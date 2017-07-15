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Главная » Красивая страна » По Днепру под парусом. Путешествие с комфортом по местам девственной природы
По Днепру под парусом. Путешествие с комфортом по местам девственной природы
Фото: УНИАН

По Днепру под парусом. Путешествие с комфортом по местам девственной природы

Яхтсмены любят моря и океаны, но и речной яхтинг — дело не менее стоящее и увлекательное. Об украинских речных маршрутах и правилах хождения под парусом рассказывает капитан с 13-летним стажем Андрей Иванов

15.07.17 33
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Яхтинг на Днепре можно сравнить с путешествием по рекам Амазонии благодаря девственной нетронутой природе. Тут запросто на лодке можно зайти в неизвестное открытое озеро, сплошь укрытое кувшинками. Или рядом с яхтой проплывёт лось, хотя вы даже и не подозревали, что эти животные здесь водятся.

Первые шаги в яхтинге увлечённые путешественники часто делают на местных реках. Ничего удивительного: река под боком — отличная альтернатива морю. Сейчас морским и речным яхтингом занимаются около 15 тыс. украинцев, и каждый год количество яхтсменов растёт на 25–30%.

По рекам путешествуют не только новички, пока не рискующие испытывать свои силы в море. Здесь можно встретить и опытных яхтсменов, которые заняты на работе, а потому не могут часто путешествовать далеко.

Прелесть речного яхтинга в том, что он позволяет сбить оскомину. Это как Протасов Яр для лыжников: есть всего два выходных и большая потребность покататься. Для яхтсменов Протасов Яр — это Днепр и Киевское водохранилище, намного реже — Южный Буг, небольшие отрезки Днестра и Дуная.

В почёте у украинцев — форматы Day Charter и Weekend Charter на один-два дня. Любовь к однодневкам и двухдневкам в речном украинском яхтинге объясняется просто: арендовать яхту на длительный срок — большая проблема. Серьёзные чартерные компании, оказывающиет услуги длительной аренды, с украинскими реками пока не работают. В основном на реках Украины предлагают почасовую аренду парусной либо моторной яхты на 6–12 человек.

Острова везения

Любимое место новичков и любителей короткого речного яхтинга — острова Ольгин, Жуков и Дикий. Находятся они вниз по течению Днепра от Киева, примерно в 15–20 км. Здесь свободные проходы, элементарная навигация и простор, много мест для купания и стоянок.

Недалеко от острова Ольгин есть возможность пополнить запасы продовольствия и жидкостей. Там же — протоки, заливы, колония серой цапли и великое множество красивых мест. Впрочем, никто не запрещает двигаться ниже — до Украинки и далее.

"Для яхтсменов Днепр — как Протасов Яр для лыжников: он позволяет сбить оскомину"

Те, кто смог договориться с "частником" о недельной аренде лодки или же является счастливым обладателем собственного судна, всё чаще выбирают длинные маршруты. Один из самых интересных и живописных — от Киева до Днепра, бывшего Днепропетровска. Не менее привлекательны и другие маршруты по Днепру: от коротких Киев— Канев и Киев — Черкассы до длинных — в Запорожье, Новую Каховку, Херсон.

Можно также совместить речной и морской яхтинг, отправившись из Киева по Днепру к Чёрному морю — в Одессу. А уже оттуда есть прекрасный маршрут: Одесса — Вилково — остров Змеиный. Маршрут рассчитан на несколько дней с остановками, по пути можно лицезреть так называемый "нулевой километр" — место, где Дунай впадает в Чёрное море.

Инфраструктура и правила

Беда украинского речного яхтинга — практически полное отсутствие инфраструктуры — то есть минимальное наличие марин и заправок. Поэтому, составляя яхтенный маршрут по Украине, важно продумать заранее, где по дороге можно заправиться, закупить продовольствие, пополнить запасы воды, получить техническое обслуживание.

Скажем, на маршруте Киев — Днепр всего одна цивилизованная заправка и едва ли десяток приличных марин. Число современных яхт-клубов тоже ограничено, а большинство из них, как и марины, находится в столице. Отсутствие инфраструктуры по всему Днепру — причина ограниченности числа маршрутов: народ не рискует идти туда, где негде дозаправиться или набрать воды.

Главная опасность речного яхтинга — мели, поэтому лоцию нужно подучить заблаговременно.

Не стоит забывать, что для прогулок на яхте по Днепру международные капитанские права вроде IYT (International Yacht Training) не подойдут, хотя они и признаются в большинстве стран. Для хождения во внутренних водах Украины нужны права на управление маломерным судном государственного образца. Дело в том, что речная лоция кардинально отличается от морской. Получить права по управлению судном на реке можно в государственных или частных аккредитованных школах капитанов.

Впрочем, вскоре ситуация должна измениться: Украина присоединилась к Резолюции №40 ООН. Согласно документу, к 2018 году судоходство будет адаптировано под международные стандарты. Это подразумевает переход с государственных прав на сертификаты ICC (International Certificate of Competence — международное удостоверение на право управления прогулочным судном). Вместе с системой сертификации государству придётся избавляться от советского наследия: менять знаки, создавать нормальные контролирующие органы на воде.

Украинская водная полиция пока только зарождается. Кроме того, важно пересмотреть систему штрафов за нарушения. В Украине штрафы за нарушения на воде — в среднем от 75 грн до 170 грн. Для сравнения: в Турции за одно только загрязнение воды — выбросили бутылку или слили фекальные танки в воду — минимум 5 тыс. евро.

Парусные регаты на Днепре с каждым годом становятся всё популярнее

Почему на яхте

Большинство из тех, кто хоть раз попробовал яхтинг, речной или морской, остаются фанатами этого досуга на долгие годы. Причин тому несколько.

Первая — путешествие на лодке позволяет исследовать части водоёмов, которые недоступны пешим туристам. Такие условия "выдвигают" многочисленные острова, расположенные на Днепре. Среди прочих примеров — Кинбурнская коса, узкая полоса между Чёрным морем и Днепро-Бугским лиманом. Это уединённое место с уникальным микроклиматом, где пресная вода лимана смешивается с солёными морскими водами.

Вторая причина любви к яхтингу — комфорт. Байдарки и прочие небольшие плавательные средства тоже дают возможность добраться до красот, недоступных для "земных" путешественников. Но яхта — полноценный дом на воде с соответствующими условиями в виде санузла, кухни и прочих удобств.

Причина третья — безопасность. Даже небольшая яхта на реке — это гарантия спокойствия. Ввиду практически полного отсутствия волн маломерное судно может ничего не бояться. Правда, желательно выбирать тихоходные лодки — они идеальны для Днепра. Это так называемые House boats (дома на воде) с небольшой осадкой и надёжной конструкцией. Яркие представители этого класса — Linssen Yachts, Future 36.

Причина четвёртая — свобода действий. На яхте можно любоваться красотами или "зайти" на дискотеку. Если увеселительное заведение находится на воде, а таковых в Киеве, Одессе и Днепре — около десяти, то яхта послужит отелем, где можно переночевать после танцев до упаду. Благодаря комфорту и безопасности яхты позволяют делать всё, что душе угодно, перемещаясь в любую точку.

Причина пятая — возможность участия в регатах. И это уже совершенно новый вид водного досуга, пользующегося высоким спросом. Киевская федерация парусного спорта ежегодно организовывает короткие парусные регаты по Днепру, в которых могут принять участие все желающие. В этом году после завершения майской регаты стартовали первые гонки крейсерского чемпионата Киева, где приняли участие более 40 спортивных парусных судов.

Преимущества речного яхтинга

  • спокойная вода, практически полное отсутствие волн
  • в случае аварии можно вызвать помощь по телефону
  • несложные маршруты

Сколько это стоит

  • Аренда яхты на 6–12 чел.: от 2,4 тыс. до 50 тыс. грн за три часа или от 4,8 тыс. до 130 тыс. грн в день. Старые советские яхты обойдутся вдвое дешевле
  • Покупка яхты длиной 33–36 футов: от 60 тыс. до 190 тыс. евро
  • Годовое обслуживание яхты: 10%  её стоимости
  • Обучение в школе капитанов: 5–6 тыс. грн, курс длится 1–2 месяца, практика оплачивается отдельно
  • Участие в регате: от 4,5 тыс. грн за гоночный день

Яхт-клубы и марины

  • Яхтенная компания Fleet5 (Киев), fleet5.com
  • Яхт-клуб "Орияна" (Киев), oriyana.com
  • Яхт-клуб "Червона Калина" (Киев), chervonakalina.com.ua/ru/yacht-club
  • Марина "Ривьера" (Киев), rivera.kiev.ua
  • Ресторан "Маячок" (Киев), mayachok.kiev.ua
  • Яхт-клуб Maxim Marine (Новая Каховка), maxmarine.com.ua
  • Яхт-куб Bartolomeo Best River Resort (Днепр), bartolomeo.com.ua/yacht-club
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