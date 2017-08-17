От Карпат до Чёрного моря. Что посмотреть в путешествии по Днестру

Это звучит как слоган политической партии или название патриотической песни. Но речь идёт о реке Днестр — одной из самых живописных в Украине и в то же время неизведанной туристами

Среди невысоких ещё Карпатских гор у села Волчье Турковского района Львовщины бьют несколько десятков ручьёв. Все они гордо называются Днестром и стекаются воедино, чтобы через пару сотен километров стать полновод­ной широкой рекой. В Волчьем же через Днестр можно перепрыгнуть. Село интересно не только истоком Днестра, но и тремя деревянными храмами: Введенской церковью (1680 г.), церковью Рождества Богородицы (1890 г.) и небольшим костёлом (1900 г.).

Дальше Днестр побежит на северо-запад прирастать следующими ручейками вдоль сёл Жукотин, Бережок, Лимна, став в Днестрике уже рекой, но встретиться с ней снова лучше уже на трассе Н13. Даже эта трасса — не автобан, что уж говорить про сельские дороги.

В Стрелках Старосамборского района между вами и Днестром будет железнодорожная колея. Рассмотреть местную деревянную церковь Св. Евстахия (1792 г.) она не помешает.

Как и в остальных карпатских областях, на Львовщине много деревянных храмов. Но подавляющее большинство сильно испорчено современными материалами: жестью, вагонкой, сайдингом. Дворы вымощены тротуарной плиткой, заборы из профнастила, у входа часто стоят штампованные ангелочки. Вместо милого гонта (деревянной черепицы) на куполах сияет синяя или золотая жесть, профанируя саму идею народного храма, созвучного природе. Даже статус памятника архитектуры национального значения не спасает церкви от безвкусных переделок — и церковь Рождества Богородицы (1780 г.) в селе Бусовиско тому пример.

По ту сторону Днестра промелькнёт панорама села Спас — когда-то летописного града.

В месте, где Днестр делает петлю у железнодорожного моста возле села Тершев, можно сделать короткую паузу и сфотографироваться, тут симпатично.

А дальше — первый днестровский райцентр, Старый Самбор. Со стороны Турки у дороги сохранились каменные мацевы старого иудейского кладбища. Некоторые из них, утверждает информационный стенд, стоят тут с XVI в. В самом городке можно осмотреть неоготический Николаевский костёл (1890 г.) и остатки рыночной площади.

Гораздо интереснее и крупнее будет следующий райцентр Львовщины — Самбор. Если бы не катастрофическое состояние дорог и по-восточному пёстрое разноголосье вывесок, Самбор было бы не отличить от обычного европейского городка. Тут есть ратуша (на неё можно подняться, спросите разрешения у вахтёра), несколько храмов, помпезные административные здания австро-венгерских времён и милые виллы начала ХХ в.

Монастырь в Крещатике напротив Залещиков

Пушки у ратуши привезены как трофей австро-итало-прусской войны из Пьемонта в 1859 г. Считается, что в церкви Рождества Богородицы хранятся мощи Св. Валентина, покровителя влюблённых. В соседнем костёле Св. Станислава — органный зал. В полуаварийном здании работает музей "Бойковщина". От местного замка остались фрагменты валов.

Карпатскую часть Днестра стоит увидеть, если вы отдыхаете в Трускавце — от курорта до реки полсотни километров. Да и из Львова ехать сюда не намного дольше.

В ещё одном райцентре, Жидачеве, внимания заслуживает Успенский костёл XVII в. и Борисоглебская церковь — нечастый случай, когда храм из дерева действительно выглядит деревянным. В Журавно — массивная ратуша в центре и изувеченный пожаром дворец Жебровских-Чарторыйских на окраине в парке.

В первом же селе Ивано-Франковщины, Цветовой, — интересный костёл 1938 г.

На Галич с пригородами Крылос и Шевченково стоит отвести хотя бы несколько часов — смотреть в вотчине Галичины есть что. В Крылосе — белокаменную Успенскую церковь (1585 г.), реконструированный курган князя Галича, музей древнего Галича, расположенный в Митрополичьих палатах. В Шевченковом — храм Св. Пантелеймона (XII в.), редкий для Украины образец романского стиля. В самом Галиче — остатки замка (частично в оригинальном виде, частично отреставрированные в начале XXI в.), церковь Рождества (ХІІІ в.) и центр города у копыт бронзового коня короля Данила.

Сила в шляпе

Ниже Галича начинается 250-километровый Днестровский каньон. По нему можно и нужно сплавляться на байдарках и катамаранах (см. "Вод­ные маршруты"), но мы продолжим автомобильный вояж. А он ведёт в Езуполь.

В советские годы слишком религиозное название посёлка поменяли на Жовтень, соседний Мариямполь стал Маринополем. Езуполю к переименованию не привыкать — когда-то он назывался Чешибесы. Тут есть деревянная церковь (1882 г.), полностью закованная в жесть, дворец Войцеха Дедушицкого (в нём санаторий) и доминиканский Успенский костёл (интересны фрески в интерьерах). В Мариямполе сохранились фрагменты замка (XVII в.), капуцинский монастырь (сейчас тюрьма) и греко-католическая Воздвиженская церковь (1930-е годы). От замка открываются прекрасные виды на Днестр.

От Раковецкого замка сохранилась башня

От Езуполя всего 20 км до Ивано-Франковска, правда, он стоит не на Днестре, а на его притоках.

Следующим пунктом маршрута будет село Устье-Зелёное — это уже Тернопольская область. Тут находится костёл Марии (1741 г.) с пухлыми ангелочками-шатенами над главным входом. О том, что когда-то Устье-Зелёное было городком, напоминает разве что старый еврейский киркут. В соседнем селе Лука есть интересная деревянная Николаевская церковь (1927 г.).

Не успеешь привыкнуть, что находишься в Тернопольской области, как дорога снова влетает в Ивано-Франковскую. Ну как влетает… Днестр — очень красивая река, и только её красоты и богатство исторического наследия помогают вытерпеть весь кошмар провинциальных дорог. Так и на этом участке: между Лукой и Коропцом состояние дорожного покрытия ужасает.

Но Коропец посетить стоит. Тут вяло реставрируют красивейший дворец (1906 г.) графа Бадени, наместника Галиции и украинофоба. По легенде, Бадени решил выложить полы в своём имении из золотых монет. Но топтать австро-венгерского орла было непатриотично, потому граф начал выкладывать монеты ребром. И не хватило.

На самом деле и без нумизматического паркета замок мог похвалиться роскошными интерьерами. Многое так-сяк сохранилось до 2014 г., когда упал главный купол здания. Теперь шансов на долгую и счастливую жизнь у дубовых панелей на стенах и витражей на окнах значительно меньше.

В Коропце есть ещё один дворец — культуры. Кто бы ни лепил нагих колхозниц со снопами, разлёгшихся на крыше ДК, он явно вдохновлялся Древней Грецией. Получилось забавно. А ещё в Коропце есть костёл и деревянная церковь, от которой видно красивую излучину Днестра.

В Пороховой (модернистский костёл 1929 г., Покровская церковь 1812 г.) плохонькая дорога убегает от Днестра подальше. К реке ведёт путь ещё хуже. В сёлах Стенка, Космирин и Сновидов компактно проживают так называемые кашкетники — представители необычного религиозного течения.

Если знакомиться с людьми в шапках нет желания, лучше из Пороховой отправиться в Зубрец. Тут есть интересная церковь 1821 г., а с 2013 г. благодаря европейскому гранту село освещается солнечными батареями. Дальше — в райцентр Бучач на притоке Днестра Стрыпе. Здесь сохранилась ратуша со скульптурами гения барокко Иоганна Георга Пинзеля, костёл, василианский монастырь, замок, Николаевская церковь, придорожные фигуры и так далее. Запланируйте хотя бы час, но по-хорошему надо больше.

Замок в покинутом городе Червоногруде разрушается

А уж из Бучача отправляйтесь на юг по указателям на Золотой Поток (снова замок XVII в., дворец Гневошей, костёл 1632 г. с фрагментарно сохранившимися фресками). Именно через Золотой Поток и Луку быстрее всего добраться до руин замка в Раковце. Эпичный в своей ужасности мост через Днестр между сёлами Лука и Незвиско в 2016 г. наконец отремонтировали. Раковец чудесен: высокие лесистые берега, романтичная башня над рекой — почти рейнские пейзажи.

Дальше логично смотреть соседний бастионный замок (XVII в.) в посёлке Чернелица, столице местного бездорожья. На въездной башне всё ещё красуется резной герб Чарторыйских. О замке ходят канонические для крепостей небылицы про многокилометровые подземные ходы к соседним твердыням. Таких длинных, конечно, не было, но к костёлу, говорят, ход таки вёл. Костёл (1661 г.) сохранился, правда, после пожара в 2004 г. стоит без крыши и быстро разрушается. Специалисты-архитекторы считают его самым поздним готическим храмом Средней Европы.

Из самой Чернелицы Днестр не виден — он за полем и лесом. Но именно тут он интересен для романтиков. Между Чернелицей и селом Литячи Тернопольской области на другом берегу расположены два островка, напоминающие своими очертаниями инь и ян, китайские символы гармонии. Если алчные провластные силы воплотят в жизнь безумный в своей бессмысленности проект создания на Днестре каскада из семи ГЭС, и эти островки, и несколько сёл на Тернопольщине уйдут под воду.

А наш маршрут бежит дальше — через село Михальче (заброшенный барочный костёл XVIII в. и отремонтированная до полной утраты намёков на старину Николаевская церковь 1783 г.). Дорога через Семаковцы выходит на трассу Р24 и ведёт к мосту, который связывает Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Тут очень красиво — стоит сделать фотопаузу. С моста видно Устечко с развалинами костёла (1876 г.) и Пятницкой церковью (1881 г.). Здесь часто начинаются сплавы по Днестру.

Если туриста занесло в эти края, грех не заехать посмотреть на развалины Червоноградского замка и крупнейший равнинный водопад Украины на речушке Джурин (16 м) в урочище Червоное.

Винное послевкусие

Следующее знаковое для туристов место — райцентр Залещики в петле реки. Чтобы рассмотреть петлю и городок во всей красе, нужно снова пересечь мост — на этот раз он связывает Тернопольщину с Черновицкой областью. Дорогой к мосту проезжаете местную больницу — старое здание цвета охры, стоящее в парке. Это бывший дворец, в котором когда-то жили князья Понятовские, потом бароны Бруницкие, а последней хозяйкой была эксцентричная баронесса Эстель Генриетта де Турнау, модница и коллекционер часов.

Верховья Днестра возле Тершева

В селе Звенячин Черновицкой области — церковь Рождества Богородицы 1797 г., на свой возраст она не выглядит из-за нескольких евроремонтов. Перед заправочной станцией следует повернуть налево, по указателям на Крещатик. Лучшие виды на петлю — из самого села, как можно ближе к мосту. Туда от Звенячина бежит по высокому берегу тропинка — машину в этом случае лучше оставить внизу у трассы.

Если пешее восхождение вам не по душе, ориентируйтесь на высокую телевышку около завода минеральных вод "Крещатик". На распутье берите влево. Направо уходит дорога к монастырю — его стоит посетить тоже. Новый помпезный храм туриста не заинтересует, интереснее посмотреть на протообитель (пещерный скит в скале у родника), храм Ивана Богослова (1765 г.) и стройную часовенку рядом с церковью.

В Звенячине на высоком берегу Днестра сохранилось мемориальное кладбище солдат и офицеров, погибших тут в боях за днестровскую переправу в 1915–1916 гг. Тут навсегда осталось 11 830 человек — австрийцев, русинов, немцев, румын, русских.

Дальше дорогу можно продолжать по черновицкому берегу. Здесь по курсу — мавзолей-усыпальница в Репужинцах, а также Василев, когда-то город, а ныне село. Но честно скажем: дороги там ужасны.

А вот на Тернопольщине всё веселее: покинув Залещики и Добровляны, выезжаем на лучшую по своему качеству приднестровскую дорогу. С земли это не очень видно из-за деревьев, но трасса бежит по узкому перешейку между каньонами двух рек: Днестра и скромной Тупы. Тупе с названиями не очень везёт: красивейшая речушка в старых документах вообще называется Дупой. Остановитесь где-то недалеко от поворота на Касперовцы, чтобы посмотреть с высоты на черепичные крыши домиков села Бедрыковцы в глубоком ущелье внизу. Каньон Тупы усеян валунами, издали похожими на овец-переростков. Он тянется до Касперовцев, в которых стоит Георгиевская церковь (XVI в., храм много потерял, когда его вместо гонта перекрыли жестью) и начинается Касперовское водохранилище. И снова назад, на идеально ровную дорогу к Синькову.

Между шоссе и Днестром аж до села Костельники (оно же Виноградное) — цветущие луга ботанического заповедника с кучей степных растений-эндемиков. Но вначале будет Городок, который не городок вовсе, а село. В нём — дворец Дуниных-Борковских, столько раз перестроенный, что и не узнать в ней когда-то пышную графскую резиденцию, сейчас здесь находится сельская школа. В соседних Кулаковцах — условно деревянная Дмитровская церковь (1862 г.).

За Синьковым счастье автомобилиста окончится. У села Устье на Днестре гнездятся белые и серые цапли. Горошова на тернопольском и Перебыковцы на черновицком берегах Днестра — капустные столицы Украины. Удивительно, почему у таких хозяйственных людей всё ещё настолько плохие дороги.

Берега Днестровского водохранилища эффектно выглядят с борта теплохода

Городок Мельница-Подольская памятниками не богат: недействующий костёл, хозяйственные помещения имения Дуниных-Борковских, бывшая синагога и Михайловская церковь (1772 г.) ядовито-зелёного цвета. Берега Днестра в Мельнице отвесные, белые от известняка. Тут можно увидеть парапланеристов.

В Дзвинячке у кенотафа борцам за волю Украины — скромная часовенка у дороги. Около неё — бюст нервного худого священника. Это семейная усыпальница Кеншицких (1871 г.), в которой в 1895 г. был похоронен Зигмунд Щенсны Фелинский — варшавский архиепископ и католический святой, канонизированный в 2009 г. Останки священника ещё в 1920 г. перезахоронили в Варшаве.

Странная развалюха неподалёку от Троицкой трёхкупольной церкви (1889 г.) — бывший костёл, который успел поработать складом, спортзалом и чайной "Ромашка", а сейчас тихо умирает, как тысячи других никому не нужных тут римо-католических святынь.

В Урожайном сворачиваем к югу, в Дзвенигород. На месте летописного городища сейчас старая церковь (1801 г.), а рядом за деревьями розовеет симпатичный дворец (1920-е). От церкви открываются замечательные виды на долину Днестра.

Возвращаемся на трассу Т2002, в соседней Выгоде снова сворачиваем — по указателям на Трубчин. Крохотное село известно среди геологов благодаря днестровскому разрезу силура — одному из лучших в мире по сохранности. Видите метров за сто по течению реки высокие и полосатые скалы? Это оно. Местная легенда почему-то утверждает, что среди этих известняковых столбов на Днестре погиб Тарас Бульба.

Почти море

Окопы — магическое место, хотя сходу этого не понять. Узкая полоска земли между Днестром и Збручем была выбрана коронным гетманом Речи Посполитой Станиславом Яном Яблоновским в 1692 г. как место для крепости. Укрепления органично вписали в остатки древнего Траянового вала. Сегодня от крепости уцелели две башни (Львовская и Каменецкая), а также развалины башни Пуласского над Збручем. Около Каменецких ворот стоит отреставрированный Троицкий костёл (1693 г.).

На выезде из Окопов, на знаке "Тернопольская область" стоит жестяной петух. Это уже второе художественное воплощение известного на Подолье выражения о том, что в Окопах петух на три страны поёт. Тут сходятся Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области. В межвоенный период тут проходила граница Румынии, Польши и СССР. Петух-предшественник ржавеет на столбе около моста у детского лагеря над Збручем.

Дворец Харжевского в селе Гринчук окружён сиренью

Впереди — Жванец: сегодня село, а когда-то портовый город, специализировавшийся на изготовлении гонта. Здесь по мосту через Днестр проходит трасса, по которой можно попасть в Каменец-Подольский и Черновцы. Армянский оборонный костёл видно почти со всех сторон, за руинами замка надо отправиться в одну из боковых улочек, на берег Жванчика, который впадает в селе в Днестр.

У мозаичной автобусной остановки с казаками и Богданом Хмельницким — поворот на Гринчук, до которого 12 км. В этом приднестровском селе сохранился эклектичный дворец коллежского асессора Харжевского. Вроде бы ничего особенного, но не в мае: вокруг бывшего имения — цветущая стена из сирени. Красиво.

Дорогой к Гринчуку сбоку останется Брага — от неё открываются прекрасные панорамы Хотинской крепости. Стоит заехать пофотографировать одну из самых знаменитых твердынь страны. А потом подъедем и к самой крепости, для чего вернёмся в Жванец и пересечём мост в Атаках (это уже Черновицкая область). На замок в Хотине запланируйте хотя бы час: территория Новой крепости, внутри которой находится старый форпост, огромна.

Днестр у Хотина широк и впечатляющ, но так было не всегда. Размер реки сильно подкорректировало открытие в 1981 г. Днестровской ГЭС в Новоднестровске. Следующий участок реки практически лишён архитектурных памятников, но оставит, возможно, самое сильное впечатление.

В границах Каменец-Подольского района реку пересекает товтровый кряж. Товтры — это окаменевшие остатки кораллового рифа из Сарматского моря. Они поднимаются над Днестром причудливыми замками, а река извивается между ними змеёй. Не надейтесь объехать местные красоты быстро и за один раз: долины тут перерезаны глубокими каньонами притоков Днестра — Смотрича, Тернавы, Студеницы, Мукши, Сара-Лунги, и иногда к соседнему селу быстрее дойти пешком, чем доехать на машине. Одни из самых красивых мест Среднего Поднестровья — окрестности сёл Великая Слободка, Яруга, Демшин, Калачковцы, Врублевцы и Субич, где в говдах прячется малоизвестный скальный монастырь раннеславянских времён (подробнее см. "Подольский океан").

Дороги практически ко всем сёлам в плохом состоянии, но настоятельно рекомендуем выбраться хотя бы в пару-тройку мест: соединение Днестра и Товтр-Медоборов прекрасно. На буковинском берегу между сёлами Ленковцы и Нагоряны тоже очень красиво. Но среди туристов самой большой популярностью пользуется Бакота — затопленная бывшая столица Подолья княжеских времён над широкой гладью Днестровского водохранилища. Сейчас от былой славы уцелел только пещерный монастырь в 140-метровой скале.

Скалы в районе села Демшин редко посещают туристы

Если маршрут продолжать по Черновицкой области, можно заехать в Комаров (Успенская церковь XVII в.). Он как раз напротив Бакоты, но из села залив не видно. Так как на черновицком берегу ситуация похожа на хмельницкую (много притоков, которые разрезают берега Днестра глубокими оврагами), путешествовать вдоль самой реки не получится. Лучший вариант — двигаться по трассе Р63. По дороге можно осмотреть деревянную Михайловскую церковь (1894 г.) в неороссийском стиле в Романковцах.

За Сербичанами (Михайловская церковь 1846 г.) сворачиваем к Белоусовке. В ней — Дмитровская деревянная церковь домашнего (хатнего) типа, почти эталонный в своей простоте образец. Храм действует только по большим праздникам, и это уберегло его от осовременивания при помощи жести или сайдинга.

Через Михалково плохонькой дорогой добираемся в Галицу. Как и в Бакоте или Субиче, на высоких днестровских берегах тут сохранилось несколько монастырских келий-пещер. Уже во времена независимости про обитель, забытую несколько веков назад, вспомнили монахи. Последние 20 лет они активно строят тут свой мини-Афон, городя на отвесных скалах "ласточкины гнёзда" часовенок и беседок.

Если приехать сюда не в большой православный праздник, к вашему внешнему виду не будут придираться, а вам достанутся панорамы водной глади: Днестр тут почти такой же широкий, как в Бакоте. На горизонте видно курортные Рудковцы. Около них — место, где сходятся Черновицкая, Хмельницкая и Винницкая области.

В маршруте по Днестру сложно не заехать в Новоднестровск, город при Днестровской ГЭС, работающей с 1981 г. Любителям индустриальных пейзажей будет интересно.

Касаясь границы

Ниже по течению Днестр становится тоньше. Панорамой реки и мягких холмов над селом Васильевка можно полюбоваться из Липчанов, села в Могилёв-Подольском районе Винницкой области. В высоких меловых скалах недалеко от Лядовой — действующий пещерный Успенский монастырь, основанный якобы в 1013 г. Антонием Печерским. На соседнем берегу уже Молдова: по Днестру проходит граница.

Из памятников архитектуры в Могилёве-Подольском есть деревянная Пятницкая церковь подольского типа (1775 г.) у речушки Немии, Николаевский храм в центре (1754 г.), собор Александра Невского, сильно перестроенный дворец Потоцких и симпатичный дом почтмейстера во дворе центральной почты. Из курьёзов — памятник Джону Леннону из "Битлз" (1990 г.) в сквере у городского парка.

На осмотр крепости в Хотине нужно выделить не меньше часа

В селе Бронница — впечатляющие виды на Днестр и мост в Могилёве, а также Успенская церковь в псевдорусском стиле. В Яруге, кроме привычных уже чудесных видов на реку, — старое иудейское кладбище.

Буша, главное туристическое место в этих краях, расположена не на Днестре, а на его притоке Мурафе. Государственный историко-культурный заповедник "Буша" включает в себя замковую башню (отреставрированную уже в нашем веке), древнее кладбище и главное сокровище — "Бушанский рельеф" в дохристианском скальном храме. В селе действует музей современной скульптуры под открытым небом (около 200 работ). В Гайдамацком яру — причудливые нагромождения валунов: тут есть скала-мамонт, скала-гриб, висящая скала и камень Гонты.

В Оксановке – пещерный монастырь Флеминда (XVII–XVIII вв.). В райцентре Ямполе из старинного осталось разве что кладбище над Днестром, а когда-то тут был замок. Сейчас есть украшенный несколькими десятками современных скульптур парк.

У села Великая Кисница Днестр ныряет на территорию Молдовы, чтобы вернуться в Украину уже под Одессой. Белгород-Днестровский особо и рекламировать не надо: тут есть древняя огромная крепость и храмы разных времён. Подземная церковь Ивана Сучавского XIV в., армянский храм Богородицы (XIV–XIX вв.) с Сарматским склепом (ІІІ в.), архаичная греческая церковь (XV–XVI вв.) — старейшие из них.

В Затоке, последней надежде бюджетного курортника, мутноватые днестровские воды наконец-то вливаются в Чёрное море. Отсюда недалеко до Одессы, но это уже морская, а не речная история.