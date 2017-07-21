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Главная » Красивая страна » Вода с огоньком. Современные водные развлечения, доступные на украинских реках каждому желающему
Вода с огоньком. Современные водные развлечения, доступные на украинских реках каждому желающему
Фото: открытые источники

Вода с огоньком. Современные водные развлечения, доступные на украинских реках каждому желающему

Отдыхающие часто не любят реки за то, что на их берегах возможен только дикий отдых. Но это заблуждение. В материале Красивой страны подборка современных экстремальных развлечений — от привычного аквабайка до экзотического пока вейксёрфинга

Анастасия Шепелева - 21.07.17 11
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Флайборд

Человек в прямом смысле слова парит над водой, а поднимает его в воздух реактивная сила воды, которую приводит в действие гидроцикл. Обучение здесь проходит достаточно быстро, многие моменты понятны интуитивно, важно научиться держать баланс. Обучение с инструктором занимает 10–20 мин., без инструктора — от 30 мин. до часа. Требования минимальны: вы должны быть старше 16 лет и весить менее 100 кг. В Киеве около Московского моста стоимость 10-минутного катания с инструктажем — 640 грн, 30-минутного сеанса — 1600 грн. В стоимость включены сам полёт, инструктаж и экипировка (шлем, спасжилет, гидрокостюм).

Полезные сайты: flyboard.in.ua, flyboardkiev.com.ua

Водные лыжи

Этот вид спорта считается родоначальником и вейкбординга, и вейксёрфинга, и виндсёрфинга. Водные лыжи рекомендуют людям с сильными ногами и руками, но в клубах утверждают, что противопоказаний для этого спорта нет. Он считается доступным для новичков: большинство начинают кататься уже в первый час обучения. В Днепре в вейк-парке Sentosa час катания стоит 180 грн для детей и 230  грн для взрослых. На Трухановом острове в Киеве минута катания обойдётся в 45 грн, а стартап-урок (см. «Вейксёрфинг) в 1000 грн. За 10 минут на лыжах по Днестру нужно заплатить 420 грн.

Полезные сайты: trywake.com, sentosacablepark.com, uslad.com.ua, viliya.cv.ua

Кайтсёрфинг

Человек мчится по волнам за «воздушным змеем» — мы не раз видели такое зрелище на отдыхе. Пора попробовать прокатиться и самим, тем более что для этого не нужна особая физическая подготовка и сила: главное — ветер, безопасное место и опытный инструктор. Мгновенно укротить змея не получится: только ознакомительный курс обучения занимает несколько часов. В киевском клубе Winddriver пробный трёхчасовой урок стоит $100, полный курс — $350, стоимость почасового обучения — $40. В Харькове в клубе X-country базовый курс обучения (10 часов практических занятий) стоит $300, полный 20-часовой курс — $500.

Полезные сайты: kitecenter.com.ua, x-country.com.ua

Виндсёрфинг

Специальной физической подготовки не требуется. Но удержаться на плаву новичку удастся лишь после курса обучения, который длится минимум несколько часов. Киевский клуб Funsurf имеет две базы проката: на Десёнке около Троещины и на Киевском море (яхтклуб «Энергетик»). Стоимость проката полного комплекта снаряжения: 1 час — 250 грн, 5 часов — 1000 грн. Час обучения стоит 500 грн. Под Харьковом в клубе Costa Brava час катания обойдётся в 200 грн, прокат с обучением — 400 грн/час. В Днепре в клубе Windrider стоимость 10-часового курса обучения с инструктором составляет 4000 грн с прокатом снаряжения.

Полезные сайты: funsurf.com.ua, board-club.com.ua, luckysurf.com.ua

Аквабайк

Для любительского катания достаточно перчаток, ботинок, жилета и короткого гидрокостюма. Новички садятся за руль после небольшого инструктажа. В киевском Гидропарке минута катания обойдётся в 50 грн, час — в 1800 грн. В стоимость входят услуги инструктора. Дополнительно оплачивается гидрокостюм — 100 грн. В столичном парке Дружбы народов — 40 грн/мин. (минимум 10 минут). В регионах дешевле: в Запорожье у турбазы «Джаз» час катания — 1000 грн, а в комплексе «Услад» на Днестре близ Новоднестровска — 360 грн за 10 мин.

Полезные сайты: aquadrive.kiev.ua, xpark.kiev.ua, priboi.in.ua, kater.zp.ua, uslad.com.ua

Каяк

Для прогулки на каяках подготовка необязательна: инструктор всему научит. Рекомендуют не забыть сменную одежду. Прокаты есть во многих речных городах: в Киеве (Гидропарк, Южный мост, Оболонская набережная), Харькове (Журавлёвский гидропарк), Днепре (клуб «Восход», парк Воронцова), Запорожье (база «Порто Рива»), Херсоне (Гидропарк), Измаиле (база «Дунай»). Цены зависят от региона: в Киеве двухместный каяк в выходной день обойдётся в 120 грн/час, Харькове — в 100 грн/час, в Запорожье — в 55 грн/час, а в Херсоне за 200 грн дают «безлимит».

Полезные сайты: kayakcenter.com.ua, rental.lodo4ki.com, veslo.net, travelkayak.com.ua, porto-riva.com.ua, izmail-tour.com

Вейкборд

Это чем-то напоминает сноубординг, только вместо снега — водная гладь. Кататься можно за катером или за бугелем. Первое катание можно совершить, пройдя небольшой инструктаж. В некоторых клубах есть разные дорожки для новичков и профессионалов. В киевском парке Дружбы народов катание стоит 400 грн за полчаса, в стоимость входят услуги инструктора. В харьковском Журавлёвском гидропарке 10-минутный сет в выходные стоит 140 грн, в Запорожье на базе «Виктория» — 50 грн за 5 мин., а на базе «Услад» под Новоднестровском — 420 грн за 10 мин.

Полезные сайты: xpark.kiev.ua, trywake.com, sentosacablepark.com, uslad.com.ua

Сапборд

SUP расшифровывается как stand up paddle и означает греблю, стоя на доске. Опыт не нужен: в течение первого занятия вы будете уверенно грести. В киевском парке Дружбы народов за час проката в выходной день просят 120 грн, на Печенежском водохранилище под Харьковом — 200 грн, в Измаиле — 50 грн, а в Чернигове ознакомительная прогулка по Десне на 1–1,5 часа стоит 150 грн.

Полезные сайты: kayakcenter.com.ua, rental.lodo4ki.com, board-club.com.ua, upside.com.ua

Вейксёрфинг

Это ещё одна разновидность катания за катером-буксировщиком. Вейксёрф — это доска без креплений, позволяющая катиться по волне и вызывающая ощущение независимого катания. Тут важно обладать хорошим чувством равновесия. Поехать сразу у новичка не получится, нужно хотя бы несколько занятий. В киевском парке Дружбы народов минута катания стоит 40 грн, 10 минут — 400 грн, получасовое занятие с инструктором — 200 грн. На Трухановом острове предусмотрен стартап-урок, который включает инструктаж и 15 минут катания и стоит 1000 грн.

Полезные сайты: xpark.kiev.ua, trywake.com

Указаны не все клубы и пункты проката на реках Украины. Цены и условия проката даны для справки и могут изменяться, их лучше дополнительно уточнить у организаторов

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