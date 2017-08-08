Затерянный мир. Дикий и загадочный Ирдынь

Кажется, что попал то ли в картину Сальвадора Дали, то ли в 3D-графику фильма "Аватар". Но это — реальное болото Ирдынь всего в 15 км от Черкасс

Как вы представляете себе болото? Серая жижа, намертво засасывающая человека в свои зловонные глубины. Засасывает, конечно, фашиста, а советский партизан спасается: сослуживец вовремя подаёт ему ветку дерева — так было в чёрно-белом фильме, который вы смотрели в детстве.

На самом деле болото — это сложная и интересная экосистема, где царят свои законы и своя красота, не похожая ни на речную, ни тем более на сухопутную. Засосать оно, конечно, может, но ведь и в реке можно утонуть, если не соблюдать меры безопасности.

Большое плаванье

В Украине не существует речек, по которым в старину не ходили бы корабли. Не верите — спросите у местных жителей на берегах самой захудалой речушки. Но в случае с Ирдынью судоходство — не миф. Болото — это древнее русло Днепра: раньше он тёк чуть правее, например, под Киевом русло находилось на месте нынешней Обуховской трассы.

В наши дни узкая и длинная полоса болота разделена примерно посередине возвышенностью. С неё в разные стороны вытекают две речки: Ирдынь и Ирдынка. Последняя в верхнем её течении изрыта разработками торфа, здесь есть торфовозная узкоколейка.

Ирдынь, в свою очередь, впадает в Тясмин около Смелы. Это не речка в классическом понимании: в большой заболоченной пойме среди камышей и кочек искусственно проложены несколько идеально прямых каналов. Благодаря им болото можно исследовать на байдарке.

Стартовая точка — автомобильный мост через Ирдынь на окраине Смелы. Добраться сюда проще простого: по мосту идёт автотрасса Черкассы — Смела, а неподалёку — ещё и железная дорога. Байдарочники собирают лодки прямо под мостом, пешеходы и велосипедисты углубляются в лес, ведущий на Юрову гору, которую видно с моста.

Деревья растут прямо из кочек посреди болота

На лодке придётся формально идти против течения, но его тут практически нет. Это не похоже на реку: глубина большая, дно невнятное, камыши по берегам растут из торфяной подушки, а не из дна. Ещё одно отличие — обилие папоротника. Местами канал сужается, приходится обходить островки или протискиваться в просвет шириной в аккурат с байдарку. Из-за этого визуально не ощущаешь, что идёшь по идеально прямой протоке.

Но постепенно стены камышей отступают. За бортом — первое небольшое озерцо, Графское плесо. Открывается вид на широкие болотные просторы, слева высится Юрова гора.

Дальше пейзаж точно не спутаешь с речным: широкие водные просторы усеяны кочками из торфа и растущего на нём папоротника. На некоторые кочки можно высадиться, но лучше не надо: часто попадаются плавучие экземпляры, которые можно оттолкнуть веслом. С помощью такой манипуляции иногда удаётся пробраться в, казалось бы, слишком узкие проходы. В месте, где канал приближается к Юровой горе, слева стоит деревянный крест.

Там, где канал вплотную подходит к лесу, можно высадиться на левый берег. Высадка не очень удобна из-за вязкого дна и скользкого берега. Но лес тенистый и красивый, тут можно устроить обед или встать на ночёвку. Мест для причаливания байдарки на маршруте единицы — это ведь болото, а не река, и выйти из лодки нельзя практически нигде.

Дальше можно проплыть в параллельный канал между кочками — да, теми самыми болотными кочками, о которых вы явно слышали, но вряд ли видели. Среди зелени высится бобровая хатка. Канал прямой и широкий. Понемногу появляются деревья — в основном ольха.

Карельская дамба была дамбой лет сто назад. Сейчас бывшая дорога через болото полностью затоплена. О ней напоминают разве что прямой ряд деревьев, пересекающий Ирдынь. Если здесь свернуть направо и поплыть вдоль бывшей дамбы, попадём в Пожарный водоём №2. Здесь красиво: поют птицы, растут жёлтые болотные ирисы и другие цветы.

На этой лодке по болоту плавают сборщики ряски

Выход на берег хороший: тут находится штаб-квартира сборщиков ряски и прочих охотников. Деревянная беседка оборудована шкафом с посудой и испещрена "наскальными надписями" — место посещается часто. Сухопутные туристы могут попасть сюда из села Белозерье. Водителям стоит взвесить возможности своего авто: к болоту ведут песчаные лесные грунтовки.

Сны наяву

Дальше начинается самое интересное. Канал продолжается, но кочки становятся крупнее, а деревья на них — выше. Проходы между кочками сужаются: на болото наступает лес.

Когда в окружающей тишине эти кочки "проплывают" за бортом байдарки, охватывает ощущение нереальности происходящего. В голову приходят ассоциации со сказкой про Алису в стране чудес или с советским фильмом про партизан Второй мировой.

Болото стремительно превращается в лес, воды становится всё меньше. Визуально кажется, что дно рядом, но это всего лишь торфяная взвесь. Если тронуть её веслом, вода превращается в бурую жижу. Ну а глубина тут приличная — метра полтора-два, не меньше.

Идти на байдарке дальше непросто: подходы к Ивановой дамбе, ещё одной забытой дороге через болото, загромождены корягами и кочками. За дамбой байдарке хода и вовсе нет.

Зато можно пробиться через камыши к Юровой горе. Здесь красиво: лиственный лес, гигантские муравейники, пение птиц. Вдоль берега идёт тропинка. Здесь можно поставить палатку и долго слушать вечернее болото. На закате птичий хор издаёт завывающие звуки, он эхом разносится по просторам, отчего становится жутковато.

Бобры построили себе хатку прямо у главного канала болота

Для впечатлений вполне хватит и одного ходового дня, но можно пойти и на два с ночёвкой на Юровой горе. Отдельную вылазку можно совершить на торфоразработки: в село Ирдынь из Черкасс ходит автобус.

Вывод прост: если вы путешественник со стажем и думаете, что вас уже ничто не сможет удивить, идите на Ирдынь. Она удивит.