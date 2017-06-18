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Главная » Красивая страна » Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова
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Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова

Если вы уже восхитились громадой Госпрома и покатались на аттракционах в парке Горького — вам сюда

Наталья Михальченко - 18.06.17 1740
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Фельдман ЭкоПарк

С зоопарками в Украине всё пока плохо, но есть достойные исключения. В ЭкоПарк под Харьковом можно приехать не только чтобы приятно провести досуг. Это ещё и экотерапия для детей с особыми потребностями, познавательные экскурсии, в том числе с сурдопереводом, прогулки по контактным зонам, где питомцев можно покормить и погладить.

Как добраться: фирменные бесплатные автобусы отправляются по расписанию от ст. метро "Героев труда" и ст. метро "Госпром" четырежды в день по будням и каждый час по праздникам и выходным.

GPS:50°06′04.7″N 36°16′45.1″E

Сковородиновская криница

Родник Сковороды в Бабаях — гидрологический, природный и исторический памятник. Вокруг — очень живописный лес для пеших и велосипедных прогулок, можно гулять и задаваться философскими вопросами. Или подумать о бренном теле: недалеко от родника расположен ресторанный комплекс "Сковорода" с озером, лебедями и пляжем.

Как добраться: автобусом №608 от Холодной Горы до посёлка Научный, дальше пешком через трассу в сторону Бабаев.

GPS:49°53′30.3″N 36°09′44.6″E

Донецкое городище

Для ценителей живой истории — городище на южной окраине Харькова, на мысе правого берега реки Уды. Донецкое городище в скифскую, раннеславянскую и древнерусскую эпохи контролировало путь из задонецких степей в Приднепровье — нынешнюю Симферопольскую трассу. Оно упоминается в "Слове о полку Игореве". Но главное — просторы, чудесные виды на реку Уды, концентрированная красота Слобожанщины.

Как добраться: от Холодной горы маршруткой №220 до села Победа в Краснозаводском районе, оттуда пешком вдоль реки Уды.

GPS:49°55′19.9″N 36°11′35″E

Усадьба Щербининых

На окраине города Люботин ищем Гиёвку, в которой расположен дворцово-парковый комплекс XIX века. Это имение помещиков Щербининых, позднее приобретённое харьковским генерал-губернатором князем Святополк-Мирским. Долгое время тут располагался интернат, сейчас давно не реставрированное имение разрушается. Сад по-прежнему прекрасен, особенно если попадёте на урожай яблок.

Как добраться: автобусом №502 от Холодной горы, потом пешком по ул. Гавенко в сторону трассы Е105.

GPS: 49°55′28.2″N 35°57′12.6″E

Черкасские Тишки

Храм Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1830 г., а иконостас для него в1860-е годы писал Илья Репин. При большевиках храм был частично разобран, иконостас исчез. Сейчас церковь реставрируют.

Как добраться: автобусом №195 от ст. метро "Героев труда".

GPS: 50°07′27.3″N 36°23′04.2″E

Военный городок в Рогани

Рогань — не только пиво, но и заброшенная кузница кадров советской авиации и космонавтики: Харьковское высшее военное авиационное училище. Вернее, то, что осталось от него и военного городка. На большой территории — дома для преподавателей, огромный клуб офицеров, штаб, казармы, баня, бассейн, столовые, ангары. Теперь это классическая "заброшка" для фотосессий в стиле постапокалипсиса.

Как добраться: Харьков, ул. Сергея Тархова, 6. Ехать маршруткой №261 или №45 от ст. метро "Индустриальная".

GPS:49°55′16.7″N 36°25′17.9″E

Высота маршала Конева

В августе 1943 года здесь располагались наблюдательные пункты командующего войсками Степного фронта генерал-полковника Ивана Конева. Отсюда руководили операцией по освобождению Харькова. Мемориальный комплекс на этом месте существует давно, а современный музей строился к Евро-2012. Сейчас, кроме прочего, здесь открылась выставка "Своей судьбой к подвигу причастны", посвящённая истории Восточного управления Госпогранслужбы в АТО.

Как добраться: от Холодной горы идёт маршрутка №1152, по Богодуховской трассе до Солоницевки.

GPS:50°00′38.8″N 36°02′37″E

Музей Макаренко

В советские времена в бывших имениях, монастырях и храмах размещали склады, в лучшем случае — пансионаты или больницы. Здешний монастырь превратили в исправительное учреждение. Часть остатков монастыря находится в закрытой части колонии, где живут её воспитанники, часть — в стороне. В открытой для посещения зоне есть памятник и музей, посвящённые жившему и работавшему тут педагогу Антону Макаренко. Тому самому, который написал "Педагогическую поэму" и другие работы, посвящённые воспитанию оступившихся подростков.

Как добраться: прямого рейсового сообщения нет, ехать на машине по ул. Полтавский шлях и далее по Р46 до посёлка Куряж.

GPS:49°58′42.8″N 36°04′43″E

Аэродром "Коротич"

Те, кого манит небо, наверняка знают спортивный аэродром, расположенный в Харьковской области в районе посёлка Новый Коротыч. Изначально он был предназначен для авиации общего назначения, запуска и испытания авиамоделей, выполнения парашютных прыжков. Кроме возможности полетать, там можно посмотреть музейную стоянку боевых самолётов и вертолётов, созданную по инициативе Харьковского аэроклуба.

Как добраться: от Холодной горы автобусом №288 или №502 до села Коммунар.

GPS:49°58′10.8″N 36°00′42.3″E

Руины Хорошевского монастыря

На юге от Бабаев стоит найти остатки Хорошевского Вознесенского женского монастыря. Обитель была основана на месте древнего Хорошевского городища в середине XVII в. монахинями, переселившимися сюда из-за Днепра. После революции монастырь был покинут сёстрами и закрыт. Сегодня на его территории находится Хорошевский гериатрический пансионат. Старых построек сохранилось немного, но можно отыскать часть старой стены и одну из башен.

Как добраться: посёлок Хорошево, ул. Солнечная, 2. От АС-3 "Конный рынок" автобусом на Хорошево.

GPS:49°51′36.2″N 36°12′54.9″E

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