Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь

Зачекиниться в Борисполе банально. Вокруг есть места, которые ваши друзья ещё не выкладывали в "Инстаграм"

Памятник "Воздушному экспрессу"

Первые рельсы для скоростных поездов в Борисполь уже положены, хотя об этом вряд ли знают даже постоянные авиапассажиры. Памятный камень о начале строительства "Воздушного экспресса" заложили ещё в 2011 г., в проект предполагали привлечь китайских инвесторов. Почему шесть лет спустя в Борисполь по-прежнему можно добраться только автобусом или такси — читайте на антикоррупционных сайтах.

Как добраться: на развязке между сёлами Чубинское и Гора свернуть с трассы в сторону Чубинского, затем на круговой развязке направо, ехать до ж/д переезда.

GPS: 50°23′02.1″N 30°52′55.5″E

Чёрный замок

В начале 2000-х в размеренную жизнь тихого киевского предместья Бортничи вмешались тёмные силы. На месте бывшего дома быта появилось мрачное строение, похожее не то на средневековый замок, не то на обитель зла из книг в жанре фэнтези. Дьявольские скульптуры и цитаты из "тёмной" литературы дополнялись всевозможными слухами о хозяевах замка и его истинном предназначении. Терпеть такое под боком жители Бортничей не захотели: дело дошло до экспертной комиссии, официального обращения к киевским властям и письма тогдашнему президенту Ющенко. Самые одиозные проявления "дьявольщины" из замка убрали. Позже его превратили в развлекательный комплекс "Шато мистик".

Как добраться: на круговой развязке на Харьковской пл. — в сторону Бортничей, ехать по центральной ул. Харченко, около магазина "АТБ" — налево.

GPS: 50°23′09″N 30°41′39.1″E

Страусиная ферма

На 18 гектарах в селе Чубинском живут не только страусы высотой до 3 м, но и енот, ослик, косуля, а также другие животные и птицы. Обитателей фермы можно погладить и покормить. Знакомиться с живностью лучше в сопровождении экскурсовода, который расскажет о крылатых и четвероногих много интересного.

Как добраться: на развязке между сёлами Чубинское и Гора свернуть с трассы в сторону Чубинского, затем на круговой развязке налево, ехать по ул. Выставочной.

GPS: 50°23′15.9″N 30°49′52.5″E

Конно-спортивный клуб

Лошади — удивительные создания. С их помощью можно не только передвигаться или заниматься спортом, но даже лечить некоторые болезни. Познакомиться поближе с животными, которые долгие века были верными спутниками человека, можно в селе Чубинском. Начать лучше с короткой конной прогулки или просто фотосессии, а если понравится — продолжить обучение верховой езде. В комплексе проводятся спортивные соревнования и конные шоу.

Как добраться: на развязке между сёлами Чубинское и Гора свернуть с трассы в сторону Чубинского, затем на круговой развязке налево, ехать по ул. Выставочной, около страусиной фермы налево, затем ещё раз налево.

GPS: 50°23′01.7″N 30°50′07.5″E

Хутор Чубинского

Ландшафтный заказник общегосударственного значения "Хутор Чубинского" почти неизвестен киевлянам. На участке дикой природы, затерявшемся среди новостроек, сохранился участок дубового леса возрастом 180–220 лет. В заказнике надо соблюдать правила: это не место для костров с шашлыками.

Как добраться: на развязке между сёлами Чубинское и Гора свернуть с трассы в сторону Чубинского, затем на круговой развязке налево.

GPS: 50°23′00.2″N 30°50′47.6″E

Рогозов

Средняя Надднепрянщина, к которой относится и Борисполь, славится деревянными храмами. Многие из них были разрушены, некоторые переехали в музеи под открытым небом. Но Николаевская церковь в селе Рогозов, построенная в 1905 г., и сейчас радует взор сочетанием небесно-голубых стен с зелёными куполами.

Как добраться: в Борисполе свернуть направо на черкасскую трассу Н08, на развилке перед селом Рогозов направо.

GPS: 50°14′07.6″N 31°03′04.2″E

Бориспольский музей

Оригинальное здание в "карпатском" стиле сложно не заметить. В Бориспольском государственном историческом музее собраны исторические артефакты и произведения живописи, здесь часто проводятся тематические выставки, лекции и мастер-классы.

Как добраться: по центральной улице Борисполя — Киевский шлях, 89.

GPS: 50°20′50.1″N 30°57′28″E

Бориспольский парк

Городской парк занимает небольшую территорию в центре города. Помимо кафе и детских площадок тут есть Аллея искусств, скейт-парк и верёвочный парк.

Как добраться: по центральной улице Борисполя до Европейской пл.

GPS: 50°21′05.8″N 30°57′04.6″E

Церковь в Требухове

Деревянная Свято-Покровская церковь в Требухове построена в начале XX в. на месте старого казацкого храма. Несмотря на простые архитектурные формы, храм выглядит величественно.

Как добраться: на развязке между сёлами Чубинское и Гора свернуть с трассы в сторону Чубинского, затем на круговой развязке направо, ехать до ж/д переезда, затем налево на трассу Р03, а с неё — направо, ехать через село Дударков.

GPS: 50°29′05.9″N 30°53′40.4″E

Тропа здоровья

Популярный среди киевлян маршрут для пеших и велосипедных прогулок начинается в Парке партизанской славы и проходит недалеко от Бориспольской трассы через Никольский лес.

Как добраться: тропа подходит ближе всего к Бориспольской трассе в 1200 м от Харьковской пл.

GPS: 50°24′06.2″N 30°42′08.8″E

* Имеются в виду 10 км по прямой линии от границ аэропорта; расстояние по дорогам может быть больше