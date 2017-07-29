Прогулки на теплоходе. Где в Украине можно прокатиться на речном трамвайчике

Киев
Перевозчик: "Риверест"
Точки старта: Речной вокзал (Почтовая пл.), причалы №№ 7, 8, 9
Маршруты: панорама Киева, устье Десны, Киевское море
Цены: 100–350 грн
Сайт: riverest.kiev.ua
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Перевозчик: Пароходная компания "Гидропарк"
Точки старта: Гидропарк (левее Детского пляжа); мост Метро (ст. метро "Днепр")
Маршруты: панорама Киева, Киевское море
Цены: 80–250 грн
Сайт: teplohod-prokat.kiev.ua
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Перевозчик: "ПоліссяONE"
Точка старта: Речной вокзал (Почтовая пл.), причал №6
Маршруты: Межигорье, устье Десны, Канев
Цены: 200–1000 грн
Сайт: facebook.com/polissyaone
Черкассы
Точка старта: Речной вокзал (ул. Героев Сталинграда, 1)
Маршрут: прогулка по Днепру
Цены: 65–110 грн
Сайт: cherkasy.net/progulki-dnepr-teplohod.html
Днепр
Точки старта: Фестивальный причал
Маршруты: прогулка по Днепру, Орель, Тягинка
Цены: до 100 грн
Запорожье
Перевозчик: "Речной трамвайчик"
Точки старта: Речной вокзал (Дубовая роща), Речной порт
Маршруты: вокруг о. Хортица, вдоль линии Набережной
Цены: 100–140 грн
Сайт: teplohod.zp.ua
Никополь
Перевозчик: паром через Днепр
Точка старта: спасательная станция возле детского пляжа
Маршрут: Каменка-Днепровская
Цена: 100 грн
Новая Каховка
Перевозчик: "Нибулон"
Точка старта: просп. Днепровский, 55
Маршрут: Херсон, Голая Пристань
Цены: 60–102 грн
Херсон
Перевозчик: Администрация речных портов
Точка старта: Речной вокзал (Одесская пл., 4)
Маршруты: Голая Пристань, Кардашинка, Антоновка
Цена: 20 грн
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Перевозчик: "Нибулон"
Точка старта: просп. Ушакова (Центральная набережная)
Маршруты: Голая Пристань, Новая Каховка
Цены: 42–60 грн
Сайт: nibulon.com
Николаев
Перевозчик: "Нибулон"
Точка старта: Флотский бульвар (Центральная набережная)
Маршруты: Новая Одесса, Вознесенск, Очаков, Кинбурнская коса
Цены: 36–150 грн
Сайт: nibulon.com
Винница
Точка старта: пл. Героев Чернобыля (возле Центрального моста)
Маршруты: Сабаров
Цена: 100 грн
Чернигов
Точка старта: Речной порт (ул. Подвальная, 23)
Маршруты: прогулка по Десне
Цены: до 50 грн
Белая Церковь
Точка старта: Центральный пляж (около Соборной пл.)
Маршрут: прогулка по Роси
Цены: до 50 грн
Каменец-Подольский
Перевозчик: теплоход "Хотин"
Точка старта: с. Устя, Каменец-Подольский район
Маршруты: Хотин, Врубловцы, Бакота, Новоднестровск
Цена: договорная
Сайт: teplohod-dnestr.at.ua
Тернополь
Точка старта: парк Шевченко (около Тернопольского замка)
Маршрут: по Тернопольскому озеру
Цена: 25 грн
Раковец
Перевозчик: "Пятая стихия", теплоход "Юрий"
Точка старта: "Порт Раковец", с. Раковец, Городенковский район Ивано-Франковской области
Маршруты: прогулка по Днестру
Цена: договорная
Сайт: 5s.lviv.ua
*Указаны не все речные перевозчики Украины. Цены и условия прогулок даны для справки и могут изменяться, рекомендуем уточнять их дополнительно у перевозчиков