Сдайте ключ. Как Новоград-Волынский ищет и теряет туристов

У 56-тысячного Новограда-Волынского есть все возможности, чтобы зарабатывать на туристах. Но многое в нём устроено так, чтобы, побывав здесь однажды, люди не захотели сюда возвращаться

Два свободных от работы дня, желание увидеть новый город и не уезжать далеко от Киева. Эти стимулы заставили нас посреди недели сесть в поезд и уже через несколько часов оказаться в Новограде-Волынском. В город этот я ехал с минимальным багажом информации: здесь родилась Леся Украинка и есть её музей, здесь был замок и можно увидеть то, что от него осталось.

Сомневались: хватит ли городских достопримечательностей, чтобы провести в городе два дня. То, что за это время не успеем посмотреть всё интересное, мы и не могли себе представить.

Не Лесей единой

Лариса Петровна Косач (псевдоним Леся Украинка поэтесса придумает себе в 13 лет) родилась в Новограде-Волынском в 1871 году. Её здесь любят, о ней умеют рассказывать то, что может заинтересовать. Например, мать Леси Украинки Олена Пчилка — родная сестра публициста и революционера Михаила Драгоманова. В числе прочего она составила книгу "Украинский народный орнамент". Сейчас в Музее Леси Украинки можно купить образцы и вышивать по собранным ещё 140 лет назад узорам. В пять лет Леся Украинка уже играла на пианино.

Музей по будням. Дом семьи Косачей может встретить туристов лишь в рабочие дни

Расскажут вам и о других членах семьи Косачей, которые оказались в тени своей знаменитой родственницы. Брат Леси Украинки — учёный-метеоролог. Мать пережила дочь на 17 лет, была членом Всеукраинской академии наук. А младшие сёстры, Ольга и Исидора, в 1943 году эвакуировались на Запад вместе с немецкими войсками.

Упоминания о поэтессе в городе повсюду: здесь проходит фестиваль "Лесині джерела", её имя носят школа, улица, даже местная швейная фабрика называется Lesya. Однако память о Лесе Украинке не единственное, чем понравится город любителям истории. Здесь появилось Общество соединённых славян — организация декабристов. Здесь родился один из пионеров литературы на иврите Мордехай Зеев Файерберг, здесь появилась на свет Каменская — Елена Яковлева, тут останавливался Кутузов и есть доты Новоград-Волынского укрепрайона (так называемая линия Сталина).

Впрочем, здесь есть что рассказать не только о прошлых войнах, но и о нынешней. В Новограде-Волынском базируется 30-я отдельная механизированная бригада. В книге памяти погибших — имена более сотни её бойцов.

Туристические неудобства

Всю многогранность истории Новограда-Волынского вы сможете оценить, если не окажетесь в городе в субботу или воскресенье. В дни, когда большинство туристов могут приехать в Новоград-Волынский, Музей Косачей закрыт. Его директор Валерия Оноприйчук объясняет: такой график ввели учредители — Новоград-Волынский городской совет.

Не Лесей единой. В Новограде-Волынском есть не только Музей Леси Украинки, но и Звягельский замок

Кстати, не попадёте вы в выходные и в Краеведческий музей. А там, например, хранятся украшения древлян Х века — свидетельство того, что люди здесь жили задолго до XIII века (первое упоминание города в летописи — 1257 год), коллекция монет, экспонаты, связанные с нацистской оккупацией.

В самом Музее Леси Украинки нас ждала другая неожиданность.

— Посмотреть музей можете. Экскурсию проводить не будем. Экскурсионная группа у нас — минимум 4 человека.

На готовность оплатить полную стоимость экскурсии, 40 гривен, музейщики отвечали: всё равно нельзя. И загадочно добавляли: "Из Житомира письмо пришло" (музей подчинён Житомирскому областному краеведческому музею). Нам повезло — вторая пара подошла достаточно скоро, экскурсия состоялась. А сколько таких, чьи желания узнать больше о поэтессе разбились о непоколебимость житомирского письма?

О здешних музеях за пределами города и даже в нём самом известно несправедливо мало. "Знаете ли вы, что в Новограде-Волынском есть музей льна? А то, что в городе работает не только Музей Леси Украинки, но и Музей семьи Косачей — тайна даже для многих его жителей", — рассказывает директор учреждения Валерия Оноприйчук. Кстати, история этого музея красноречива. Здание стоит на фундаменте одного из трёх домов, которые в Новограде снимала семья Косачей. Но сам дом здешние власти снесли в девяностые годы — чтобы в отстроенном заново здании открыть музей. В постройке, которой не больше 20 лет, уже протекает крыша.

Переварить информацию, полученную от экскурсоводов, можно, прогуливаясь по городу. Центральную площадь когда-то называли площадью трёх религий — здесь стояли православный храм, костёл, синагога. Сейчас здесь памятник Лесе Украинке и отсюда же открывается панорама реки Случь. Там удобные скамейки, можно сидеть и говорить о вечном, если вам повезёт с соседством. Мы оттуда ушли достаточно скоро: на соседних лавочках лузгали семечки, бросая кожуру прямо под ноги, скандалили и пили спиртное.

Замусоренная природа — одна из проблем Новограда-Волынского. В районе Зелёные есть выход к речке, поляны для пикников, но под ногами пустые бутылки, окурки и бытовые отходы.

Радостью для нас стал местный парк аттракционов. Советские качели-лодочки, цепочные карусели, американские горки — всё работает и не стоит больших денег.

Если у вас в Новограде-Волынском нет друзей и знакомых, вам придётся искать отель. Их в городе как минимум четыре. Но дозвониться нам с нескольких попыток удалось только в два. В интернете, например, на сайте горсовета указаны только городские телефоны гостиниц, но там администраторы не берут трубку.

Отель же, в котором мы остановились, останется для нас образцом хозяйского самодурства. 550 грн за двухместный номер — деньги, за которые можно снять номер и в крупных городах. Но владельцам этого мало.

— Вы хотите рассчитаться картой? Это обойдётся в два процента от стоимости номера, — удивила нас администратор.

В киевской жизни расчёт картой для меня — способ сэкономить, не платить за снятие наличных. Но тут другая логика. И ничем, кроме как "так решил хозяин", её не объяснить. И пока мы выдыхаем после первого "сюрприза", следует новый — нужно заплатить ещё один процент туристического сбора.

История и юмор. Украинская сатира от времени не портится

Разобравшись с деньгами, хотели уже идти гулять, но у администратора появилось новое требование.

— Сдайте ключ. Запасные ключи у нас есть, но так решил хозяин.

И мелочь к завтраку: хозяин решил, что кофе полагается только растворимый. За натуральный гости могут и доплатить. А в одном кафе в счёт включили гривну — за салфетки.

Под вечер мы зашли в супермаркет и стали свидетелями самосуда над пенсионеркой. По мнению охранника, женщина взяла в магазине больше чистых пакетов, чем следовало бы. Мужчина на весь магазин восклицал: "Как вам не стыдно воровать!" — и заставил женщину вернуть "украденное". Вызванный администратор не до конца понял, что не устроило посетителей в обращении с покупательницей.

Энтузиасты

И напоследок снова о музеях. Их состояние — тоже пример отношения города к своему прошлому и туристическому будущему.

В Краеведческом музее директор Елена Жовтюк — единственная сотрудница. Нет экскурсовода, охранника, только сигнализация. Каждый раз Елена перепрятывает со стеллажей особо ценные экспонаты. Признаётся: уходя, крестит помещение, чтобы никто сюда не залез. Елена не скрывает: некоторые ценности выкупали у "чёрных археологов". Сейчас музей занимает несколько комнат в Доме культуры. Власти собираются "переселить" его в отдельное здание, но это пока только планы. Музей для посетителей бесплатный.

Украинский талисман. В Доме Косачей всегда висит портрет Шевченко

— Хотели плату вводить. Но смотрите: за стеной — концертный зал. Приходят люди на концерт и видят: тут ещё и музей, можно зайти. Дети родителей приводят или родители детей — неважно, главное, что они сюда попадают, — объясняет Елена Жовтюк. — Не буду же я на входе стоять и говорить: "Дай пять гривен".

В Музее семьи Косачей, по сравнению с краеведческим, есть целый "штат": директор, она же экскурсовод Валерия Оноприйчук, уборщица и охранник. Валерия возглавила музей несколько месяцев назад, в прошлом была директором частной школы английского языка в Киеве.

Валерия не скрывает: не все стороны жизни Косачей успела изучить. Узнать некоторые факты просит киевских знакомых. На экскурсиях старается рассказывать интересное. Например, истории о сербских корнях Косачей. Охотно отдаёт комнаты под выставки художников. Говорит, что готова проводить экскурсии и в выходные. Мечтает, что тут будут выставки, кинопоказы, раскручивает музейную страницу в Facebook и думает, как бы отремонтировать кровлю.

У райцентра Новограда-Волынского есть всё, чтобы туристы приезжали сюда не только раз в год. К тому же выгодное расположение: до Киева всего три часа езды, вблизи Житомир и Ровно. И чтобы привлекать сюда людей, нужно не так уж много: поменять график работы музеев, заставить отельеров задуматься о сервисе. И не воспринимать каждого туриста как последнего, из которого нужно выжать максимум возможного.

Экспонаты краеведческого музея. Единственный сотрудник музея — его директор каждый вечер прячет ценные экспонаты