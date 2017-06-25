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Главная » Красивая страна » Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Днепр
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Днепр
Фото: из личных архивов

Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Днепр

Трасса Н01 бежит вдоль правого берега Днепра по живописным историческим местам. Далеко съезжать с неё не придётся

Евгения Слинько - 25.06.17 544
600

Корсунь-Шевченковский

Усадьба Лопухиных-Демидовых — отличный пример гармонии человека и природы. Рукава реки Рось, каменные пороги и гора Янталка тут прекрасно сочетаются с дворцом в восточном стиле, усадебными домиками, мостиками и парковыми аллеями.

Как добраться: на развилке перед городом — левее, ехать до центральной улицы, свернуть на неё налево, затем направо на ул. Шевченко

GPS: 49°24'58.1"N 31°15'52.2"E

Карашина

В село под Корсунь-Шевченковским стоит заехать ради длинного подвесного мостика через Рось, симпатичного домика метеостанции на скале, а также порога Четвёртые шумы — одного из самых бурных препятствий на этой реке.

Как добраться: с трассы налево, дорога подходит к реке и мостику. К порогу Четвёртые шумы и метеостанции после съезда с трассы — первый поворот налево

GPS: 49°24'21.1"N 31°18'44.5"E

Городище

Граф Михаил Воронцов любил архитектурные эксперименты, и Михайловская церковь в Городище тому подтверждение. Православный храм возведён в 1844 году в необычном для подобных сооружений стиле неоготики. Напротив городского автовокзала также сохранились камни-мацевы еврейского киркута.

Как добраться: в центре города за пл. Мира налево

GPS: 49°17'28.5"N 31°26'41.7"E

Смела

Несколько старинных построек в нынешнем райцентре напоминают о патриархальном местечке Черкасского уезда. Это, в частности, краеведческий музей, расположенный в здании филиала Санкт-Петербургского ссудного банка, Покровский собор и Успенский костёл.

Как добраться: трасса проходит через центр города

GPS: 49°14'09.1"N 31°53'19.5"E

Болото Ирдынь

Редкое для красивого места сочетание доступности и неизвестности: на Ирдынь, которое находится рядом с Черкассами и Смелой, туристы почти не наведываются. Кочки и каналы лучше исследовать с байдарки, пешком можно дойти к Юровой горе, ну а автомобилистам стоит хотя бы взглянуть на болотные просторы с моста.

Как добраться: по трассе Смела — Черкассы, дорога пересекает болото сразу за Смелой

GPS: 49°15'32.3"N 31°52'14.9"E

Каменка

Парк Декабристов на берегу реки Тясмин — это бывшее имение семьи Давыдовых. В Зелёном домике, сохранившемся до наших дней, гостили Александр Пушкин и Пётр Чайковский. Здесь же хозяин имения Василий Давыдов с единомышленниками вынашивали планы по переустройству Российской империи, закончившиеся неудачным восстанием декабристов. Ниже по течению Тясмина есть небольшой, но живописный каньон и Скала Пушкина.

Как добраться: с трассы направо в центр города

GPS: 49°02'09.7"N 32°06'10.6"E

Холодный яр

Температура в здешних лесах и оврагах действительно на пару градусов ниже, чем в соседних районах. Но главное тут не климат, а героическая история. Из памятных мест Холодного яра в нашу десятку попадает село Буда с тысячелетним дубом Максима Железняка и церковью Калнышевского — современной, но выполненной в старинных архитектурных традициях.

Как добраться: в Каменке налево, ехать через село Грушковка

GPS: 49°06′35.4″N 32°15′35.3″E

Диковский монастырь

Храм XIX века в Диковке в советские времена был переоборудован под склад. Но в 1990-е его снова передали верующим — теперь здесь женский Диковский Свято-Богоявленский монастырь.

Как добраться: перед селом Пантаевка налево

GPS: 48°46′23.3″N 32°50′35.7″E

Морозовский угольный разрез

От разработок бурого угля под Александрией остались обширные карьеры, затопленные водой. Впечатляют не только рукотворные озёра с прозрачной водой, но и огромные карьерные экскаваторы, издалека похожие на декорации к "Звёздным войнам".

Как добраться: разрез находится слева от трассы за селом Пантаевка

GPS: 48°41′24.2″N 32°54′48″E

Александрия

В центре Александрии можно получить представление о том, как выглядел уездный город на рубеже XIX–XX веков. Тут сохранились здания женской и мужской гимназий, еврейской школы, театра, училища, городской управы, купеческие дома. Но самая примечательная постройка — пожарная каланча с часами на башенке.

Как добраться: по ул. Знаменской до центра города

GPS: 48°40′32.9″N 33°07′08.1″E

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