Крылатые рекорды. 7 примечательных птиц, живущих на реках Украины

Как называется "вот эта красивая птичка", которую вы этим летом видели у реки

Самая агрессивная

Серебристая чайка, защищая гнездо, может атаковать людей. Это самая большая чайка из живущих на реках Украины. Обитает в труднодоступных местах, но питаться часто летает на пляжи.

Самая красивая

Зимородок обладает самой яркой окраской среди птиц, чья жизнь связана с реками. Он подолгу сидит на любимом месте, например, сухой ветке, и ждёт проплывающую рыбку.

Самая милозвучная

Варакушка, она же болотный соловей, встречается на малых реках Центральной Украины. Для птицы характерен токовый полёт: она взлетает высоко и с песней садится на веточку.

Самая многодетная

Утка кряква откладывает до 13 яиц и в этом держит первенство среди водоплавающих птиц. Вид ориентирован на высокую природную смертность: 90% птенцов не доживают до следующего гнездового сезона.

Самая грациозная

Большая белая цапля ещё недавно была желанной мишенью для охотников. Длинные перья (игретки), которые появляются в гнездовой период, служили украшением дамских шляпок. Сейчас птица находится под охраной и встречается редко.

Самая скрытная

Большую выпь увидеть практически невозможно благодаря её защитной окраске. Зато можно услышать пение, похожее на мычание быка и слышное на километры.

Самая водная

Чомги всё время проводят в воде. Их перья больше похожи на шерсть животных и защищают птиц от переохлаждения. Чомги ловят рыбу, при этом могут находиться под водой больше минуты. Встречаются на водохранилищах и широких водоёмах.