся согласовывать передачу объекта с многочисленными учреждениями.

Реставрационные работы проходили под руководством выдающегося искусствоведа Бориса Возницкого. Именно благодаря ему появился маршрут "Золотая подкова Львовщины", в который, кроме Олесского, входят Золочевский и Подгорецкий замки (иногда сюда же причисляют Свиржский и Старосельский).

В 1975 году Возницкий лично провёл первую экскурсию по обновлённому замку для руководства УССР. А сегодня Олесский замок является филиалом Львовской галереи искусств, в нём размещены экспозиции иконописи, скульптуры, живописи и интерьеров XV–XVIII веков, а также уникальная коллекция деревянной скульптуры, в частности работ гениального Иоанна Пинзеля.

А ещё, как и многие другие замки Украины, Олесский часто становился съёмочной площадкой для исторического кино. Здесь, например, режиссёр телесериала "Д’Артаньян и три мушкетёра" Георгий Юнгвальд-Хилькевич разместил "замок Бэкингема". А один из последних примеров — съёмки финальной сцены польского фильма Ежи Гофмана "Огнём и мечом".

Где жить

 

Можно остановиться в одном из нескольких отелей или в частном секторе Буска (от 200 грн в сутки за комнату на двоих). Также комфортные частные отели есть в Золочеве, Бродах, Елиховичах, двухместный номер — от 300 грн в сутки.

Что посмотреть

 

  • Монастырь капуцинов 1739 г. (напротив замка) и Троицкую церковь 1545 г. в Олеско.
  • Дворец Бадени 1810 года, церковь Св. Онуфрия XVII в., костёл Св. Станислава ХІХ в. — в Буске.
  • Костёл Воздвижения Честного Креста конца XVIII в., Аустерию (бывший постоялый двор, ныне заброшенный памятник архитектуры XVIII в.) и сероводородный гейзер в селе Новый Милятин.

Рестораны из рейтинга Фокуса

 

  • "Ресторация Бачевских", Львов, ул. Шевская, 8; Телефон: +38 (098) 224-44-44; Средний чек: 200–250 грн.
  • "Театр пива "Правда", Львов, пл. Рынок, 32; Телефон: +38 (050) 374-49-86; Средний чек: 150–190 грн.
  • "Світ Кави", Львов, пл. Катедральная, 6; Телефон: +38 (032) 297-56-75; Средний чек: 120 грн.
  • "Шампанерия Х&Х", Львов, ул. Леси Украинки, 29; Телефоны: +38 (032) 235-81-63, (096) 582-55-96; Средний чек: 150–200 грн.
  • Centaur, Львов, пл. Рынок, 34; Телефоны: +38 (032) 235-55-12, (096) 188-24-45; Средний чек: 250–300 грн.
  • "Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливості", Львов, ул. Валовая, 20; Телефоны: +38 (050) 430-28-26, (067) 670-25-10; Средний чек: 300–400 грн.
  • "Трапезная Идей", Львов, ул. Валовая, 18-а; Телефон: +38 (032) 254-61-55; Средний чек: 200–250 грн.
  • "Чёрный Кот", Львов, ул. Героев Майдана, 4; Телефон: +38 (032) 244-42-40; Средний чек: 500–600 грн.
  • "Амадеус", Львов, пл. Катедральная, 7; Телефон: +38 (032) 235-63-16; Средний чек: 520–650 грн.
  • "Купол", Львов, ул. Чайковского, 37; Телефон: +38 (032) 261-44-54; Средний чек: 250–320 грн.
  • "Пструг, хліб та вино", Львов, ул. Братьев Рогатинцев, 49; Телефоны: +38 (050) 373-96-54, (067) 314-08-69; Средний чек: 250–320 грн.

Лайфхак

Окрестности Олеско почти идеально подходят в качестве привала по дороге из Киева во Львов. Добравшись сюда за четыре-пять часов, можно не торопясь прогуляться по замку, после — отобедать в одном из комфортабельных туристических комплексов и там же переночевать. А на следующий день отправиться во Львов, до которого остаётся около часа пути. Ещё одно такое место на трассе Киев — Львов — это Дубно, где тоже есть замок и неплохая гостиница с рестораном при нём. Этот пункт в качестве промежуточной остановки удобно использовать как на пути из столицы во Львов, так и путешествуя в обратном направлении.

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