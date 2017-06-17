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Хобби местных магнатов. Путешествие в Шёнборнский замок
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Хобби местных магнатов. Путешествие в Шёнборнский замок

История этого дворца, да и, собственно, отдельного села Карпаты, которое приютилось сбоку от Чинадиево и относится к его поселковому совету, началась благодаря хобби местных магнатов

Владимир Хомяков - 17.06.17 80
2000

Посёлок Чинадиево (санаторий "Карпаты"), Мукачевский район Закарпатской области

 

Как добраться

На железнодорожной станции Карпаты останавливаются поезда №081 и №099, следующие из Киева в Ужгород. Стоимость купейного билета — 190–300 грн. Другой вариант — доехать поездом до Мукачева, а оттуда маршруткой за ~10 грн до Чинадиево, мимо ещё одного замка (Сент-Миклош) и до самого санатория "Карпаты" (конечная остановка).

Село Карпаты расположено у трассы Киев — Чоп (Е40/М06, протяжённость маршрута около 760 км).

"Местными" эти магнаты стали только в XVIII веке. До этого род Шёнборнов был скорее австро-немецким, ведущим свою родословную от Гильбрехта фон Шёнборна, вассала графов Катценельнбогена, первое упоминание о котором относится к XIV веку. До конца 1720-х их основные владения располагались во Франконии. Но после того как император Карл VI подавил восстание закарпатского магната Берчени — не без помощи Шёнборнов, — последним отошли владения мятежника. Так франконский княжеский род в одночасье оказался среди крупнейших землевладельцев Закарпатья и оставался таковым на протяжении следующих 200 лет.

Представители баронского рода Шёнборнов обожали охотиться. Дичи в окрестных лесах было хоть отбавляй, охотничьи выезды продолжались по нескольку дней, и для большего комфорта в 1840 году Шёнборны распорядились построить в живописном урочище Берегвар деревянный охотничий дом.

Однако в довольно скромном доме баронам скоро стало тесновато. И в 1890–1895 годах по приказу Эрвина-Фридриха Шёнборна архитектор Ференц Башинди возвёл вместо него роскошный каменный замок.

Эклектичная архитектура, в которой преобладают элементы неоготики и ренессанса, придаёт зданию романтический вид французских дворцов эпохи Людовика XIV. Игривости добавляют башенки, дымоходы, флюгеры, цветные витражи. А серьёзности — лепные геральдические знаки, например, герб Шёнборнов со львом и короной на часовой башне.

Отдельная особенность Шёнборнского замка — "календарный проект": в нём 365 окон, 52 комнаты (как недель в году) и 12 входов — по количеству месяцев. И всё это великолепие вот уже более 70 лет является обычным спальным корпусом клинического санатория "Карпаты", где лечат сердечно-сосудистые заболевания. Туристов в здание пропускают свободно, но из внутреннего убранства частично сохранились лишь интерьеры парадной лестницы и камины.

На этом фоне куда интересней отлично сохранившийся экстерьер здания, расположенного в английском парке площадью 19 га, раскинувшемся вокруг замка. К слову, очертания паркового пруда повторяют карту Австро-Венгрии.

Расположенная буквально через дорогу от входа в парк железнодорожная станция Карпаты — одна из самых красивых из небольших станций Украины. Её здание построено практически одновременно с дворцом, в том же романтическом стиле.

История Шёнборнского замка будет неполной без упоминания его более древнего "соседа". Дело в том, что до конца ХІХ века посёлок Сент-Миклош (нынешнее Чинадиево) мог похвалиться только одним, одноимённым с ним замком. Благодаря художнику Иосифу Бартошу, который в начале 2000-х годов взял крайне запущенное здание в аренду и вместе с женой превратил его в музей, этим мощным оборонительным сооружением XV века можно полюбоваться и прогуляться по нему. По преданию, активно поддерживаемому экскурсоводами, именно в Сент-Миклоше, как раньше называлось Чинадиево, легендарная защитница мукачевского замка Паланок Илона Зрини встретила свою любовь — молодого (на 14 лет моложе её) предводителя венгерских повстанцев Имре Текели. После смерти мужа, князя Ференца I Ракоци, 39-летняя хорватка Илона в 1682 году вышла за Текели замуж и вместе с ним возглавила борьбу против австрийского порабощения Венгрии. Но ещё будучи княгиней Ракоци, будто бы встречалась с любовником тайно — именно в Сент-Миклоше.

Несмотря на такую романтическую историю, замок Сент-Миклош по-средневековому суров, и туристов больше пленяет своей "модерной" красотой и лёгкостью его более молодой конкурент — соседний Шёнборнский замок.

Где жить

 

Стоимость проживания в санатории "Карпаты" — от 400 грн в сутки с человека в двухместном номере (с диагностикой и лечением). Кроме того, в Чинадиево и окрестностях есть ещё несколько санаториев, а также частных пансионов и гостиниц (цена двухместного номера — от 350 до 1500 грн в сутки).

Что посмотреть

 

  • В Чинадиево — средневековый замок Сент-Миклош XV в., православную церковь Св. Николая XVIII в. (считается, что она раньше была соединена с замком Сент-Миклош подземным ходом, который теперь замурован); греко-католическую церковь Св. Ильи (бывший готический католический костёл XIV в., впоследствии подвергшийся нескольким перестройкам).
  • Водопад Скакало на ручье Матеков (рядом с Чинадиево, сразу за туркомплексом "Водограй").
  • Достопримечательности Мукачева.

Рестораны из рейтинга Фокуса

 

  • "Графский двор", Мукачево, ул. Эрдели, 36-а; Телефон: +38 (095) 507-56-66; Средний чек: 180–230 грн.
  • Old Continent, Ужгород, пл. Шандора Петефи, 4; Телефон: +38 (0312) 66-93-77; Средний чек: 450–600 грн.
  • "Под замком", Ужгород, ул. Ольбрахта, 3; Телефон: +38 (0312) 23-61-64; Средний чек: 120–150 грн.
  • Varosh, Ужгород, пл. Шандора Петефи, 24-26; Телефоны: +38 (0312) 61-37-06, (099) 787-00-03; Средний чек: 240–300 грн.
  • "Мисливська чарда", Закарпатская обл., с. Гать, ул. Главная, 1-б; Телефоны: +38 (050) 987-78-88, (096) 967-78-88; Средний чек: 200–250 грн.

Лайфхак

Путешествуя по туристическим регионам, никогда не стоит покупать сувениры в самом начале поездки — они помнутся, разобьются, а то и вовсе потеряются. Точно так же не стоит приобретать сувениры у больших трасс в "раскрученных" туристических местах — там они гораздо дороже, чем буквально в паре километров — в глубинке, на второстепенных трассах.

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