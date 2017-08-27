Замок в петле. О чем может рассказать Каменец-Подольская крепость

По легенде, турецкий султан Осман II, подойдя в 1621 году со своими войсками к прекрасным цитаделям Каменца, спросил: "Кто построил такой могучий замок?" "Сам Бог", — услышал он в ответ

Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Как добраться

Купейный 139-й ночной поезд идёт из Киева в Каменец-Подольский 8,5 часа, прибывает в 6 утра, билеты — 174–204 грн. Условно дневной поезд №769, прибывающий в полночь, предлагает сидячие места третьего класса приблизительно по 100 грн (7 с четвертью часов дороги). Также есть проходящий черновицкий, 117-й — купе по 135 грн, но очень уж неудобно его прибытие в Каменец для туристов: в половине четвёртого утра.

Из Киева через Житомир, далее по трассе Н03 (через Чуднов, Любар, Староконстантинов) или Е50 (Бердичев, Хмельник), не заезжая в Хмельницкий — всего 420–440 км.

Старый город Каменец-Подольского заключён в причудливую петлю каньона реки Смотрич (приток Днестра), а вместо узла в этой петле — знаменитый Каменец-Подольский замок. Одно из Семи чудес Украины и вне сомнений самый популярный, самый "туристический" замок страны.

Согласно одной версии, возраст крепости считают от предполагаемого детинца древнерусских времён, то есть с ХII века. По более распространённой версии Каменецкому замку "лишь" 650 лет. Первое письменное упоминание о нём датируется январём 1374 года: тогда литовские князья Кориатовичи предоставили каменчанам магдебургское право, указав, что грамота даётся "на замке". При Кориатовичах город стал столицей Подольского края и удельного княжества, а крепость — стратегическим оборонным пунктом.

По легенде, турецкий султан Осман II, подойдя в 1621 году со своими войсками к прекрасным цитаделям Каменца, спросил: "Кто построил такой могучий замок?" "Сам Бог", — услышал он в ответ. "Так пусть же Бог и добывает его!" — сказал Осман и повернул прочь от стен твердыни.

"Крайним бастионом христианства" называла замок тогдашняя польская власть, ведь он располагался на пограничье и одним из первых отражал турецко-татарские нашествия на Запад. Собственно, и для Российской империи, и для Украины Каменец был межевым форпостом, а при УНР город фактически выполнял столичные функции, принимая правительство и другие государственные органы республики в 1919–1920 годах. Множество зданий с того и намного более раннего времени дошло до нас — в самом Каменце почти две сотни историко-архитектурных памятников (третье место по стране после Киева и Львова).

Старый город соединён с замком узким гребнем скалы, по которой проложен Турецкий мост. Да, Каменецкой крепостью владели и османы — пару десятков лет в конце XVII века, между Польшей и Россией. Но турки почти не внесли изменений в комплекс укрепления, усовершенствованного во время польского господства под руководством инженера Теофила Шомберга.

Вид на Замковую улицу из Комендантской башни

После окончания русско-турецкой войны уже в начале ХIХ века, когда границы Российской империи значительно расширились на юг, Каменецкая цитадель утратила своё оборонительное значение и использовалась в качестве исправительного учреждения. Во время Первой мировой здесь находился штаб Юго-Западного фронта России. А в 1928 году крепость была объявлена государственным историко-культурным заповедником.

По её территории (Старый замок — полтора гектара вместе с пристройками, внешний Новый замок с валами — ещё три) можно бродить днями напролёт, окунаясь в прошлое и узнавая что-то новое. Каждая из каменных башен имеет своё название и историю.

Например, самая высокая башня названа Папской, потому что была построена на средства, собранные Папой Римским Юлием II (1503–1513 гг.). Понтифик называл пограничный польский Каменец antemurale hristianum — "оплот христианства" — и вводил специальные налоги на обустройство этого "оплота". По имени Папы пятиэтажную башню ещё называют Юлия, а также Кармелюкова, ведь в ней трижды был заключён украинский народный герой Устим Кармелюк. Легендарному повстанцу не раз удавалось бежать из застенков, но сейчас он снова там — в виде манекена в кандалах. Неподалёку во время раскопок нашли комнату пушкаря с 57 каменными ядрами, а рядом — гробницу князей Корятовичей XIV века. На первом этаже башни действует гончарная мастерская: можно собственноручно вылепить кувшин, потом его обожгут в печи и вышлют вам по почте.

А всего башен одиннадцать! Ковпак, Ковчег, Ляшская (Белая), Рожанка, Малая, Водная, Дневная, Тенчинская, Лянцкоронская, Новая — она же Большая, частично разрушенная после дождей 2011 года…

Панорама Каменец–Подольского со стен замка

На планах упоминается и былое местонахождение двенадцатой, Чёрной башни, под обломками которой был погребён знаменитый Ежи Володыевский — "Каменецкий Гектор" (вспомните — в романе "Пан Володыевский" Генрик Сенкевич описал и оборону Каменца от турок). Тогда, в 1672 году, 150-тысячная армия султана Мехмеда IV после двухнедельных кровопролитных боёв таки взяла польскую крепость с её 2-тысячным гарнизоном. Несогласный с капитуляцией майор-артиллерист Кетлинг поджёг пороховой склад, и Чёрная башня взлетела в воздух. Погибли ещё полтысячи человек, в том числе и шляхтич Володыевский.

Собственно, это едва ли не единственный пример взятия замка в Каменце с большим сопротивлением. Правда, во многих случаях крепость сдавалась без боя — на основании "кулуарных", политических договорённостей.

Теперь многочисленные туристы могут увидеть в комнатах и подземельях замкового комплекса экспозиции, воссоздающие разные страницы его истории — от выставки древнего оружия и панорамы обороны 1672 года до раритетов УНР и бюстов Сталина.

Посетители крепости могут покататься верхом на лошадях, пострелять из арбалетов и луков.

Интереснее всего в замке, конечно же, в период карнавалов и реконструкторских фестивалей с древними рыцарями, их поединками, песнями и танцами — вот уж действительно "машина времени".

Ну и высший во всех смыслах пилотаж — увидеть каменецкие крепости, Старый город, окрестные холмы и поля с воздушного шара, особенно во время традиционных фестивалей и чемпионатов воздухоплавания.

Интереснее всего в замке во время карнавалов и реконструкторских фестивалей