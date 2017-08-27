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Главная » Красивая страна » Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья
Фото: vsevklucheno.in.ua

Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья

Экс-резиденция Януковича находится совсем рядом с Киевом. Но спешить не стоит: дорога туда подарит не меньше впечатлений, чем само Межигорье

Евгения Слинько - 27.08.17 1189
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Шлюз Киевской ГЭС

Самый интересный путь в Межигорье — водный. С борта теплохода откроются пейзажи Киева и Вышгорода, устья Десны и острова Великий. Но изюминка маршрута — прохождение шлюзов перед входом в Киевское море, где насосы поднимут судно на 11,5 м.

Как добраться: теплоходом от Речного вокзала, машиной или автобусом по ул. Набережной в Вышгороде.

 GPS: 50°35′28″N 30°30′27″E 

Пуща-Водица

Для физически активных путешественников лучший способ добраться в Межигорье — велосипедом через Пущу-Водицу. Здесь много интересного — лесной трамвай №12, кинодеревня, насыпь заброшенной узкоколейки, пожарная каланча. И, конечно, сам лес, особенно прекрасный в осенние дни. Рассчитывайте свои силы: только от границы Киева и только в одну сторону расстояние не менее 12 км.

Фото: livejournal/siv2203

Как добраться: трамваем №12 от Контрактовой пл., велосипедом через Минский массив (пл. Шевченко) или Виноградарь (просп. Гонгадзе).

 GPS:  50°34′07.6″N 30°25′12.3″E 

 Старый Вышгород

Новые кварталы Вышгорода, построенные в низине у Днепра, выглядят как обычный спальный район. Другое дело — старый город, расположенный на круче над Киевским водохранилищем. Узкие извилистые улочки, утопающие в зелени приземистые домики, зелёные холмы над рекой — кажется, время здесь застыло во времена князя Ярополка Изяславича. И лишь индустриальный вид на дамбу и механизмы Киевской ГЭС возвращает в реальность.

Как добраться: в Вышгороде с ул. Набережной перед подъёмом на дамбу Киевской ГЭС — налево, затем направо на ул. Межигорского спаса.

 GPS:  50°36′10″N 30°29′15″E 

Борисоглебская церковь

Церковь Святых Бориса и Глеба построена в конце XIX века. Она стоит на возвышенности над Днепром, поэтому её золотой купол виден издалека. Не перепутайте: кирпичный храм, стоящий ближе к новым кварталам Вышгорода, — это современная греко-католическая церковь.

Как добраться: в Вышгороде с ул. Набережной перед подъёмом на дамбу Киевской ГЭС — налево, затем направо на ул. Межигорского спаса, потом снова направо.

 GPS:  50°35′44.2″N 30°29′49.4″E 

 Музей гончарства

Главный артефакт музея — гончарная печь древнего Вышгорода, найденная археологами в середине XX века. В музее проводят мастер-классы по гончарному искусству, на которых любой желающий сможет изготовить горшок или тарелку.

Как добраться: в Вышгороде с ул. Набережной перед подъёмом на дамбу Киевской ГЭС — налево, затем направо на ул. Межигорского спаса.

 GPS:  50°35′23.2″N 30°29′39.9″E 

Покровская церковь

Кирпичный храм Покровы Пресвятой Богородицы построен в начале XX века в популярном тогда неовизантийском стиле. В советские времена около церкви установили памятник Лютежскому плацдарму.

Как добраться: храм находится на центральной улице Новых Петровцев (дорога на Лютеж).

 GPS:  50°37′38.3″N 30°26′31.3″E 

 Дзвонковая криница

В старину Межигорье было известно не резиденцией власть имущих, а монастырём. Большевики взорвали святыню в 1935 году, освободив живописное место около Киева для тех самых государственных дач. От обители остался лишь источник с целебной водой, богатой железом. В 2011 году около родника построили деревянную церковь, где сейчас проходят богослужения.

Как добраться: в с. Новые Петровцы за Покровской церковью — направо, на ул. Межигорскую, перед въездом в Межигорье — снова направо.

 GPS: 50°37′30.8″N 30°27′23.2″E 

 Лютежский плацдарм

Музей-заповедник «Битва за Киев в 1943 году» посвящён одной из самых кровавых страниц украинской истории XX века — операции по освобождению Киева от фашистов осенью 1943-го. В экспозиции — диорама с изображением военной операции, боевая техника, блиндажи и окопы, оружие и обмундирование бойцов и многое другое.

Как добраться: в с. Новые Петровцы перед Покровской церковью — налево, на ул. Соборную.

 GPS:  50°37′28.9″N 30°25′11.2″E 

Хутор Савки

Частный музейный комплекс в этностиле позиционируется как «музей без верёвочки». Это значит, что артефакты здесь можно трогать руками. И не только трогать, но и поучаствовать в мастер-классах — например, своими руками смолоть муку на каменных жерновах.

Как добраться: в с. Новые Петровцы за Покровской церковью — направо, на ул. Князя Святослава.

 GPS:  50°37′55.5″N 30°26′40.1″E 

 Новопетровский разрез

Если перевести геологические подробности об отложениях неогенового и палеогенового периодов на доступный язык — речь идёт о красивых фотогеничных обрывах над Киевским водохранилищем.

Разрез имеет статус геологического памятника природы местного значения, поэтому постарайтесь не нарушать его первозданный вид и уж тем более не мусорить.

Как добраться: в с. Новые Петровцы около АЗС направо.

 GPS:  50°38′34.9″N 30°26′05.6″E 

 Фото: из открытых источников

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