Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч

98 лет назад Збруч перестал быть рубежом двух миров. Но следы старого кордона можно отыскать и сегодня

Начало осени 1939 года называют "золотым сентябрём". Западная Украина была объединена с восточной, а Збруч утратил свой пограничный статус, который носил полтора века. Но название небольшой речушки стало нарицательным — его и сегодня используют как символ разделения на восток и запад. В преддверии 78-й годовщины "золотого сентября" Фокус предлагает совершить виртуальное путешествие вдоль знаменитой реки и поискать, что сегодня здесь напоминает о старой границе.

Рубежом государств река успела побывать ещё в XIV в. Но Збруч как синоним слова "граница" берёт начало в 1793 г. С короткими перерывами в начале XIX в. и во время Первой мировой Збруч служил российско-австрийским кордоном. После распада Российской и Австро-Венгерской империй река разделяла ЗУНР и УНР, позже — Польшу и УНР, потом — Польшу и СССР.

Интересно, что формально граница отделяла от Польши не СССР, а УССР — даже пограничные столбы метились гербом Советской Украины. Это было очковтирательством, призванным показать националистически настроенным "западенцам", что в рамках Советского Союза Украина обладает значительным суверенитетом. На самом же деле всеми пограничными делами рулила исключительно Москва.

Когда 1 ноября 1939 г. западноукраинские земли включили в состав СССР, советские пограничники с берегов Збруча никуда не ушли. Жёсткий контроль "старой границы" сохранялся до самого прихода Вермахта в июле 1941 г. Немцы, кстати, границу восстановили, создав две зоны оккупации: Дистрикт Галичина на западе и Рейхскомиссариат Украина на востоке. Граница между ними считалась внутренней, но пограничная стража присутствовала. В Дистрикте и Рейхскомиссариате даже деньги были разные: оккупационные злотые и "ровенские" карбованцы.

Юридически же пограничный статус Збруч окончательно утратил только 6 февраля 1946 г. после вступления в силу Договора между СССР и ПНР о советско-польской границе. Сегодня это административная граница Хмельницкой и Тернопольской областей. Тем не менее река и поныне частично сохраняет статус неформальной линии размежевания — в культурном, религиозном и даже политическом плане.

Гусятинский Берлин

Гусятины — самое масштабное свидетельство пограничного прошлого Збруча. Один Гусятин — райцентр Тернопольской обл., второй — обычное село Хмельницкой обл. Ранее это было единое поселение, но в 1772 г. его правобережная часть оказалась в составе Священной Римской империи (т. е. Австрии), а правобережная — в составе агонизирующей Речи Посполитой, а после — Российской империи.

Некогда единый город разделился на два разных поселения. "Подавстрийский" Гусятин стал центром уезда, а "подросийский" – заштатным местечком Подольской губернии. В силу разделённости границей оба Гусятина вполне могут набиться в города-побратимы Берлину.

В правобережном Гусятине сконцентрированы древние памятники — оборонная церковь Св. Онуфрия, оборонная синагога, фортификационный монастырь бернардинцев с костёлом Св. Антония Падуанского.

А вот "пограничные" объекты остались исключительно на "совiцькiй" стороне. Самая заметная — помпезная колоннада. Её изваяли в начале тридцатых, чтобы продемонстрировать загнивающему Западу всю мощь и величие Страны Советов.

Изначально верхнюю часть колоннады украшала аббревиатура "УССР" и миролюбивый лозунг-предупреждение: "Комунізм змете усі кордони!". Последнее активно начали реализовывать 17 сентября 1939 г., когда через Збруч потянулись колонны советских танков.

Если от колоннады пройти метров двести вглубь восточного Гусятина, то у самой дороги обнаружится ещё парочка пограничных объектов — зданиие царско-советской заставы и обелиск. Про заставу рассказать хоть что-то интересное сложно. А вот выполненный в духе советской эстетики 1920-х годов памятный знак довольно любопытен. Здесь прекрасно всё: и дизайн, и надписи.

Вверху на бетоне процарапано по-украински: "Пам'ять про вас, Героїв захисту радянських кордонів, вічно житиме в наших серцях…". Ниже по-русски: "Память Павшим Т.Т. Циссесу и Биркусу в борьбе с врагами советской власьти в 1923 г." (орфография сохранена).

Сегодня позабыты и имена советских пограничников Циссеса и Биркуса, и обстоятельства их героической гибели. Зато не забыт самый известный из гусятинских погранцов — писатель Александр Куприн, служивший здесь в 1890–1894 гг.

Сидоровский вор

Ниже по течению Збруча раскинулось интересное село Сидоров. Оно стоит в стороне от реки, но в "цисарские" времена здесь базировались австрийские погранцы, а "за Польщё" — части войск охраны границы. Увы, от заставы ничего не сохранилось. До недавнего времени можно было увидеть площадку, где стояла польская пограничная вышка, но её "съел" песчаный карьер.

Тем не менее Сидоров интересен в ключе нашего исследования. Кроме руин уникального "замка-корабля" и костёла Непорочного Зачатия Девы Марии тут стоит посмотреть на мавзолей Пайгертов — последних владельцев села. С Пайгертами и связана одна забавная история.

В сентябре 1939 г., когда в Сидоров вошли части РККА, естественно, не обошлось без мародёрства. В первую очередь разграбили "панский дом", где было чем поживиться. Случай тривиальный и на первый взгляд не стоящий отдельного упоминания. Вот только Мальгожата Баранецкая (урождённая Пайгерт) позже вспоминала, что в мародёрстве её дома активное участие принял и будущий руководитель СССР дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев. Последний якобы воспользовался служебным положением и вывез на грузовике очень красивую старинную мебель.

Иванковецкая показуха

Чуть выше Гусятина по течению Збруча раскинулось село Иванковцы. Оно лежит на восток от реки, причём география здесь довольно специфическая. От Иванковцев до Збруча — сплошной лесной массив и горы. С противоположной стороны то же самое. Места не просто дикие, а очень дикие. Не зря ещё в XIX в. их облюбовали контрабандисты.

Поэтому жители Иванковцев довольно активно контактировали с "подпольскими" соседями — и сами ходили "за Збруч", и гостей принимали. На плотных контактах иванковецких и зазбручанских решили сыграть бойцы идеологического фронта.

Информация о Голодоморе не укрылась от глаз западных украинцев, что тут же умножило на ноль все усилия по продвижению советской идеологии. Нужно было придумать что-либо эдакое, что продемонстрировало бы соседям преимущества советской власти. В итоге в 1934 г. в сельских Иванковцах заложили грандиозный дворец культуры с кинотеатром. Да такой, что и крупному областному центру впору.

Удалось ли тогда пустить пыль в глаза "зазбручанским", сказать сложно, но дворцом культуры селяне пользуются и сегодня. Правда, теперь он носит имя Тараса Шевченко, а не товарища Косиора, как в девичестве.

Сохранилась в Иванковцах и царская застава с казармами. Сегодня в этом здании расположена школа. Очень интересный объект — заброшенные штольни; общая длина подземных коридоров — около 6 км.

А на окраине села можно увидеть вырытые в 1917 г. российские окопы – тогда по Збручу проходила линия фронта. Здесь стоял 34-й корпус генерала Павла Скоропадского, на базе которого после его полной украинизации вскоре создали "Перший Український корпус".

Кринцилов и Крутилов

Выше Иванковцев лежит ещё одно разделённое границей поселение, хотя названия у его частей разные: на левом берегу Кринцилов, на правом — Крутилов. На самом деле оба происходят от слова "крутить" (Збруч здесь образует большую петлю), просто одно от польского, второе — от украинского. Изначально это было единое село Кринцилов, но в 1951 г. западный Кринцилов украинизировали в Крутилов. Правда, новое официальное название в народе так и не прижилось.

От Крутилова начинается пеший маршрут к валам Звенигорода – священного городища язычников. Здесь же находится "Пуща Отшельника" с таинственной пещерой-кельей, дольменами и высеченным на скалах ликом древнего бога Вотана-Одина.

Сторожевая башня

Посёлок Сатанов и село Калагаровка на другом берегу Збруча по количеству пограничных реликвий на единицу площади опережают даже Гусятин с его колоннадой, заставой и обелиском. Самая древняя пограничная реликвия Сатанова — средневековые врата города.

Почти весь XIX в. российские пограничники и таможенники использовали эту массивную трёхъярусную башню в качестве своего передового поста. Древнее укрепление облюбовали неспроста — рядом находился мост и брод на австрийский берег Збруча.

На фотографии, сделанной в 1890 г. с калагаровского берега, бросается в глаза "прозрачность" границы. Спокойно отдыхают у самого пограничного брода селяне, приведшие сюда своих лошадок на водопой. В советские же времена даже приближаться к берегу без письменного разрешения комендатуры было смертельно опасно. Погранцы стреляли без предупреждения и сразу на поражение.

Рядом с древними вратами Сатанова стоит старое двухэтажное здание. Это тоже след границы. Построили его в начале ХХ в. для царской таможни. В советские времена здесь находилась пограничная комендатура.

Пограничная электростанция

Рядом с вратами и экс-таможней стоит действующая водяная мельница XIX в. В её дальнем закутке сохранились вал от генератора и антикварная щитовая с огромными "кастрюлями" вольтметров-амперметров. Ранее здесь работала мини-ГЭС.

Электростанцию на британском оборудовании установили в 1933 г. в рамках программы усиления границы. Она питала комендатуру, заставу (она тоже сохранилась) и, главное, прожекторы на вышках. Основание одной из таких вышек, около которого даже просматривается фундамент "дежурки", можно увидеть в полукилометре от мельницы.

Пирамидка государственной важности

На соседнем рукаве Збруча, в нескольких десятках метров от мельницы, и сегодня можно увидеть пограничный знак — точнее, его основание. Это четырёхугольная бетонная пирамидка со срезанной вершиной. Сверху сохранилось отверстие, куда ранее была вставлена железная труба, на которой крепился указатель с надписями "Rzeczpospolita Polska — УССР". По центру этой пирамидки и проходила линия разграничения.

Местные жители утверждают, что такая же пирамидка сохранилась на противоположном конце Сатанова, недалеко от построенной в 1950-е годы ГЭС. Но увидеть её можно только в засуху, когда падает уровень воды.

Воинственная синагога

К следам границы можно отнести и старинную оборонную синагогу 1514 г. В 1930-х годах, после того как божницу закрыли коммунисты, пустующее сооружение передали пограничникам под склад боеприпасов.

Австрийская мытница

Метрах в трёхстах от Збруча, сразу при въезде в "правобережное" село Калагаровка у дороги возвышается большое двухэтажное здание. Изначально здесь была австрийская таможня, потом польская погранзастава.

Сооружение — яркое воплощение германского порядка. Если соседи-московиты в Сатанове на новую таможню раскошелились только к началу ХХ в., а до того пользовались средневековой башней, то австрияки возвели большое и добротное здание ещё в начале XIX в., сразу после того, как граница устаканилась. До недавнего времени "цiсарську митницю" использовали под школу, ныне здание пустует.

Тарнорудские парадоксы

Тарноруды — сёла в Хмельницкой и Тернопольской областях — наследники разделённого границей местечка Тарноруда. Восточная Тарноруда — большое село, насчитывающее более 800 жителей. Западную даже хутором назвать сложно – в 2007 г. там проживало всего 18 жителей.

В Тарнорудах сохранилась как австрийско-польская застава, так и российско-советская (там сейчас сельская амбулатория). Здесь можно увидеть также руины фундамента польского наблюдательного пункта.

Парадоксально, но австрийская застава находится не на правом, как следовало бы, а на левом берегу Збруча. Объяснение простое: в послевоенные годы реку пустили по новому, искусственному руслу.

Тарноруды — интересный туристический объект. Здесь есть два старинных костёла, церковь Святого Вознесения, дворец графа Мордвинова (XIX в.), христианский и еврейский некрополи, а также множество придорожных крестов и сакральных фигур. На христианском кладбище сохранилось и "пограничное" надгробие — могила некой рабы божьей Анны Фёдоровны, жены майора, начальника заставы.

В 1930-е годы в восточной Тарноруде, как и в упомянутых выше Иванковцах, тоже построили образцово-показательный дом культуры. Он стоит на холме, его очень хорошо видно с противоположного берега Збруча.

Волочиск — Подволочиск

Два этих райцентра, первый — Хмельницкой, второй — Тернопольской обл., возникли на древней дороге, связывающей восток и запад Украины. Название у обеих от слова "волочить" — здесь был брод через Збруч, по которому переволакивали возы с товаром. Расцвет Волочиска и Подволочиска начался в 1870 г., когда через них пролегла стратегическая железная дорога, связавшая Киев и Львов. Здесь был главный пограничный переход на всём "збручанском" кордоне.

Увы, от приграничного богатства осталось очень мало. В Волочиске сохранилось здание царской таможни (ул. Котовского, 2) и дот "Линии Сталина", на базе которого действует неплохой музей.

Пограничное трио

Напоследок перенесёмся в самую пограничную часть Збруча — место, где эта река впадает в Днестр. В межвоенный период здесь сходились границы сразу трёх государств: СССР, Польши и Румынии.

Существует легенда, что в устье Збруча тогда стояла корчма, и корчмарский петух "на три держави пiяв". Этого петуха можно и сегодня увидеть при въезде в село Окопы — он восседает на стеле "Тернопільська область".

А вот ближайшие пограничные реликвии находятся в соседнем посёлке Жванец. От устья Збруча туда около 3 км — сущая безделица, учитывая, что приграничная полоса составляла 20 км. В посёлке можно увидеть доты "Линии Сталина". Один, пулемётный, расположен на территории местного замка и развёрнут на "польскую сторону".

Второй, пушечный, стоит у моста через Днестр и смотрит на "румынский" берег.

Фото: Дмитрий Полюхович,

m-a-d-m-a-x.livejournal.com, Wadco2 via Wikipedia