Лесные приключения. Неизведанный туристами край Украины

Полесье — почти неизведанный туристами край: даже само понятие Северная Украина непривычно режет слух. Мы проедем его от Волыни до Сиверщины, чтобы познакомиться с речными красотами

Полесье часто ассоциируют с Беларусью и партизанами. На самом деле широкая полоса лесов тянется с запада на восток через четыре государства, а Украинское Полесье занимает почти пятую часть территории страны. Здесь много глухих мест, куда не проедет даже внедорожник, но для первого знакомства нам хватит и основных магистралей.

Наше путешествие будет состоять из двух частей: на запад и на восток от Киева. Да, Чернигов и Десна — это тоже Полесье. Сразу же договоримся не отвлекаться ни на что, кроме рек. Много не пропустим: в Полесье самое интересное сосредоточено именно на реках.

Житомирское Полесье

Выезжаем из Киева по Варшавской трассе, она же Киев — Ковель. Если миновать столичные пригороды, дальше дорога хорошая и не загруженная.

Визиткой Полесья на нашем пути станет река Тетерев. За мостом через неё, перед стелой "Житомирская область" — направо в лес, едем по грунтовке, затем сворачиваем направо на горку. Не разгоняйтесь: дальше обрыв. Белая гора с сосновым лесом очень фотогенична.

Неподалёку отсюда змейкой извивается по лесам Житомирщины приток Тетерева Ирша. В месте пересечения с трассой речушка предстаёт не в лучшем виде, а вот в сёлах Белый Берег и Стасева, куда можно свернуть вправо вскоре после границы Житомирщины, она очень живописна. Летом мелкая речка с песчаным дном подойдёт для детского купания. Красивое место — на восточной окраине Белого Берега.

Большое село Чоповичи, куда нужно свернуть с трассы налево, расскажет вам "за всё Полесье". Тут есть деревянные хаты-срубы, вековые дубы и сосны, реки Ирша и Тростяница, а также два монастыря и деревянная церковь Святой Троицы. Примечательно, что храм возвели в 1942–1943 гг., в годы Второй мировой войны.

Коростень сейчас — небольшой город, а были времена, когда древлянская столица Искоростень могла соперничать с Киевом. Но княгиня Ольга хитростью победила древлянского князя Мала, убившего её мужа князя Игоря. Золочённый памятник Малу возвышается на скале в живописном парке на реке Уж, а в самой реке стоит его бронзовая обидчица — это место называют купальней княгини Ольги. Ну а в гранитной толще расположились подземелья объекта Скала, советского секретного военного бункера. Сейчас здесь музей с большой коллекцией противогазов и предметов военного быта.

Плотины на реке Жерев похожи на водопады

Параллельно Варшавке справа течёт приток Ужа — речка Жерев. Летом он маловоден, но водохранилища подходят для купания, а плотины выглядят эффектно.

Следующая река на нашем пути — Уборть. Если где и оживают сказки про Лешего и Бабу Ягу, то на берегах этой речушки с водой цвета крепкого чая. Визитка Уборти — массивные дубы, на которых висят борти: выдолбленные колоды-ульи, давшие название и реке, и промыслу "бортничество".

Самые красивые пейзажи находятся севернее Олевска, ближе к белорусской границе. Ну а около Варшавской трассы фотогеничный меандр Уборти есть у села Каменка. Переехав Уборть по мосту, сворачиваем налево в Каменку, потом ещё раз налево. Через 300 м после поворота основной дороги направо, на Лопатичи, останавливаемся и идём в лес слева от дороги.

Город Сарны стоит на реке Случь, с которой мы познакомимся позже. А пока увидим костёл Преображения Господнего в стиле модерн (1939 г.) и деревянную Троицкую церковь (1725 г.).

Узкоколейка Антоновка — Заречное, она же "Полесский трамвай", интересна нам деревянным железнодорожным мостом через реку Стыр. Он находится далеко от трассы, в селе Млынок Заречненского района. Лучше всего ехать по нему на узкоколейном поезде. Если, конечно, он ходит по расписанию — а это из-за изношенности подвижного состава бывает не всегда.

Далее Варшавка пересекает Стоход, но эта река более интересна ниже по течению. Национальный парк "Припять — Стоход" называют Полесской Амазонией. Река несёт свои воды среди густых лесов и камышовых зарослей; периодически встречаются крупные озёра. Есть тут и памятники истории: доты времён знаменитого Брусиловского прорыва в Первой мировой войне, но их придётся поискать в зарослях.

Ковель на реке Турия интересен деревянным костёлом Святой Анны, соседнее село Колодяжное — Музеем Леси Украинки в бывшей усадьбе семьи Косачей, в которой будущая поэтесса провела детство. В Луцке мы ещё раз увидим реку Стыр, около которой расположился замок Любарта и другие исторические памятники.

В Луцке переночуем или же доедем до Львова и отдохнём там — дальше предстоит путь обратно на восток, но уже по другой дороге.

У воды в реке Уборть цвет заваренного чая

Секреты трёх букв

Едем обратно на восток по трассе Н22. В Клевани, чтобы отличаться от массового туриста, увидим не только раскрученный Тоннель любви, но и замок, и Благовещенский костёл — они находятся по разные стороны от трассы у въезда со стороны Луцка. Дети оценят зоопарк в Ровно на выезде из города в сторону Киева. В райцентр Гоща на реке Горынь стоит заехать ради Михайловской церкви (XVII в.) и дворца-шале Валевских.

А вот теперь вспомним про Случь и свернём налево, на трассу Т1812, доедем до Соснового, переедем реку и отправимся в село Губков. На левом берегу высятся руины замка — возможно, самого восточного из сохранившихся в Украине. Эти места называют Надслучанской Швейцарией за зелёные холмы на берегах.

В Корце на реке Корчик — руины кирпичного замка князей Острожских и костёл Святого Антония. С замчища видно деревянную церковь в Новом Корце на другом берегу реки.

Случь ещё раз встретится нам в Новограде-Волынском. Если ехать через центр города, на высоком берегу реки увидим бывший дворец Мезенцевых. А на руинах древней крепости Звягель сейчас декоративные крепостные башенки и смотровая площадка с видом на реку. Если объезжать город по окружной, слева наблюдаем красивый вид на Случь и остатки древнего городища на высоком правом берегу. Чуть ниже по течению — доты Новоград-Волынского укрепрайона.

Трасса Киев — Чоп дважды пересекает речушку со смешным названием Тня. Перед первым мостом сворачиваем налево, на Кропивню, где пересекаем речку. Недалеко от левого берега высится полуразрушенная старая башня, о которой Google ничего не знает. На башню можно залезть по железным скобам.

Едем дальше в направлении Несолони и сворачиваем на грунтовку направо. Здесь Тню пересекает мост из ниоткуда в никуда. Он выглядит мистически, но история его вполне реальна. Магистраль Емильчино — Могилёв-Подольский строили в начале 1940-х годов, но из-за войны "cтроительство 221" прекратили. От "сталинского автобана" осталась идеально ровная просека, которую видно на спутниковых картах. В селе Несолонь есть ещё один бетонный мост — взорванный.

Борть — предшественник современного улья

Гранитное счастье

Река Тетерев в Житомире — это высоченный пешеходный мост в парке Гагарина, не менее масштабная плотина выше по течению, скалы Голова Чацкого и Четыре брата чуть выше плотины, а также Гидропарк с песчаным пляжем, кафе и аттракционами на западном выезде из города.

В Коростышеве увидим костёл Рождества Пресвятой Девы Марии XVIII в. и усадебный парк Олизаров у Тетерева. Если же на выезде из города в сторону Киева свернуть направо, на лесную грунтовку, попадём к живописному Коростышевскому карьеру. Здесь можно искупаться, а местные жители прыгают в воду с его высоких отвесных берегов.

В ещё одном тетеревском селе Городское есть остатки древнеславянского городища и музей "Полесская хата", а на другом берегу Тетерева стоит необычный Святодуховский монастырь — комплекс деревянных строений вокруг озера. Рядом с монастырём — затопленный гранитный карьер Высокий камень, пригодный для купания. А ещё в Городском можно встретить людей в старомодных одеждах: в селе живёт община меннонитов, консервативного религиозного течения.

Ну и чтобы завершить знакомство с Тетеревом, в селе Кочеров свернём налево, на Радомышль. Комплекс "Замок Радомысль" стоит на притоке Тетерева, речке Мыка. В реконструированной водяной мельнице расположены Музей украинской домашней иконы, "папирня" (фабрика изготовления бумаги по старинной технологии), трапезная и концертный зал.

Наследство Розумихи

Ну а теперь — на восток от столицы. Первая река на черниговской трассе — Остёр. Если день жаркий, искупаемся прямо возле окружной дороги около Козельца: река тут хоть и неширокая, но достаточно глубокая. Более живописен Остёр чуть ниже по течению, в сёлах Кривецкое и Самсоны.

Теперь осмотрим достопримечательности. Величественный собор Рождества Богородицы хорошо видно с трассы. Это выдающийся памятник украинского барокко. Собор построен в середине XVIII в. на средства Розумихи — Натальи Разумовской, благодарной Богу за счастливую судьбу своих сыновей Алексея и Кирилла, занявших высокое положение при дворе царицы Елизаветы Петровны. За собором находится его архитектурный ровесник — здание полковой канцелярии.

Скала влюблённых высится над Ужом возле села Струмок

За собором на клумбе сворачиваем направо, на бульвар И. Франко, около гимназии — налево, на ул. Разумовских. Так мы попадём в имение под названием Покорщина, где Наталья Разумовская принимала Елизавету Петровну. Есть даже легенда, что именно здесь состоялось тайное венчание императрицы и сына Розумихи Алексея. Сохранился усадебный дом и "каменица" — здание, где хранили оружие и казну.

Продолжаем движение по этой же дороге через Гламазды и Часновцы. Свято-Георгиевский монастырь в Даневке основан в XVII в., позже его меценатами были Разумовские — на их средства построен Георгиевский собор в стиле украинского барокко.

С Черниговской трассы сворачиваем направо в селе Копти, а в Вертиевке — ещё раз направо. И попадаем в самый известный город на Остре — Нежин.

Беглый осмотр не рекомендуем: лучше обстоятельно прогуляться по "улице церквей" (Гоголя), посетить Музей почты в бывшей почтовой станции (ул. Почтовая, 5), отовариться в старинной аптеке грека Лигды, увидеть здание электростанции в стиле украинского модерна (ул. Московская, 3) и, конечно же, погулять по парку педагогического университета, где учились Николай Гоголь, Евген Гребинка и многие другие известные украинцы.

Через 20 км после Вертиевки поворот направо приведёт нас в ещё одно село Приостёрья — Памятное, более известное железнодорожной станцией Круты. На восточной окраине села — мемориальный комплекс "Памяти героев Крут". В основе экспозиции — железнодорожные составы времён трагических событий января 1918 г.

Национальный заповедник "Гетманская столица" в Батурине лучше осматривать с опытным экскурсоводом. Иначе увиденного может показаться мало, ведь город был фактически стёрт с лица земли российскими войсками в 1708 г., и то, что сейчас входит в музейный комплекс, частично построено с нуля. Музейный комплекс развивается: в этом году Гетманский дом пополнился восковыми фигурами Демьяна Многогрешного, Пилипа Орлика и Ивана Мазепы.

Ниже Батурина на Сейме стоит Свято-Николаевский Крупинский монастырь в селе Вербовка. Мост из Обмачева в Вербовку не достроен, прихожан перевозит пассажирский паром.

По мосту через реку Тня должен был пройти "сталинский автобан"

Деснянские лабиринты

Далее по курсу — Сумская область и райцентр Кролевец. Он стоит на реке Реть, которую наша трасса пересечёт чуть дальше, за поворотом на сёла Червоная Горка и Быстрик. Переехав тут Реть, взгляните на лес слева. Ничего не замечаете? Правильно, так и было задумано. В лесу во времена СССР пряталась секретная ракетная часть, готовая в любую минуту сокрушить вероятного противника ядерным молотом.

Сворачиваем налево, минуем село Ретик, переезжаем одноимённый ручей и едем дальше в урочище Болтуновщина. Заброшенный городок едва заметен: большинство построек хозяйственные местные жители уже разобрали на стройматериалы. Но огромные ракетные ангары в хозяйстве не пригодились, зато поросли "лианами" и явно пытаются быть похожими на храм Ангкор-Ват в Камбодже.

Глухов с его историческими памятниками находится справа от трассы. Но наша цель — реки, и мы сворачиваем налево, в соседний райцентр Ямполь. Река Ивотка мало известна даже опытным байдарочникам. На ней почти нет сёл, а потому её живописные берега безлюдны. Если машина позволяет, проедьте по грунтовкам до моста-плотины перед селом Папирня. Чуть ниже этого моста есть очень фотогеничная сосновая роща, где можно искупаться и стать с палаткой.

Через Шостку едем в деснянское село Пироговка. Покровская церковь (1777 г.) с трассы не видна, но не поленитесь свернуть вправо, вглубь села, — это видный памятник деревянного зодчества. Искупаться можно, съехав к реке у моста в Пироговке. А за красотой отправимся чуть дальше.

Переедем Десну и сразу за мостом свернём направо. Не разгоняйтесь: через 300 м после поворота ещё один правый поворот приведёт к меловому карьеру. Да, живописные меловые горы есть не только на востоке Украины. Не менее живописны обрывы над Десной между сёлами Араповичи и Дробышев.

Один из самых известных видов на Десну открывается от стен Спасо-Преображенского монастыря в Новгороде-Северском. Весной в половодье это бескрайнее море, летом — зелёные луга. Прогуляйтесь и по улочкам городка, чудом сохранившего патриархальный дух рубежа XIX–XX вв. Купить провиант в дорогу можно в старинных торговых рядах на ул. Базарной, а отобедать в кафе на ул. Губернской.

Успенская церковь в Ведмедевке на реке Остёр

Дворцы и хижины

Выезжаем из Новгорода по трассе Р12 на Чернигов. Наши ближайшие цели на Десне — сёла Мезин и Вишенки. Мезинский природный парк интересен не только заповедной природой, но и стоянкой людей эпохи позднего палеолита, где среди множества артефактов нашли уникальные костяные музыкальные инструменты. Чтобы узнать побольше, сюда лучше приехать с экскурсией.

В Вишенках на берегу Десны стоит маленький, почти игрушечный дворец Петра Румянцева-Задунайского, где генерал-губернатор Малороссии в 1787 г. принимал Екатерину II во время её вояжа в Крым. Рядом находится другой свидетель той эпохи — Успенская церковь.

В Соснице мы посетим Дом-музей известного режиссёра и писателя Александра Довженко, благодаря которому каждый украинец знает, что Десна — не простая, а зачарованная. В городке сохранилась и деревянная Покровская церковь (1847 г.).

Если ваши попутчики — дети, вам не обойтись без остановки в Мене. Здешний зоопарк уже давно утратил статус "единственного провинциального зоопарка Украины", а африканские буйволы на фоне соседних сельских дворов с курами выглядят экзотично.

Река Снов, которую мы переедем незадолго до Чернигова, для купания подходит идеально. За архитектурой свернём направо в Седнев, где полюбуемся на Снов из беседки Глебова в усадьбе Дараган, а заодно увидим деревянную Георгиевскую церковь (1745 г.) и другие памятники.

Ну а Чернигов в представлениях не нуждается. Не забудьте только кроме Вала, Антониевых пещер и прочих известных памятников города увидеть и менее раскрученную усадьбу Григория Глебова. Предводитель местного дворянства слыл человеком эксцентричным, поэтому неудивительно, что в начале XX в. он построил себе неоготический "замок" с башенками. Сейчас в здании разместился институт микробиологии, добраться к которому можно, свернув с ул. Шевченко налево сразу за Черниговским технологическим университетом.

Река Ивотка на Сумщине красивая и безлюдная