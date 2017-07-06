Реки Украины: приятный отдых у воды без толп туристов

Знакомьтесь: Сурша и Сара-Лунга. Две реки-сестры сливаются перед впадением в Днестр — именно их вы видите на обложке этого журнала. Рядом — Цвикловцы, Козяча церква, Субич, Мукша, Китайгород. Вы когда-нибудь слышали такие названия? А ведь речные каньоны в этих местах безумно красивы, причём находятся в считаных километрах от популярного среди туристов Каменец-Подольского.

Несмотря на это, туристы — редкие гости на днестровских скалах. Да что там говорить: даже я, посвятивший исследованию украинских рек 12 лет, впервые побывал там только нынешним летом, при подготовке этого выпуска Красивой страны.

В туристической Украине сложно придумать что-то настолько же недооценённое туристами, как реки. Кроме рыбаков, местных жителей и дачников из близлежащих посёлков, на берегах редко бывает ещё кто-то. Возможно, дело в плохом "маркетинге": реки чаще всего видят с автомобильных мостов, а там они зачастую не показывают всей своей красоты.

Взгляните на Рось и Южный Буг с трассы Киев — Одесса, на реки Ирпень, Тетерев и Тня с трассы Киев — Чоп, на Днестр с дороги из Каменец-Подольского в Черновцы. А потом сравните увиденное с фотографиями этих же рек в нашем журнале. Кстати, мимо Сурши и Сара-Лунги идёт железная дорога, но вид на каньон пассажирам поездов закрывают деревья.

Нынешний выпуск Красивой страны, конечно же, не охватывает все реки — в Украине их десятки тысяч. Мы хотели донести простую мысль: реки — это настоящий супермаркет туристических возможностей. Они способны дать всё то, что путешественники обычно ожидают от моря, кроме разве что солёной воды и сильного шторма. Можно долго спорить, что лучше, реки или моря, но одно важное преимущество у рек точно есть: на их берегах вы с гораздо меньшей вероятностью будете толкаться плечами с сотнями соседей-отдыхающих.

Автомобилистам мы предлагаем несколько маршрутов вдоль рек разных регионов Украины. Честно предупреждаем: дороги часто плохие, а вот пейзажи — никогда. Главную реку страны, которую вы, конечно же, видели не раз, мы советуем изучить новым способом — на борту яхты. Капитан со стажем расскажет, чем привлекателен яхтинг на Днепре и с чего начать новичку.

Отдыхающие часто не любят реки за то, что на их берегах возможен только дикий отдых. Но это заблуждение — и наша карта 50 комфортных речных пляжей тому доказательство. То же самое касается современных экстремальных развлечений — от привычного аквабайка до экзотического пока вейксёрфинга. А покататься на прогулочном теплоходе можно не только по Днепру, но и по малым рекам, и по Днестру в той его части, где реку пешком переходят коровы.

"Он плывёт по течению" — так говорят о слабых и безвольных людях. Но только не в случае, когда речь идёт о водном туризме. Байдарка позволяет совместить сразу несколько полезных вещей: пляжный отдых, физические упражнения и созерцание прекрасного, ведь река с воды выглядит совершенно иначе, чем с берега или моста. На ваш выбор мы предлагаем 55 рек для водного туризма. Обратите особое внимание на малые реки — приятные сюрпризы часто таят именно они.

А если вы дочитаете журнал до конца, то узнаете, как называется "вот эта красивая птичка", которую вы этим летом видели у реки.

До встречи на речных берегах!