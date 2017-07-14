Морская река. Визит к малоизвестным соседям Бакоты

Отвесные скалы, опалённые жарким солнцем. Бирюзовая вода фьорда, которую бороздит небольшая яхта. Горы-товтры над Днестровским водохранилищем на фото не отличишь от морских пейзажей

На реке Днестр ниже Хотина туристам широко известно лишь одно название — Бакота. Село, затопленное Днестровским водохранилищем, — действительно красивое место, но далеко не единственное в округе. Тем не менее соседи Бакоты — Субич, Китайгород, Козяча церква, Врублевцы известны лишь немногим путешественникам.

Чтобы оценить масштабы несправедливости, представьте, что ваша экскурсия по Львову ограничилась только квадратом площади Рынок. Или прогулка по Одессе — подъёмом на Потёмкинскую лестницу.

Исследовать эти красоты удобнее всего из Каменец-Подольского. Дороги не всегда порадуют, поэтому лучше путешествовать на машине повышенной проходимости — внедорожнике или кроссовере. Одно из ближайших к Каменцу (и красивейших) мест на Днестре — Козяча церква. Такое название носит товтра — скала, образованная из бывшего кораллового рифа доисторического Сарматского моря.

Выезжаем из города в восточном направлении, проезжаем сёла Станиславовка и Врублёвцы, а затем за селом Яруга сворачиваем направо к реке. Грунтовка выводит нас почти на вершину скалы, с которой открывается вид на днестровский меандр, черновицкий берег и железнодорожный мост.

Кстати, о железной дороге: не поленитесь прокатиться на пригородном дизель-поезде из Каменца в Ленковцы и обратно. Таких пейзажей каньонов Днестра и впадающих в него речек из машины не увидишь. Из окна поезда около села Великая Слободка открывается вид и на Козячу церкву.