Лунный мир. Что интересного можно увидеть в самой засушливой пустыне мира

Атакама на севере Чили — самая засушливая пустыня в мире. Но безжизненной она кажется только на первый взгляд

Каждая страна, привлекая туристов, старается найти или создать у себя на территории что-нибудь выдающееся, уникальное и неповторимое: самые большие горы, самые глубокие пещеры, самые высокие небоскрёбы. В случае с Чили о самой-самой достопримечательности позаботилась природа. На севере страны, в регионе Антафогаста находится наиболее засушливая пустыня в мире — Атакама.

Казалось бы, ну что интересного можно увидеть в пустыне? Наверняка безжизненные, испепелённые солнцем бескрайние просторы могут надоесть уже за полдня. Но не стоит спешить. Пустыня способна преподнести немало сюрпризов и удивить даже самых искушённых туристов. Не зря Атакама — одно из трёх самых популярных туристических направлений Чили наряду с островом Пасхи и горами Национального парка "Торрес дель Пайне" в Патагонии.

Рука вопиющего

Список местных достопримечательностей состоит из нескольких десятков разнообразных мест, порой просто поражающих воображение. Здесь находится множество вулканов, гейзеров, солёных озер, каменных изваяний, песчаных дюн, узких каньонов и необычных долин. Пребывание в Атакаме похоже на путешествие по другой планете, ведь ландшафты здесь поистине неземные.

Отправной точкой для всех экскурсий служит небольшой городок в самом сердце пустыни — Сан-Педро де Атакама. Этот оазис с многовековой историей был освоен туристами не так давно. Ещё в 1980-х годах здесь не было почти никаких благ цивилизации: ни асфальтированных дорог, ни общественного транспорта, ни постоянного электричества. Сейчас же это довольно уютное место со множеством гостиниц, ресторанов, тур­агентств, интернет-кафе и банкоматов.

Первая достопримечательность Атакамы встретит вас ещё по пути в Сан-Педро. На обочине Панамериканского шоссе, в 70 км от регио­нального центра, города Антафогаста, посреди пустынной земли стоит необыкновенный монумент под названием "Рука пустыни". Это произведение искусства, созданное в 1992 году чилийским скульптором, символизирует несправедливость, горе, одиночество и беспомощность человека в нашем огромном мире. Посещение этого места оставляет в душе очень сильное впечатление.

Ближайшие к Сан-Педро достопримечательности, которые можно посетить самостоятельно пешком или взяв в аренду велосипед, — крепость Пукара де Китор и одноимённая долина, откуда открываются потрясающие виды на окрестные вулканы и зелёный оазис города прямо под вами. С другой стороны холма расположена Долина Смерти — место, где уже несколько десятилетий не было дождя.

Китор датируется XII веком и имеет статус национального памятника Чили. Крепость находится в 3 км от города на холме, взобраться на который по жаре вам придётся самостоятельно. Так что прогулку лучше начать как можно раньше утром, до того, как солнце поднимется в зенит и жара станет невыносимой. Также не забудьте захватить с собой достаточно воды — в Атакаме она жизненно необходима.

Спустившись с холма, можно продолжить экскурсию по широкому ущелью долины Китор, в которой протекает мутная, но довольно полноводная река Сан-Педро. В отрогах долины можно найти каменные скульптуры, высеченные прямо в скале, а также узкие каньоны, уходящие вглубь гор. Но из-за опасности обвалов посещать эти каньоны туристам запрещено, так что заглянуть в середину каменных ущелий можно только издалека.

Солёная красота

Остальные достопримечательности находятся дальше от Сан-Педро, поэтому знакомиться с ними лучше на машине или в составе организованных джип-туров. Машина повышенной проходимости — обязательное условие для Атакамы, ведь большинство дорог тут без асфальта.

Пожалуй, самое известное место в Атакаме — Лунная долина. Поражающие воображение каменные изваяния покрыты коркой высохшей соли, отчего местами кажется, что окружающий ландшафт будто бы припорошен снегом. Самые живописные виды здесь на закате, когда небо и окрестные скалы окрашиваются яркими лучами заходящего солнца.

Некоторые изваяния из камня, образовавшиеся вследствие эрозии, напоминают старинные здания, фигуры людей и животных, благодаря чему получили названия "Амфитеатр", "Три Марии" и "Камень койота". На посещение Лунной долины достаточно будет выделить полдня, ведь она находится всего в 13 км от города.

Чтобы немного освежиться, стоит посетить лагуну Сехар — озеро в северной оконечности солончака Атакама. Концентрация соли тут настолько высока, что купание в нём ничем не уступает Мёртвому морю. Вода просто выталкивает тело на поверхность, а после высыхания кожа покрывается внушительным слоем соли, смыть которую с первого раза не удаётся даже пресной водой.

Следующий обязательный пункт в путешествии по Атакаме — гейзеры Эль-Татио. Они находятся в 100 км от Сан-Педро де Атакама, и чтобы добраться сюда, придётся подняться на внушительную высоту — 4200 м над уровнем моря. Перепад высоты по сравнению с Сан-Педро составляет почти 2000 м, так что есть риск познакомиться с симптомами горной болезни. Чтобы этого избежать, лучше не отправляться на такую большую высоту в первые дни после прибытия, а посетить сначала те достопримечательности, которые расположены ниже.

Эль-Татио — крупнейшее гейзерное поле в Южном полушарии, здесь свыше 80 активных гейзеров. Наиболее зрелищно они выглядят на рассвете, поэтому туры сюда стартуют ещё затемно, обычно около 4 часов утра. Высота извержения большинства гейзеров небольшая, в среднем около метра, но облака пара, конденсирующиеся в прохладном утреннем воздухе на фоне окружающих гор, смотрятся просто великолепно. После созерцания гейзеров можно насладиться купанием в термальных источниках Баньос де Пуритама, расположенных на пути обратно в Сан-Педро.

Высокогорные озёра, которых, оказывается, в Атакаме довольно много, знамениты живущими в них стаями розовых фламинго. Благодаря этому весь заповедник, расположенный на этой территории, называется "Лос Фламенкос". Как и в случае поездки к гейзерам, перед посещением озёр Атакамы лучше предварительно акклиматизироваться, так как все они находятся на высокогорном плато выше 4000 м над уровнем моря.

Интересным будет и посещение солончака Салар де Тара на границе с Боливией. Это совершенно дикие места, где нет никаких признаков цивилизации, кроме асфальтового шоссе. Тем не менее на этих, казалось бы, безжизненных землях довольно часто можно встретить представителей местной фауны: диких викуний, лисиц, всё тех же розовых фламинго и других птиц.

Так что пустынной Атакама кажется лишь на первый взгляд. Жизни в ней много.