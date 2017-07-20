Подольские фьорды. Путешествие по малоизвестным местам реки Смотрич

Даже совсем неприметная речушка на Подолье вырезает себе глубокий извилистый каньон. Эти каньоны — одна из лучших природных красот Украины

Каньон Смотрича в Каменец-Подольском видели все, кто хоть немного интересуется внутренним туризмом. Он, бесспорно, прекрасен. Но до впадения в Днестр эта же река течёт в не менее прекрасном окружении. Тем не менее тысячи туристов восхищаются пейзажами Каменца, и почти никому из них не известны названия Цвикловцы, Пановцы или Устя.

Выезжаем из города на юг по ул. Харченко. На повороте с большой белой звездой сворачиваем направо на грунтовку, едем полкилометра в плотном коридоре деревьев, выезжаем на поляну — и замираем от восхищения. С высокого берега открывается вид на речной меандр — крутую петлю в каньоне с отвесными скальными стенками. Смотрич тут широкий, его подпирает Днестровское водохранилище.

Днестр рядом, виднеется на горизонте. А прямо под скалой посреди Смотрича высится наполовину затопленный бетонный остов моста-плотины, который до постройки водохранилища вёл на другой берег реки.

Чуть выше по течению Смотрича находится ещё одно интересное село — Пановцы. Здесь застыли в вечности быки недостроенного железнодорожного моста через реку. Стройку заморозили в 1915 году из-за Первой мировой войны, да так и не разморозили. Сравните эти сужающиеся кверху каменные опоры с опорами Новоплановского моста в Каменец-Подольском: именно так строили на рубеже XIX–XX веков.

Смотрич впадает в Днестр в селе Устье. Здесь есть пристань для прогулочных теплоходов и автомобильного парома на правый берег Днестра, в село Вороновица Черновицкой области. Правда, в июне этого года паром не ходил.