Границы прекрасного. Место, где петух на три державы поёт

Рубежи государств – это не всегда скучная перепаханная полоса и ряд полосатых столбиков. За пограничной красотой мы отправимся в село Окопы, где когда-то сходились три державы

На бетонной стеле при въезде в село Окопы Тернопольской области стоит железный петух. Это не просто украшение, а символ: про село Окопы Святой Троицы (так раньше звучало его название) говорили "здесь петух на три державы поёт". Дело в том, что здесь сходились границы трёх государств: Польши, Румынии и СССР, до этого – России, Австрии и Румынии.

Рубежи проходили по естественным преградам: рекам Днестр и его притоку Збруч. Впадая в Днестр, Збруч образует тут меандр – большую петлю, на которой и стоит село. В узком перешейке между реками стояла польская пограничная крепость. Её построили для защиты от турок – Османская Империя в XVII в. оккупировала близлежащие форпосты Хотин и Каменец-Подольский.

От крепости сохранились въездные ворота: с запада – Львовские, с востока – Каменецкие. Они расположены около современной автодороги, и сквозь них можно проехать, ощутив себя персонажем неспокойного XVII века.

В стороне от трассы, на высоком берегу Збруча сохранились остатки башни Пулаского. С замковой стены открывается прекрасный вид на каньон реки и на противоположный берег. В наши дни там не другое государство, а Хмельницкая область. Попасть в неё можно по подвесному мостику или, как говорят местные жители, "кладке".