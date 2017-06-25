Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Днепр

Корсунь-Шевченковский
Усадьба Лопухиных-Демидовых — отличный пример гармонии человека и природы. Рукава реки Рось, каменные пороги и гора Янталка тут прекрасно сочетаются с дворцом в восточном стиле, усадебными домиками, мостиками и парковыми аллеями.
Как добраться: на развилке перед городом — левее, ехать до центральной улицы, свернуть на неё налево, затем направо на ул. Шевченко
GPS: 49°24'58.1"N 31°15'52.2"E
Карашина
В село под Корсунь-Шевченковским стоит заехать ради длинного подвесного мостика через Рось, симпатичного домика метеостанции на скале, а также порога Четвёртые шумы — одного из самых бурных препятствий на этой реке.
Как добраться: с трассы налево, дорога подходит к реке и мостику. К порогу Четвёртые шумы и метеостанции после съезда с трассы — первый поворот налево
GPS: 49°24'21.1"N 31°18'44.5"E
Городище
Граф Михаил Воронцов любил архитектурные эксперименты, и Михайловская церковь в Городище тому подтверждение. Православный храм возведён в 1844 году в необычном для подобных сооружений стиле неоготики. Напротив городского автовокзала также сохранились камни-мацевы еврейского киркута.
Как добраться: в центре города за пл. Мира налево
GPS: 49°17'28.5"N 31°26'41.7"E
Смела
Несколько старинных построек в нынешнем райцентре напоминают о патриархальном местечке Черкасского уезда. Это, в частности, краеведческий музей, расположенный в здании филиала Санкт-Петербургского ссудного банка, Покровский собор и Успенский костёл.
Как добраться: трасса проходит через центр города
GPS: 49°14'09.1"N 31°53'19.5"E
Болото Ирдынь
Редкое для красивого места сочетание доступности и неизвестности: на Ирдынь, которое находится рядом с Черкассами и Смелой, туристы почти не наведываются. Кочки и каналы лучше исследовать с байдарки, пешком можно дойти к Юровой горе, ну а автомобилистам стоит хотя бы взглянуть на болотные просторы с моста.
Как добраться: по трассе Смела — Черкассы, дорога пересекает болото сразу за Смелой
GPS: 49°15'32.3"N 31°52'14.9"E
Каменка
Парк Декабристов на берегу реки Тясмин — это бывшее имение семьи Давыдовых. В Зелёном домике, сохранившемся до наших дней, гостили Александр Пушкин и Пётр Чайковский. Здесь же хозяин имения Василий Давыдов с единомышленниками вынашивали планы по переустройству Российской империи, закончившиеся неудачным восстанием декабристов. Ниже по течению Тясмина есть небольшой, но живописный каньон и Скала Пушкина.
Как добраться: с трассы направо в центр города
GPS: 49°02'09.7"N 32°06'10.6"E
Холодный яр
Температура в здешних лесах и оврагах действительно на пару градусов ниже, чем в соседних районах. Но главное тут не климат, а героическая история. Из памятных мест Холодного яра в нашу десятку попадает село Буда с тысячелетним дубом Максима Железняка и церковью Калнышевского — современной, но выполненной в старинных архитектурных традициях.
Как добраться: в Каменке налево, ехать через село Грушковка
GPS: 49°06′35.4″N 32°15′35.3″E
Диковский монастырь
Храм XIX века в Диковке в советские времена был переоборудован под склад. Но в 1990-е его снова передали верующим — теперь здесь женский Диковский Свято-Богоявленский монастырь.
Как добраться: перед селом Пантаевка налево
GPS: 48°46′23.3″N 32°50′35.7″E
Морозовский угольный разрез
От разработок бурого угля под Александрией остались обширные карьеры, затопленные водой. Впечатляют не только рукотворные озёра с прозрачной водой, но и огромные карьерные экскаваторы, издалека похожие на декорации к "Звёздным войнам".
Как добраться: разрез находится слева от трассы за селом Пантаевка
GPS: 48°41′24.2″N 32°54′48″E
Александрия
В центре Александрии можно получить представление о том, как выглядел уездный город на рубеже XIX–XX веков. Тут сохранились здания женской и мужской гимназий, еврейской школы, театра, училища, городской управы, купеческие дома. Но самая примечательная постройка — пожарная каланча с часами на башенке.
Как добраться: по ул. Знаменской до центра города
GPS: 48°40′32.9″N 33°07′08.1″E