Все статьиВсе новостиВсе мнения
Рейтинги
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Красивая страна » Границы прекрасного. Место, где петух на три державы поёт
Границы прекрасного. Место, где петух на три державы поёт
Фото: olero.blogspot.com

Границы прекрасного. Место, где петух на три державы поёт

Рубежи государств – это не всегда скучная перепаханная полоса и ряд полосатых столбиков. За пограничной красотой мы отправимся в село Окопы, где когда-то сходились три державы

Дмитрий Слинько - 25.07.17 10
2300

На бетонной стеле при въезде в село Окопы Тернопольской области стоит железный петух. Это не просто украшение, а символ: про село Окопы Святой Троицы (так раньше звучало его название) говорили "здесь петух на три державы поёт". Дело в том, что здесь сходились границы трёх государств: Польши, Румынии и СССР, до этого – России, Австрии и Румынии.

Рубежи проходили по естественным преградам: рекам Днестр и его притоку Збруч. Впадая в Днестр, Збруч образует тут меандр – большую петлю, на которой и стоит село. В узком перешейке между реками стояла польская пограничная крепость. Её построили для защиты от турок – Османская Империя в XVII в. оккупировала близлежащие форпосты Хотин и Каменец-Подольский.

От крепости сохранились въездные ворота: с запада – Львовские, с востока – Каменецкие. Они расположены около современной автодороги, и сквозь них можно проехать, ощутив себя персонажем неспокойного XVII века.

В стороне от трассы, на высоком берегу Збруча сохранились остатки башни Пулаского. С замковой стены открывается прекрасный вид на каньон реки и на противоположный берег. В наши дни там не другое государство, а Хмельницкая область. Попасть в неё можно по подвесному мостику или, как говорят местные жители, "кладке".

23
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — ЛьвовЛучшие из худших. Насколько Украина привлекательна для иностранцевКоронованные башни. Путешествие в Червоногородский замок

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 17398
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1332
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 12158
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4128
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8694
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1272
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3067
  1. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 4209 / 4621
  2. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 3995 / 17398
  3. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 2739 / 2964
  4. История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически 2216 / 2434
  5. Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю 2038 / 2282
  6. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 2022 / 2328
  7. В Украине начал работу новый мобильный оператор 1776 / 1987
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 61 / 17398
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 51 / 4621
  3. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 27 / 2374
  4. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 10 / 2964
  5. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 6 / 1332
  6. В Минэкономразвития подсчитали, сколько пенсионеры будут получать в 2028 году 6 / 1356
  7. Зима близко. Сериал "Игра престолов" глазами психоаналитика 5 / 1592
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.