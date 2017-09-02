Замок "Белый лебедь". О чем может рассказать Меджибожская крепость

Замок-крепость в Меджибоже — один из старейших в Украине и один из самых хорошо сохранившихся до наших дней

Посёлок Меджибож, Летичевский район Хмельницкой области

Как добраться

Из Киева до Меджибожа удобнее всего добираться через Хмельницкий. Сев в столице на поезд "Интерсити" около 7 утра, уже в 11 вы будете в Хмельницком (цена билета в вагон 2-го класса ~255 грн, в дороге чуть более 4 часов).

Более экономный вариант — скоростной поезд "Подольский экспресс", выезжающий из столицы около 23 часов и прибывающий в Хмельницкий в полпятого утра (билет второго класса ~75–95 грн, места сидячие).

Из Хмельницкого в Меджибож ходят автобусы и маршрутки (~30 грн), также можно сесть на автобус до Летичева и выйти возле поворота на Меджибож, прогулявшись до замка минут 15 пешком.

Оптимальный вариант — ехать по Житомирской трассе через Житомир и Бердичев (Е40/М06 + E583/M21, протяжённость пути ~310 км).

Построенный в "украинском Междуречье", как часто называют местность между реками Бужок и Южный Буг, замок-крепость в Меджибоже — один из старейших в Украине и один из самых хорошо сохранившихся до наших дней.

В XI–XIII веках на этом месте стояла защищающая древний город Меджибож деревянная цитадель, укреплённая земляными валами, но в 1241 году её разрушили монголо-татарские войска под предводительством хана Батыя. Однако позиция эта была без преувеличения стратегически важной, и после того как литовские войска отвоевали эти земли у кочевников, в 1362-м на месте разрушенной крепости решили построить новую — каменную.

Занялись этим известные покровители замкового зодчества — князья Корятовичи, которым Меджибож вместе с Каменцем и Червоногородом достался в подарок от дяди, великого князя Литовского Ольгерда.

Крепостные стены почти в два метра толщиной надёжно защищали город от врага на южно-восточной границе государства, и в 1385 году замок официально получил статус королевского. В коронном, то есть государственном, владении он остался и после завоевания Подолья поляками в 1432-м.

В ту пору замок неустанно укрепляли: в придачу к первоначальным постройкам достроили две мощные башни: пятиугольную Рыцарскую, которая была вынесена за пределы крепостных стен, и круглую Офицерскую.

В 1540 году крепость, успешно отражавшая нападения татар, перешла во владение шляхетского рода Синявских. И новому владельцу, польскому коронному гетману Николаю Синявскому, укреплений показалось мало: он решил усилить цитадель новыми угловыми башнями, а заодно и устроить в ней свою резиденцию.

В итоге Меджибожский замок обрёл не только новый бастион, надстройку над барбаканом и два дополнительных (чётвертый и пятый) яруса на башне над воротами, но и довольно изысканные жилые помещения.

Кстати, именно во время превращения крепости во дворец строители впервые воспользовались кирпичом, который раньше для возведения крепостных стен и построек не применялся.

Нынешних размеров — 130 м в длину, 85 м в ширину вдоль западной стены — замок достиг в середине XVII века, когда для ещё большей надёжности его нижние ярусы засыпали землёй.

В XVIII веке крепость перешла к князьям Чарторыйским, которые добавили в её архитектуру больше роскоши и барокковых форм.

Недолгое правление турок (в 1672 году Меджибож вместе с большей частью Подолья на 27 лет попал под протекторат Османской империи) на замке фактически не отразилось. Разве что над крепостным храмом воздвигли минарет, превратив его в мечеть.

Этот бывший готический костёл XIV века, которому при Чарторыйских в результате перестройки придали черты барокко, замечательно сохранился и доныне. Несмотря на то, что в советское время его превратили сперва в цех маслозавода, а позже — в склад яйцебазы. Сейчас это действующая православная церковь (УПЦ КП) Святого Николая.

Кстати, в 1790 году в Меджибожской крепости вместе со своим штабом разместился будущий предводитель польского восстания против Российской империи Тадеуш Костюшко.

Меджибожский замок поражает воображение своим сказочным видом… Хотя съездить в Меджибож всё же лучше до посещения крепостей Каменец-Подольского и Хотина, иначе впечатление может быть не настолько сильным.

Горделивый вид крепости, прозванной "Белым лебедем", действительно немного напоминает эту прекрасную птицу, плывущую по реке. Сейчас такая ассоциация, конечно, немного притянута за уши, но в середине XIX века, когда и возникло название "Белый лебедь", замок был покрыт белой штукатуркой.

В 2001 году Меджибожский замок получил статус Государственного историко-культурного заповедника и с переменным успехом реставрируется.

Сегодня в казармах крепости размещены экспозиции исторического и этнографического музеев, а также Музей Голодомора. А приехав сюда в августе, можно на несколько дней перенестись в эпоху Средневековья: в это время на территории крепости проходит фестиваль "Стародавній Меджибіж" — с рыцарскими турнирами, состязаниями лучников и менестрелей и другими историческими реконструкциями.