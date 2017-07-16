Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС

Зона отчуждения — это иная реальность. Даже за однодневную экскурсию тут можно многое увидеть, а после неё — многое переосмыслить и понять

Парк аттракционов

Фотографии отсюда вы наверняка видели — это, пожалуй, самое популярное среди фотографов место в покинутом городе Припять. Каждый кадр отсюда символизирует жизнь, разделившуюся на "до" и "после". А у колеса обозрения никакого "до" и не было: оно никогда не катало детишек, потому что авария на ЧАЭС случилась за 5 дней до его открытия. За парком находится бывший городской стадион, футбольное поле которого не узнать из-за выросших за 30 лет деревьев.

Как добраться: парк находится около центральной площади Припяти, за дворцом культуры "Энергетик".

GPS: 51°24′29.2″N 30°03′19.8″E

Магазины Припяти

Не случись катастрофа, сейчас здесь работали бы привычные современные супермаркеты. Но эвакуация законсервировала торговые точки в "вечном 1986-м". Вместо "АТБ" или "Форы" — магазин "Радуга". Вместо терминала для платёжных карт — архаичный кассовый аппарат. Вместо кухонных комбайнов и микроволновок — пирамида из газовых плит "Лысьва". Вместо киоска мобильного оператора — красно-жёлтые телефонные будки. Ещё больше поражают тележки для покупок: большинство советских людей впервые познакомилось с ними в 1990-е, но Припять была особым городом с улучшенным снабжением.

Как добраться: два магазина находятся на центральной площади Припяти, на углу просп. Ленина и ул. Курчатова.

GPS: 51°24′19.8″N 30°03′29.9″E

Рыжий лес

Он уже не рыжий, и даже не лес, но это легендарное место нельзя обойти вниманием. Участок к западу от атомной станции первым принял дозу радиоактивной пыли. Мощнейшее излучение погубило сосны буквально через полчаса после взрыва. Погибшие деревья приобрели красноватый оттенок, который и дал название лесу. Заражённые сосны давно выкорчевали и захоронили, сейчас на их месте поляна с редкими невысокими деревьями, выросшими уже после аварии. Человеческий глаз не заметит тут ничего необычного, а вот дозиметры начинают "бить тревогу" даже при быстром проезде этого места на автотранспорте.

Как добраться: лес находится на подъезде к Припяти и Чернобыльской АЭС со стороны Киева: он лежит южнее Припяти и западнее атомной станции.

GPS: 51°23′02.4″N 30°04′18.5″E

Столовая ЧАЭС

Это обычная рабочая столовая с обычным меню, подносами и окошком приёма посуды. Если бы не одно но: при входе каждый посетитель должен пройти дозиметрический контроль. Установка, похожая на рамку-металлодетектор в аэропорту, указывает, какая именно часть тела или одежды "светится". Уровень радиации вокруг ЧАЭС уже далёк от показателей трагического 1986-го, и процедура контроля скорее формальная. И тем не менее, когда прикладываешь руки к датчикам и секунду-другую ждёшь вердикта "чисто", испытываешь лёгкое волнение.

Как добраться: столовая находится западнее административного корпуса ЧАЭС, на другом берегу канала охлаждения.

GPS: 51°23′08.9″N 30°07′05.1″E

Канал с сомами

Людей из Зоны отчуждения эвакуировали, а вот дикие животные, птицы и рыбы продолжают жить и размножаться. Здесь легко можно встретить живность, которую вряд ли заметишь в других частях страны: лошадей Пржевальского, лосей, диких кабанов, лисиц. Крупнейший пресноводный хищник наших широт — сом обычно прячется в речных ямах на большой глубине. Но около ЧАЭС несколько особей обитают в канале охлаждения, охотно принимая хлеб из рук экскурсантов и работников станции. Обычно рыб кормят с железнодорожного моста через канал. Чтобы привлечь внимание огромной рыбины, надо взять кусок побольше и со всей силы бросить его в воду — сом реагирует на всплеск воды и заглатывает добычу целиком. Кроме сомов, поживиться хлебом приплывают десятки крупных краснопёрок.

Как добраться: ж/д мост через канал находится около административного корпуса ЧАЭС.

GPS: 51°23′17.4″N 30°06′46.8″E

Ильинская церковь

Старинный полесский городок Чернобыль дал название трагедии, но сам выглядит так, будто не имеет к ней отношения. В отличие от Припяти, он не только есть на карте, но и обитаем: уровень радиации здесь ниже, чем в покинутом "атомограде". Здесь чисто и уютно, сюда не добралась декоммунизация и внешняя реклама, частично сохранилась историческая застройка. Свято-Ильинский храм был построен в 1878 г. на месте сгоревшей церкви. Строительству способствовал царь Александр II, который проезжал здесь в 1873-м и остался недоволен пепелищем. В Чернобыле проживала крупная еврейская община, поэтому тут сохранилась и синагога, в советские годы "служившая" военкоматом.

Как добраться: с ул. Советская в центре города – направо на ул. Карла Либкнехта, затем налево на ул. Красноармейскую

GPS: 50 51°16′20.8″N 30°14′16.6″E

Пожарная часть в Чернобыле

Чернобыльские пожарные одними из первых приняли бой с вышедшим из-под контроля мирным атомом. Слева от пожарной части находится небольшая выставка техники, принимавшей участие в ликвидации последствий аварии. Но главную роль в 1986-м играли не роботы, а люди, памятник которым стоит у центрального въезда в часть. Деньги на него собирали сами ликвидаторы, здесь не работал профессиональный скульптор, монумент выполнен из обычного железобетона и выкрашен серой краской. Но в этих непропорциональных, грубо сработанных человеческих фигурах ликвидаторы видят символизм: когда вокруг всё пошло не так, чтобы выжить, ты сам должен быть немножко ненормальным. У железобетонных пожарных, дозиметристов и врачей есть реальные прототипы — люди, которые пожертвовали своим здоровьем и даже жизнью.

Как добраться: пожарная часть находится на ул. Кирова, на выезде из Чернобыля в сторону ЧАЭС.

GPS: 51°16′50.7″N 30°12′28.9″E

Детский сад в Копачах

Авария на ЧАЭС подняла с насиженных мест жителей десятков сёл, которые до 1986-го мало что знали об атомной энергетике. В близких к ЧАЭС сёлах дома разрушали и закапывали в могильники, но здание детского сада в селе Копачи уцелело. Куклы, игрушечная мебель и трёхколёсный велосипед около зловещего треугольного знака "радиация" — это впечатляет не меньше, чем парк аттракционов в Припяти.

Как добраться: по центральной улице Борисполя до Европейской пл.

GPS: 51°21′19.2″N 30°07′32.3″E

РЛС "Дуга"

Объект Чернобыль-2 или Дуга — это загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Проще говоря, если бы американцы вздумали запустить по СССР ядерную ракету, эта огромная металлическая конструкция зафиксировала бы пуск. Из-за издаваемого стука в эфире станция получила ещё одно название: "русский дятел". Хотя станция фактически так и не успела послужить по назначению, её футуристический внешний вид стал почвой для множества легенд и мифов. Так, в фильме "Русский дятел", получившем приз на фестивале Sundance, проводится связь между "Дугой" и аварией на ЧАЭС. Впрочем, огромная решётка высотой в три шестнадцатиэтажных дома выглядит так, что ты готов поверить даже в самые нелепые мифы.

Как добраться: за заброшенным селом Лелёв около автобусной остановки "Изумрудное" – налево.

GPS: 51°18′24.9″N 30°04′10.6″E

Река Припять

Одна из крупнейших рек Полесья, давшая название городу-спутнику АЭС, течёт здесь свои последние километры перед впадением в Днепр. В её пойме обитают бобры, лоси и другие дикие животные. До аварии из Киева в Чернобыль и Припять ходили пассажирские "Ракеты". Сейчас существует проект восстановления туристического судоходства: если его инициаторам удастся пройти все согласования с госорганами, теплоход на подводных крыльях подойдёт по Припяти к Чернобыльской АЭС уже этим летом.

Как добраться: трасса на Чернигов пересекает реку Припять на северной окраине Чернобыля.

GPS: 51°17′29.6″N 30°13′34.1″E

*Посещение Зоны отчуждения строго регламентировано и возможно только в составе организованной группы. К примеру, запрещается входить в заброшенные здания из-за риска их обрушения, а вывоз из зоны "сувениров" — уголовное преступление. Более подробную информацию можно найти здесь: dazv.gov.ua, chornobyl-tour.com, pripyat.com