Все статьиВсе новостиВсе мнения
Рейтинги
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Красивая страна » Прогулки на теплоходе. Где в Украине можно прокатиться на речном трамвайчике
Прогулки на теплоходе. Где в Украине можно прокатиться на речном трамвайчике

Прогулки на теплоходе. Где в Украине можно прокатиться на речном трамвайчике

Прокатиться на речном трамвайчике можно не только по Днепру. Даже на небольших реках есть участки для пассажирской навигации

Евгения Слинько - 29.07.17 61
2300

Киев

Перевозчик: "Риверест"

Точки старта: Речной вокзал (Почтовая пл.), причалы №№ 7, 8, 9

Маршруты: панорама Киева, устье Десны, Киевское море

Цены: 100–350 грн

Сайт: riverest.kiev.ua

*********

Перевозчик: Пароходная компания "Гидропарк"

Точки старта: Гидропарк (левее Детского пляжа); мост Метро (ст. метро "Днепр")

Маршруты: панорама Киева, Киевское море

Цены: 80–250 грн

Сайт: teplohod-prokat.kiev.ua

*********  

Перевозчик: "ПоліссяONE"

Точка старта: Речной вокзал (Почтовая пл.), причал №6

Маршруты: Межигорье, устье Десны, Канев

Цены: 200–1000 грн

Сайт: facebook.com/polissyaone

Черкассы

Точка старта: Речной вокзал (ул. Героев Сталинграда, 1)

Маршрут: прогулка по Днепру

Цены: 65–110 грн

Сайт: cherkasy.net/progulki-dnepr-teplohod.html

Днепр

Точки старта: Фестивальный причал

Маршруты: прогулка по Днепру, Орель, Тягинка

Цены: до 100 грн

Запорожье

Перевозчик: "Речной трамвайчик"

Точки старта: Речной вокзал (Дубовая роща), Речной порт

Маршруты: вокруг о. Хортица, вдоль линии Набережной

Цены: 100–140 грн

Сайт: teplohod.zp.ua

Никополь

Перевозчик: паром через Днепр

Точка старта: спасательная станция возле детского пляжа

Маршрут: Каменка-Днепровская

Цена: 100 грн

Новая Каховка

Перевозчик: "Нибулон"

Точка старта: просп. Днепровский, 55

Маршрут: Херсон, Голая Пристань

Цены: 60–102 грн

Херсон

Перевозчик: Администрация речных портов

Точка старта: Речной вокзал (Одесская пл., 4)

Маршруты: Голая Пристань, Кардашинка, Антоновка

Цена: 20 грн

*********  

Перевозчик: "Нибулон"

Точка старта: просп. Ушакова (Центральная набережная)

Маршруты: Голая Пристань, Новая Каховка

Цены: 42–60 грн

Сайт: nibulon.com

Николаев

Перевозчик: "Нибулон"

Точка старта: Флотский бульвар (Центральная набережная)

Маршруты: Новая Одесса, Вознесенск, Очаков, Кинбурнская коса

Цены: 36–150 грн

Сайт: nibulon.com

Винница

Точка старта: пл. Героев Чернобыля (возле Центрального моста)

Маршруты: Сабаров

Цена: 100 грн

Чернигов

Точка старта: Речной порт (ул. Подвальная, 23)

Маршруты: прогулка по Десне

Цены: до 50 грн

Белая Церковь

Точка старта: Центральный пляж (около Соборной пл.)

Маршрут: прогулка по Роси

Цены: до 50 грн

Каменец-Подольский

Перевозчик: теплоход "Хотин"

Точка старта: с. Устя, Каменец-Подольский район

Маршруты: Хотин, Врубловцы, Бакота, Новоднестровск

Цена: договорная

Сайт: teplohod-dnestr.at.ua

Тернополь

Точка старта: парк Шевченко (около Тернопольского замка)

Маршрут: по Тернопольскому озеру

Цена: 25 грн

Раковец

Перевозчик: "Пятая стихия", теплоход "Юрий"

Точка старта: "Порт Раковец", с. Раковец, Городенковский район Ивано-Франковской области

Маршруты: прогулка по Днестру

Цена: договорная

Сайт: 5s.lviv.ua

*Указаны не все речные перевозчики Украины. Цены и условия прогулок даны для справки и могут изменяться, рекомендуем уточнять их дополнительно у перевозчиков

23
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX векаОт слова "Бог". Путешествие по самой украинской рекеХотим дешевле. 5 способов сэкономить на летнем отдыхе

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20407
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1575
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 14598
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4936
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 10058
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1517
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3781
  1. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 13119 / 20521
  2. Пять лет спустя. 10 технологий, которые скоро будут править миром 5268 / 6684
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 4041 / 16334
  4. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 3741 / 4720
  5. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 1821 / 2326
  6. Насирову объявлено окончательное подозрение 1776 / 1948
  7. Еще одному поп-певцу из РФ запретили въезд в Украину 1630 / 1875
  1. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 124 / 20521
  2. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 50 / 16334
  3. Пять лет спустя. 10 технологий, которые скоро будут править миром 50 / 6684
  4. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 25 / 4720
  5. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 12 / 2326
  6. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 20407
  7. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 10 / 4468
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.