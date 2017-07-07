Водные маршруты. 55 рек Украины для сплава на байдарках, рафтах и катамаранах

На ваш выбор мы предлагаем 55 рек для водного туризма. Обратите особое внимание на малые реки — приятные сюрпризы часто таят именно они

Сплав на байдарках с арендой снаряжения, трансфером и сопровождением инструкторов обойдётся в 1200–1500 грн/чел. (2 дня), 1500–2000 грн/чел. (3 дня), 2500–3000 грн/чел. (5–7 дней). Стоимость сильно зависит от организатора сплава (фирма с многолетней репутацией или аматор-самоучка) и программы тура (походного меню, экскурсий по достопримечательностям). Избегайте обмана: например, посадки 12 человек на 6-местный катамаран или скрытых дополнительных расходов. Прокат байдарки для самостоятельного сплава стоит 200–300 грн в сутки. Цена зависит от количества дней проката: на неделю брать выгоднее, чем на два дня. Обратите внимание, что для сборки каркасной байдарки нужны специальные навыки, поэтому новичкам лучше потренироваться до похода. Сборка надувной лодки проще, но она медленнее идёт по спокойной воде. Почасовая аренда уже готовой к сплаву байдарки или каяка обойдётся в 50–150 грн/час, цена зависит от региона (в Киеве дороже) и от типа судна (например, от количества мест в нём). Вариант хорош для новичков: один час гребли навсегда развеет сомнения, справятся ли они с управлением "этой штукой". Ну а если у вас есть друзья-байдарочники, попроситесь с ними в поход — после него ваша дружба станет ещё крепче. Организаторы сплавов: wildtour.com.ua, pohod.org.ua, bnntour.com.ua, baidarki.com.ua, activeclub.com.ua, extremetour.com.ua, splav.lviv.ua, manivci.org, cheremosh-fest.com Прокат снаряжения: pik.kiev.ua, active-rest.ua, neris.kiev.ua, mandry.pro, tourcamp.com.ua, kayakcenter.com.ua, veslo.net Указаны не все организаторы сплавов и пункты проката снаряжения в Украине. Цены и условия туров и проката снаряжения приведены для справки и могут изменяться, обязательно уточняйте их у организаторов.

Днепр

Крупнейшая река страны отлично подходит для первого знакомства с байдаркой: почасовые прокаты каяков и байдарок есть во всех больших городах, цивилизация рядом, но в то же время природа красивая. Интереснее идти не по широкому фарватеру, а по узким проливам, заливам и старицам между островами. В Киеве это Десёнка или Коник, в Запорожье — Хортицкие плавни, около Канева и Черкасс — дельта Роси. Будьте осторожны: скоростные катера гонят большую волну, к которой байдарку лучше разворачивать носом.

Десна и притоки

Десна. Самый простой ответ на вопрос, куда пойти на байдарке летом, особенно с детьми. Широко, глубоко, есть пляжи и нет препятствий — то, что надо для летнего отдыха. Из минусов — однообразие пейзажей и обилие отдыхающих по берегам, но в северной части таких проблем меньше, чем между Киевом и Черниговом.

Сейм. Крупнейший приток Десны во многом похож на неё саму и тоже отлично подходит для детских летних походов. Сейм круто петляет, из-за чего иногда образует омуты и резкие перекаты, когда мель резко заканчивается ямой. Это нужно учесть при купании детей. В маршрут стоит включить Батурин: памятники гетманской столицы находятся на берегу реки.

Снов. Практически идеальная река для "матрасных" (спокойных, без прохождения порогов и гонки на время) походов с детьми. На этом притоке Десны много мест для ночёвки и песчаных пляжей. Однообразные пейзажи ровных, как стол, лугов разбавляет холмистый Седнев с его архитектурными памятниками.

Остёр. Близкий к Киеву приток Десны большую часть своего пути проделывает в искусственно выпрямленном русле. Но участки около Козельца и автотрассы Киев — Чернигов хорошо подходят для короткой вылазки на уик-энд. Активный туризм можно дополнить краеведением: Козелец и его окрестности богаты памятниками архитектуры.

Ивотка. Малоизученная байдарочниками речушка на "крайнем севере" Украины радует прекрасными пейзажами и отсутствием людей. При этом сюда легко добраться машиной или поездом. За это, а также за удобство для купания ей можно простить несколько препятствий в виде плотин и завалов, которые придётся обнести. Путешествие можно продолжить по Десне, в которую Ивотка впадает недалеко от Шостки и Новгорода-Северского.

Полтавщина

Псёл. Стратегически важная для матрасного туризма река проходит по гоголевским местам Полтавщины — взять хотя бы Великие Сорочинцы. Летом река бешено популярна среди водников, так что в одиночестве вы тут не останетесь.

Ворскла. Родная сестра Псла течёт параллельным курсом на полсотни километров восточнее. Ворскла тоже матрасная, тоже детская и тоже бешено популярная. Поход можно совместить с визитом в Полтаву: река течёт в 300 м от полтавского Южного вокзала.

Сула. Глядя на карту, хочется назвать Сулу третьей сестрой Псла и Ворсклы. Но внешность обманчива: русло реки периодически превращается в заросли камышей, среди которых лабиринтами петляют протоки. В некоторых местах это требует умелой GPS-навигации или опытного проводника. В окрестностях Лубён с навигацией проще.

Удай. Матрасная река, но с элементами приключений. Удай может сменить мерное течение среди лугов на камышовые лабиринты или заросли кувшинок, а потом наградить выпутавшихся из дебрей туристов красивым сосновым лесом. Так что тут не соскучишься. Чаще всего по Удаю ходят от Пирятина до Сулы.

Хорол. На многих участках русло этой речушки искусственно выпрямлено, но перед устьем Хорол живёт собственной извилистой жизнью. Сплав обычно дополняют походом по реке Псёл, в которую Хорол впадает на юге Полтавщины.

Центральная Украина

Рось. Близкая к Киеву река собрала на своих берегах всё лучшее, что может показать Центральная Украина. Рось не похожа сама на себя на разных участках, поэтому на неё можно возвращаться. Для летних сплавов лучше выбрать нижнее течение реки.

Раставица (Роставица). Воспетая Иваном Нечуй-Левицким речка на большей части своего течения подходит только для весенних туров. Но нижняя часть доступна и летом. Фишка Раставицы — архитектурные памятники, прежде всего водяные мельницы и костёлы. Раставица впадает в Рось чуть выше Белой Церкви, до которой можно продолжить сплав.

Ольшанка. Река подходит для завершения похода по дельте Роси и Днепру. По Ольшанке можно пройти из Днепра вверх по течению (которого тут нет из-за плотины) и финишировать в селе Мошны у трассы Канев —Черкассы.

Горный Тикич. Глядя на Букский каньон, кажется, что Горный Тикич — отличный маршрут для рафтинга. Река и правда живописна, но изобилует непроходимыми завалами и сильно зависит от водосброса местных ГЭС. Даже полноводная весна не избавит от многочисленных обносов, когда байдарку приходится перетаскивать по берегу. А вот короткая прогулка по водохранилищу около Гордашёвки будет лёгкой и приятной.

Ирпень. Редкие байдарочники удостаивают вниманием эту неприметную речушку у границ Киева. Тем не менее она прекрасно подходит для прогулки на 1–2 дня, особенно с детьми. А с борта байдарки ирпенские пейзажи выглядят не так скучно, как с мостов.

Ирдынь. У Ирдыни есть исток, направление течения и устье. Тем не менее это не река в классическом понимании, а болото. Несмотря на фантастические пейзажи и близость к Черкассам, Ирдынь мало изучена байдарочниками. Для впечатлений хватит и одного ходового дня.

Днестр и притоки

Днестр. Вбиваем в Google "Днестр", выбираем опцию "Картинки" — и никакого описания больше не требуется. Днестровский каньон — это бескомпромиссная природная красота, удачно дополненная архитектурными достопримечательностями. Четыре ложки дёгтя в этой реке мёда: обилие туристов, небольшой выбор мест для стоянок, каменистое дно и низкий уровень воды летом. К этим ложкам рискует добавиться целое ведро: власти рассматривают вариант строительства ГЭС, из-за которой многие красоты уйдут под воду.

Збруч. Маленькая река большой политики, Збруч — символ разделения востока и запада. Но мы не о политике, а о красоте, а уж её на Збруче хватает — от скал и водопадов до старинных замков и мельниц. Река течёт в живописном каньоне, с высоких холмов которого открываются красивейшие виды. Летом тут может быть мелководно.

Смотрич. Редкий турист видел Смотрич где-то, кроме Каменец-Подольского. Выше города река проходима только весной, но живописный каньон реки в районе села Цвикловцы доступен байдарочникам и летом: тут Смотрич подпирает Днестровское водохранилище, по которому можно продолжить маршрут.

Серет. Красивый приток Днестра с высокими берегами и достопримечательностями на них летом может оказаться мелководным. Идти лучше на нижнюю часть. Живописные места — гора Галилея под Чортковом и скальный монастырь в селе Монастырок.

Стрыпа. Соседка Серета течёт параллельно ему чуть западнее и отличается стремительным течением и каменными порогами. Красивые места на реке — городок Бучач, Русиловские водопады и оборонный монастырь в селе Жизномир.

Лимница (Ломница). Карпатская речка течёт через известное горным туристам село Осмолода, город Калуш и впадает в Днестр около Галича. Для похода лучше выбирать период высокой воды.

Карпаты

Чёрный Черемош. Главная карпатская река для рафтинга популярна весной. Но здесь сплавляются и летом, если уровень воды достаточен: как и положено горной реке, Черемош сильно зависит от дождей. Маршрут технически сложный, потому без экипировки и опытного инструктора идти сюда нельзя. Основные пороги находятся в верховьях, выше села Красник, но река динамична до Вижницы.

Белый Черемош. Река сложнее своего чёрного брата как с точки зрения заброски, так и по категории порогов. Подходящий уровень воды тут случается реже, поэтому чаще всего сюда ходят ранней весной. Соединяется с Чёрным Черемошем в селе Устерики.

Тиса. Основной путь Тиса проделывает по Венгрии, а в Украине она только начинается. Весной горная часть Тисы в районе Рахова подходит для экстремального рафтинга, летом же для коротких и более спокойных сплавов доступен приграничный участок от Хуста до Виноградова.

Прут. Один из крупнейших притоков Дуная начинается на Говерле и в Украине представляет собой горный поток. Правда, для экстремального рафтинга река подходит лишь весной или в высокую воду. Самый известный порог на Пруте — Яремчанский водопад.

Стрый. Карпаты тут пониже, а пороги попроще, чем на Черемоше или Пруте, но пейзажи не менее красивы. Правда, Стрый может огорчить водников низким уровнем воды даже весной. Удобный маршрут — между Яворой и Верхним Синевидным, где есть железнодорожные станции.

Опир. Приток Стрыя течёт через популярный лыжный курорт Славское и райцентр Сколе, впадая в Стрый в Верхнем Синевидном. Здесь практикуют короткий, но динамичный рафтинг. Основной сезон на реке — весна.

Латорица. Латорицу видели все, кто ездил в Закарпатье: вдоль неё идут автотрасса Киев — Чоп и железная дорога, а на реке стоят города Свалява, Мукачево и Чоп. Сплав зависит от уровня воды, особенно в районе Свалявы.

Полесье

Тетерев. Одна из самых любимых байдарочниками рек делится на две части. Верхняя — это гранитные скалы и каменные перекаты, нижняя — спокойные петли по заливным лугам. Летом река мелеет и хорошо подходит детям. По пути можно увидеть достопримечательности Житомира, Коростышева и Радомышля, а также гранитные карьеры.

Ирша. Пройдя по крутым петлям Ирши среди сосновых лесов и патриархальных сёл, невозможно не влюбиться в Полесье. Река не самая простая: крутые повороты, обносы препятствий, а в высокую воду – ещё и стремительное течение. Но пейзажи того стоят, а доехать сюда из Киева просто: по автомобильной или железной дороге на Малин и Коростень. Нижняя часть реки спокойнее — отличный вариант для детского уик-энда. Жарким летом река сильно мелеет.

Тростяница. Огромные бобровые плотины, непуганые косули — столь дикую природу не ожидаешь увидеть в 100 км от столицы. Почти не известная водникам речушка подойдёт только для весеннего похода и только для тонких ценителей байдарочного дела: здесь много препятствий и мелей. В селе Чоповичи Тростяница впадает в Иршу, по которой можно продолжить сплав до Малина.

Гнилопять. Тот случай, когда нельзя судить по одёжке: несмотря на название, приток Тетерева очень живописен и богат достопримечательностями. Тут и древнеславянское городище Жежелев, и монастырь кармелитов в Бердичеве, и водяные мельницы, и старинные храмы. А вот основная изюминка Гнилопяти, водопад Вчелька, скрыта от посторонних глаз военным полигоном. Для похода важно поймать высокую воду.

Гуйва. Родная сестра Гнилопяти Гуйва впадает в Тетерев в 1,5 км ниже её. Весной реку можно пройти от самой Андрушевки, наслаждаясь её камышовыми лабиринтами, холмистыми берегами, костёлами и мельницами. Летом же доступен короткий, но красивый нижний участок, сплав можно закончить на скалах Житомира.

Уж (Полесский). Очень живописная полесская река условно делится на две части. До Коростеня она узкая и извилистая, часто попадаются препятствия — сюда лучше идти весной. Ниже Коростеня препятствий мало, река всесезонная и подходящая для детских походов. Самая нижняя часть Ужа недоступна: это Чернобыльская зона.

Жерев. Приток Ужа по-полесски красив и удобен для автомобильной и железнодорожной заброски через Лугины и Игнатполь. Река весенняя, но в высокую воду её нижнюю часть можно пройти и летом.

Уборть. Жемчужина Полесья, ожившая сказка про Кащея и Бабу Ягу, шишкинский пейзаж — к Уборти можно применить самые затёртые эпитеты, и все они будут чистой правдой. Сезон на реке — весна, но в не очень засушливый год можно сплавляться и до середины лета. Чаще всего по Уборти ходят от Олевска до белорусской границы.

Случь. Одна из главных рек Волынского Полесья имеет очень длинную байдарочную часть. Но широко известна она за счёт участка на границе Житомирской и Ровенской областей, который за покрытые зеленью холмы называют Надслучанской Швейцарией.

Тня. Речушка со смешным названием дважды пересекает оживлённую автотрассу Киев — Чоп, но кто её замечает? А зря: Тня таит в себе не только природные красоты, но и загадки истории. Например, загадочную башню и недостроенный мост "сталинского автобана". Речка впадает в Случь около Новограда-Волынского.

Горынь. Спокойная река практически без препятствий с обрывистыми берегами и сосновым лесом на них. Изюминка маршрута — живописные карьеры по добыче камня около села Базальтовое.

Припять. Крупнейшая река Полесья в основном течёт по Беларуси, а в Днепр впадает в зоне отчуждения. Украинским байдарочникам остаётся лишь небольшой участок в её верховьях, но его хватает для незабываемых впечатлений. Национальный парк "Припять — Стоход" — это по-настоящему дикие места, хитросплетения русел, проток среди камышовых зарослей и редкие полесские деревни по берегам.

Стоход. Полесская Амазония — так называют Национальный парк "Припять — Стоход". Волынская речка несёт свои воды среди густых лесов и камышовых зарослей; периодически встречаются крупные озёра. Кроме природных красот, берега Стохода хранят памятники истории: доты времён знаменитого Брусиловского прорыва в Первой мировой войне.

Турия. Равнинная полесская река соседствует с Припятью и Стоходом, но течёт ближе к цивилизации, а потому отличается более удобной заброской. Здесь мало препятствий, есть красивые места для стоянок. Летом глубина может быть невелика.

Стыр (Стырь). Длинная река, на которой стоят крупные города Луцк и Вараш (бывший Кузнецовск, город-спутник Ровенской АЭС), подходит для длинного матрасного похода. Для полноты впечатлений заброситься на маршрут можно узкоколейным поездом Антоновка — Заречное. Около села Млынок узкоколейка пересекает Стыр по деревянному мосту.

Южная Украина

Южный Буг. Большинство украинских рек с порогами доступны для рафтинга только весной. Но Южный Буг — река всесезонная, особенно это касается Мигейского каскада порогов в Николаевской области. Река интересна не только порогами, но и архитектурными достопримечательностями на холмистых берегах.

Синюха. Приток Южного Буга тоже течёт среди живописных гранитных скал Южной Украины. Но Синюха более спокойная, в том числе из-за плотин и водохранилищ, поэтому подходит для матрасного сплава. Здесь ходят от Новоархангельска до Первомайска, после которого можно продолжить путешествие по Мигейскому каскаду Буга.

Ингул. Река наиболее красива в Приингульском ландшафтном парке на юге Николаевской области. Ингул течёт среди гранитных скал, поэтому здесь попадаются пороги и мелкие каменные перекаты; есть тут и препятствия, требующие обносов.

Ингулец. Основные гости на реке — жители Кривого Рога. Остальных пока пугает перспектива провести отпуск в индустриальном регионе. Но Ингулец — наглядный пример того, что сочетание природы и промышленности может быть красивым: стоит лишь взглянуть на масштабный Буршицкий отвал на берегах реки и железнодорожный мост Белелюбского (1884 г.).

Дунай. Украине досталась самая нижняя часть великой европейской реки, где Дунай образует дельту из многочисленных рукавов среди островов и плавней. По этим лабиринтам байдарочники и сплавляются до знаменитого "нулевого километра" на Чёрном море.

Восточная Украина

Северский Донец. Главная река харьковских байдарочников отлично подходит для неспешных летних сплавов. Здесь красиво: высокие берега в районе Змиева (Харьковская Швейцария), холмы в Изюме, меловые горы Святогорска. Главный минус реки очевиден: в сезон тут многолюдно.

Оскол. Изюминка притока Северского Донца — Двуречанский парк с живописными меловыми горами. Нижняя часть реки — это обширное Краснооскольское водохранилище. Маршрут технически простой и красивый.

Орель. Речушку неподалёку от города Днепра называют одной из чистейших в Украине, а то и Европе. Правда, в природу тут вмешался советский человек, построив около Орели в 1970-е годы канал Днепр —Донбасс. Канал в некоторых местах изменил русло реки, а около впадения в Днепр даже пересекает её с помощью сооружения под грозным названием "дюкер". В остальном же Орель — приятная речушка для матрасных походов.

Самара. Последние свои километры перед впадением в Днепр Самара течёт в индустриальных пейзажах городов Днепра и Новомосковска. Но чуть выше она несёт свои спокойные воды в зелёном коридоре большого и живописного Самарского леса — там и проходят сплавы на байдарках.

Харьков. Харьков — это название не только города, но ещё и речки в этом городе. В 2016 году здесь был установлен рекорд по самому массовому в Украине сплаву на байдарках — по Харькову одновременно шли 106 экипажей. Река хорошо подходит для однодневных прогулок.