Инфографика Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины
Отдохнуть у реки или водохранилища можно не только дикарём. В разных уголках Украины доступны пляжи с шезлонгами, зонтиками, баром и прочими приятными вещами
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