Хобби местных магнатов. Путешествие в Шёнборнский замок

История этого дворца, да и, собственно, отдельного села Карпаты, которое приютилось сбоку от Чинадиево и относится к его поселковому совету, началась благодаря хобби местных магнатов

Посёлок Чинадиево (санаторий "Карпаты"), Мукачевский район Закарпатской области

Как добраться

На железнодорожной станции Карпаты останавливаются поезда №081 и №099, следующие из Киева в Ужгород. Стоимость купейного билета — 190–300 грн. Другой вариант — доехать поездом до Мукачева, а оттуда маршруткой за ~10 грн до Чинадиево, мимо ещё одного замка (Сент-Миклош) и до самого санатория "Карпаты" (конечная остановка).

Село Карпаты расположено у трассы Киев — Чоп (Е40/М06, протяжённость маршрута около 760 км).

"Местными" эти магнаты стали только в XVIII веке. До этого род Шёнборнов был скорее австро-немецким, ведущим свою родословную от Гильбрехта фон Шёнборна, вассала графов Катценельнбогена, первое упоминание о котором относится к XIV веку. До конца 1720-х их основные владения располагались во Франконии. Но после того как император Карл VI подавил восстание закарпатского магната Берчени — не без помощи Шёнборнов, — последним отошли владения мятежника. Так франконский княжеский род в одночасье оказался среди крупнейших землевладельцев Закарпатья и оставался таковым на протяжении следующих 200 лет.

Представители баронского рода Шёнборнов обожали охотиться. Дичи в окрестных лесах было хоть отбавляй, охотничьи выезды продолжались по нескольку дней, и для большего комфорта в 1840 году Шёнборны распорядились построить в живописном урочище Берегвар деревянный охотничий дом.

Однако в довольно скромном доме баронам скоро стало тесновато. И в 1890–1895 годах по приказу Эрвина-Фридриха Шёнборна архитектор Ференц Башинди возвёл вместо него роскошный каменный замок.

Эклектичная архитектура, в которой преобладают элементы неоготики и ренессанса, придаёт зданию романтический вид французских дворцов эпохи Людовика XIV. Игривости добавляют башенки, дымоходы, флюгеры, цветные витражи. А серьёзности — лепные геральдические знаки, например, герб Шёнборнов со львом и короной на часовой башне.

Отдельная особенность Шёнборнского замка — "календарный проект": в нём 365 окон, 52 комнаты (как недель в году) и 12 входов — по количеству месяцев. И всё это великолепие вот уже более 70 лет является обычным спальным корпусом клинического санатория "Карпаты", где лечат сердечно-сосудистые заболевания. Туристов в здание пропускают свободно, но из внутреннего убранства частично сохранились лишь интерьеры парадной лестницы и камины.

На этом фоне куда интересней отлично сохранившийся экстерьер здания, расположенного в английском парке площадью 19 га, раскинувшемся вокруг замка. К слову, очертания паркового пруда повторяют карту Австро-Венгрии.

Расположенная буквально через дорогу от входа в парк железнодорожная станция Карпаты — одна из самых красивых из небольших станций Украины. Её здание построено практически одновременно с дворцом, в том же романтическом стиле.

История Шёнборнского замка будет неполной без упоминания его более древнего "соседа". Дело в том, что до конца ХІХ века посёлок Сент-Миклош (нынешнее Чинадиево) мог похвалиться только одним, одноимённым с ним замком. Благодаря художнику Иосифу Бартошу, который в начале 2000-х годов взял крайне запущенное здание в аренду и вместе с женой превратил его в музей, этим мощным оборонительным сооружением XV века можно полюбоваться и прогуляться по нему. По преданию, активно поддерживаемому экскурсоводами, именно в Сент-Миклоше, как раньше называлось Чинадиево, легендарная защитница мукачевского замка Паланок Илона Зрини встретила свою любовь — молодого (на 14 лет моложе её) предводителя венгерских повстанцев Имре Текели. После смерти мужа, князя Ференца I Ракоци, 39-летняя хорватка Илона в 1682 году вышла за Текели замуж и вместе с ним возглавила борьбу против австрийского порабощения Венгрии. Но ещё будучи княгиней Ракоци, будто бы встречалась с любовником тайно — именно в Сент-Миклоше.

Несмотря на такую романтическую историю, замок Сент-Миклош по-средневековому суров, и туристов больше пленяет своей "модерной" красотой и лёгкостью его более молодой конкурент — соседний Шёнборнский замок.