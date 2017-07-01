Крепость на вулкане. Путешествие в замок Паланок

Мукачевский замок Паланок — один из самых известных и живописных в Украине. Не в последнюю очередь благодаря тому, что, в отличие от многих своих полуразрушенных собратьев, замечательно сохранился

Мукачево, Закарпатская область

Как добраться

Через Мукачево проходят все поезда сообщением Киев — Ужгород, стоимость купейного билета — 180–310 грн.

Из Киева в Мукачево ведёт одна из лучших в Украине трасс — Киев — Чоп (М06, около 775 км). Дорожное покрытие хорошее фактически на всей протяжённости, за исключением некоторых подходов к мостам и путепроводам.

Главную достопримечательность Мукачева видно издалека, ведь замок стоит на 68-метровом вулкане. Естественно, давным-давно погасшем.

Благодаря такому расположению, взять крепость приступом было весьма непросто. А попыток было немало: ещё в конце I тысячелетия через нынешнее Мукачево пролегал путь кочевников-завоевателей, которые рвались в Центральную Европу.

Неудивительно, что первые, тогда ещё деревянные, оборонительные сооружения появились на этом холме уже в ІХ веке. В Европу угры и половцы прорвались, а вот мукачевскую твердыню и её обитателей покорить не смогли. Не удалось это ни половецкому хану Кутешке, который в 1089 году осаждал деревянную крепость около 50 дней, ни огромной орде хана Батыя в 1241-м.

В те времена Мукачевский замок уже принадлежал Венгерскому королевству, захватившему контроль над территорией современного Закарпатья в ХI веке. И когда Батый отступил, вместо деревянных стен началось строительство более надёжных — каменных.

С ХІІІ по ХІV век замком владели венгерские короли династии Арпадовичей и короли династии Анжу: Карл Роберт, Людовик Великий, Елизавета Анжуйская. Но главный вклад в его укрепление внёс правивший замком в 1396–1414 годах подольский князь Фёдор Корятович, который приложил руку и к строительству ещё одной известной крепости Украины — Каменец-Подольской. Считается, что именно он приказал выдолбить в скале под Старой башней колодец глубиной 85 м, строительство которого обросло разнообразными легендами: по поверью, без помощи нечистого этот дьявольски тяжёлый труд результата бы не принёс.

При Корятовиче, который сделал замок своей резиденцией, в сугубо оборонительном сооружении появились жилые пристройки. Но в то время Паланок, названный так благодаря окружавшему его деревянному частоколу — паланку, занимал только одну, верхнюю террасу горы.

До наших дней он дошёл в виде каскада террас, пристроенных уже в более поздние времена следующими владельцами. Сегодня общая площадь замка достигает 14 тыс. кв. м и состоит из трёх частей: Верхнего (XIV–XVI вв.), Среднего и Нижнего замков (оба — XVII в.).

В 1633–1711 годах, когда в замке хозяйничали трансильванские князья Ракоци, Паланок был одной из наиболее укреплённых твердынь Центральной Европы. К примеру, в 1685–1688 годах жена венгерского графа Имре Текели, хорватка Илона Зрини, сумела на протяжении трёх лет удерживать оборону замка под натиском войск австрийского императора Леопольда І. Измена вынудила её пойти на капитуляцию, но к тому времени Илона уже стала символом освободительной борьбы венгерского народа. Её мужеством восхищался даже турецкий султан Мехмед IV, наградивший отважную женщину специальной грамотой-атнаме — и это уникальный случай в истории Турции.

В 2006 году на территории замка Паланок был установлен памятник Илоне Зрини. О Корятовиче благодарные потомки тоже не забыли: говорят, если подержать бронзовое изваяние князя за отполированный тысячами верящих в эту байку палец, исполнится загаданное в замке желание.

Полностью современный облик Паланок приобрёл уже под властью австрийцев, после реконструкции, начатой в 1688-м по приказу Леопольда І. Почти через два десятилетия свободолюбивые венгры снова отвоевали замок, который несколько лет оставался опорным пунктом венгерского восстания. Но империя всё же победила, и с 1711 года Паланок на целых два столетия перешёл под власть Австрийской короны.

Побывал мукачевский замок и столицей Тран­сильвании, и тюрьмой, где содержали политических узников Австро-Венгерской империи, и военными казармами, и даже школой механизаторов и профтехучилищем — во времена СССР.

К счастью, в начале 1960-х годов советские власти решили разместить в Паланке исторический музей. Сегодня в замке функционируют картинная галерея и выставка "Деревянные церкви Закарпатья".