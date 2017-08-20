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Главная » Красивая страна » Фото Одесса от и до. Увидеть море и загореть
<span class="label red">Фото</span> Одесса от и до. Увидеть море и загореть
Фото: Ярослав Дебелый

Фото Одесса от и до. Увидеть море и загореть

После аннексии Крыма большинство украинцев, выбирая отдых на море, отдают предпочтение Одесской области. Фокус проехал вдоль моря от Вилково до Тилигула

Ярослав Дебелый - 20.08.17 67
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Городские пляжи в купальный сезон переполнены людьми и развлечениями для туристов. Кроме пляжного отдыха одесская земля славится богатой природой, дикими заповедными землями, где нечасто ступает нога человека, рыбацкими местами и безлюдными косами, являясь территорией, где каждый человек может найти отдых по душе.

Практически весь берег Одесской области образует большой обрыв. Огромная стена вдоль берега, высота которой достигает 70 м, часто служит непреодолимой преградой для отдыхающих, и увидеть здесь туристов сложно. Спуститься к морю возможно небольшими ступенчатыми тропками, которые делают рыбаки или отдыхающие. С приходом темноты рыбаки браконьерят — ставят сети в море, ведь выжить в некурортных поселениях местным жителям сложно.



  • СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
    В дневной зной на пляже практически нет отдыхающих



  • ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
    Черноморские дельфины не боятся людей



  • ДЁШЕВО И СЕРДИТО
    Цены на отдых в Одессе провоцируют палаточный бум



  • РАЙСКИЙ УГОЛОК
    Тузловская коса — одно из самых красивых мест Одесской области



  • ЛОВЛЯ БЫЧКА
    В селе Рыбаковка почти все жители с утра выходят на рыбалку



  • АПРЕТНЫЙ ПЛОД
    Ловля крабов в Чёрном море запрещена



  • ЛЮДИ И КОРАБЛИ
    В селе Григоровка возле Порта Южного всегда много
    любителей отдыха с палатками



  • В ТЕСНОТЕ
    Тилигульский лиман — уникальное место,
    где миллионы птиц греются на солнце вместе с людьми

Тузловская коса возле села Лебедёвка имеет ширину менее ста метров — настоящий оазис для дикого отдыха. Ранним утром и вечером вдоль песчаного берега, усеянного тысячами пустых ракушек рапанов, плавают стаи черноморских дельфинов в поисках крабов и рыбы. Увлёкшись охотой, они подплывают к людям совсем близко. Любители дайвинга без труда смогут найти здесь рапанов и мидий. Рыбаки — наловить ведёрко черноморских бычков у берега, а охотники за акулами и скатами отплывают на километр от берега. На косах практически нет мусора, и выглядят они как райские уголки из рекламных роликов, где только обеденная жара не даёт возможности наслаждаться местом 24 часа в сутки.

В любом курортном городе можно заказать в ресторане тушенных в сметанном соусе с лимоном рапанов — блюдо, которые местные жители считают деликатесом. Крабы внесены в Красную книгу, и охотиться на них запрещено.

Большие лиманы Одесской области и дельта Дуная также привлекают много отдыхающих, учёных, фотографов-анималистов и бьорд-вотчеров. Тилигульский лиман, который находится на границе Одесской и Николаевской областей, имеет высокий природоохранный статус — Рамсарское угодье, поскольку является уникальным местом, необходимым для сохранения разнообразия местной фауны.

 

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