Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Тернополя

Остров

За роскошными воротами в стиле необарокко когда-то стоял дворец графов Баворовских. В парке вокруг дворца был пруд и рукотворные водопады. В Первую мировую тут разместился штаб 11-й российской армии Юго-Западного фронта. Комплексу это дорого обошлось: война стёрла дворец с лица земли, оставив только зефирные, разукрашенные гирляндами цветов ворота. За ними — модернистская римско-католическая часовня, которую строили в 1930-х гг. по проекту Альфреда Маевского, но так и не успели окончить. Сейчас в костёле квартира для местного священника, высокий неф перегородили на два этажа. Пожалуй, это единственный случай на Тернопольщине, когда ненужный костёл (а в области таких сотни) используется под жильё.

Как добраться: из центра города (от Тернопольского озера) автобусом №5. Машиной по ул. Национального Возрождения, которая плавно перетекает в сельскую ул. Кордубы. С трассы М19 к югу от областного центра — первый поворот направо после села Великая Березовица.

GPS: 49°29'22.8"N 25°34'56.4"E

Буцнев

В соседнем с Островом селе Буцнев есть прекрасный образчик романтической архитектуры авторства известного львовского зодчего Юлиана Захаревича — костёл-усыпальница семейства Серватовских (1888). Сохранился чудесный барельеф работы львовско-венского скульптора Станислава Романа Левандовского. Сейчас в немного подуставшем от жизни без капитальных ремонтов храме Петропавловская церковь УПЦ КП. Чуть выше расположена красивая церковь Непорочного Зачатья Девы Марии (УГКЦ, 1744). Около святыни сохранился памятный крест в честь избавления от крепостного права (1848).

Как доехать: в селе Остров, у греко-католической церкви и разукрашенного придорожного распятия с барельефами святых (тоже в честь освобождения крестьян в 1848 г.), — направо на запад, по мосту через реку Серет.

GPS: 49°28'45.0"N 25°34'38.3"E

Железнодорожный виадук

Границей между Островом и Буцневом служит река Серет, через которую переброшен каменный железнодорожный виадук (1897). Мост пострадал в Первую мировую войну, его восстановили в 1928–1930 гг. по проекту архитектора Балабана.

Как доехать: из центра города автобусом №5; машиной по ул. Национального Возрождения; с трассы М19 — первый поворот направо после Великой Березовицы; проехать по самому виадуку можно на дизель-поезде Тернополь — Ходоров

GPS: 49°28'57.1"N 25°34'40.9"E

Плотыча

Чуть в стороне от трассы Р39, в заросшем старом парке, стоит областная туберкулёзная больница, также известная как дворец графов Корытовских (1720). Дворец сильно пострадал в 1915 г. — старожилы говорят, что селяне прятались за толстыми стенами от обстрелов, а когда фронт отодвинулся от Плотычи, из дворца вынесли всё что можно. Рядом с дворцом — Успенская церковь (1900).

Как доехать: по трассе Р39 (направление на Залесцы), за Дмитровской церковью и серым магазином «Вулик» — налево вглубь села.

GPS: 49°37'11.0"N 25°33'38.4"E

Великий Ходачков

Остов когда-то красивого костёла, построенного в 1920-х гг. по проекту Тадеуша Шнайдера, виднеется с трассы. Село до Второй мировой войны было преимущественно заселено этническими поляками — и почти все его жители были убиты во время боёв за Великий Ходачков в 1944 г. Совсем не старый ещё храм выглядит сейчас древней и живописной руиной.

Как доехать: по трассе Е50 (направление на Бережаны), в селе свернуть на втором повороте налево.

GPS: 49°29'07.2"N 25°26'24.9"E

Байковцы

Среди бесконечных кварталов огромных аляповатых вилл легко заблудиться — Байковцы, прижимающиеся к тернопольской объездной с востока, давно превратились из простого подольского села в анклав тернопольских нуворишей. Спешите увидеть небольшой костёл с высокой колокольней, ведь построенный в 1930-х гг. храм долго стоял бесхозным, поэтому крыша на башне прохудилась. Сейчас экс-костёл передали одной из православных общин села — и, увы, близок тот день, когда верхушку-сигнатурку на колокольне заменят сверкающей жестяной луковицей. Аутентика погибнет — опыт подольских реалий говорит, что так происходит всегда в подобных случаях. Чуть в стороне от костёла — приземистая каменная церковь св. Параскевы (1900). Сельская мрачноватая одноэтажная школа — много раз перестроенный классицистический двор семейства Шелисских (ХІХ в.).

Как доехать: в Байковцы из Тернополя ведут два пути. Дорога по проспекту Злуки прекрасного качества, но приведёт к новым кварталам особняков. Лучше выехать из Тернополя на север по трассе Е85 (она же М19). Первый поворот направо украшен стендом «Вас вітає село Байківці». Вам туда: вначале у дороги увидите церковь, а костёл будет на 150 м дальше.

GPS: 49°33'51.4"N 25°41'07.1"E

Чернелов Русский

Не только костёлы строили вокруг Тернополя в стиле сурового северного модерна. Прекрасный и строгий образчик этого стиля возвели из дикого камня в 1911 г. на месте деревянной старушки-церкви по проекту архитектора Андрея Лушпинского. На храм крестьяне собрали 30 тыс. крон и все необходимые материалы. Освятили церковь 14 октября 1912 г. Священником храма был Мыкола Михалевич, просветитель и заядлый пчеловод.

Как доехать: по трассе М50 (в направлении Хмельницкого), в 2 км от Смиковцев — поворот налево по указателю на Ступки. Церковь виднеется в начале села.

GPS: 49°32'41.2"N 25°45'16.3"E

Чолганский камень

На выезде из Чернелова Русского с левой стороны, напротив бывшего тракторного стана, в траве стоит одинокий высокий камень с вырезанным на нём крестом и едва различимыми петроглифами. Никаких захоронений под камнем археологи не нашли, и его назначение неизвестно до сих пор. В народе обелиск называют Чолганским камнем. Удивительное совпадение: именно такое название было у города Теофиполь до 1740 г. Но валун назван не в честь местечка, а в память о хуторе Чолганщина, который находился рядом. Местность вокруг камня исследована очень хорошо: тут работал известный тернопольский археолог Игорь Герета. Были найдены следы пшеворской (VI век до н. э. — IV век н. э.) и черняховской культур (III–IV века н. э.). В Чернелове Русском лелеют планы устроить на месте раскопок небольшой археологический музей.

Как доехать: по трассе М50 (в направлении Хмельницкого), в 2 км от Смиковцов — поворот налево по указателю на Ступки. Камень стоит немного в стороне от дороги на соседнее село Соборное, за деревьями.

GPS: 49°32'58.3"N 25°45'37.6"E

Соборное

Как могло случиться, что на крайне патриотической Тернопольщине аж до 2016 г. существовало село с советским названием Жовтневое? Ответ прост: старинное имя было селянам ещё менее приемлемо. Чернелов Мазовецкий — название польское, ведь до Второй мировой войны большинство жителей села были этническими поляками. В 1945 г., во время операции «Висла», сюда пригнали переселенцев из 21 села на Лемковщине. От местного замка и камня не осталось, но туристу тут посмотреть есть на что. На берегу Гнилой Гнезны стоит старая водяная мельница, внутри которой сохранились механизмы. Сельская школа разместилась в господском доме семьи Подлесских, которых местные жители на свой манер называют Подлевскими. Построенный в 1810 г. костёл Непорочного Зачатия давно лишился башни-колокольни и сейчас служит греко-католической церковью. Вокруг храма — каменные кресты и сразу три скульптуры Мадонны. Две у входа в храм — с 1860-х гг. Та, которая стоит чуть в стороне, — самая старая, с XVIII века. В работе чувствуется влияние школы Иоганна-Георга Пинзеля.

Как доехать: по трассе М50 (в направлении Хмельницкого), в 2 км от Смиковцов — поворот налево по указателю на Ступки. Проехать через Чернелов Русский. К храму можно попасть по улочке, которая отходит от чёрного креста, поставленного в память о депортации лемков. У автобусной остановки в Соборном вниз направо уходит дорога к фермам и школе-дворцу. К мельнице надо продолжать движение в направлении села Охримовцы.

GPS: 49°33'32.3"N 25°46'01.7"E

Толстолуг

Местное старое кладбище может дать представление о том, насколько профессия резчика по камню была популярна на Тернопольщине в ХІХ и в начале ХХ вв. Этим ремеслом тут занимались целые династии — благо, красноватый теребовлянский песчаник был доступным материалом. Множество надгробий тут (да и на десятках других кладбищ в Тернопольском, Теребовлянском, Бучачском, Збаражском или Гусятинском районах) усеяны скульптурами святых и мадонн. И стоят они на погребениях простых подольских крестьян. У многих из статуй уже подходит к концу запас прочности: фигурные резные кресты валятся в нескошенную траву, а обезглавленные святые Онуфрии вот-вот коснутся своими бородами земли. Придорожную фигуру св. Яна Непомука приписывают кому-то из учеников Иоганна-Георга Пинзеля. В поле на восток от Толстолуга — казацкая могила-курган со старыми крестами (XVI в.). У кургана растёт древний дуб.

Как доехать: по ул. Гаевой через с. Великие Гаи.

GPS: 49°28'47.7"N 25°43'16.9"E