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Сладкий маршрут. 10 интересных мест из наследия сахарозаводчиков
Фото: Дмитрий Слинько

Сладкий маршрут. 10 интересных мест из наследия сахарозаводчиков

В разгар сезона сахароварения Фокус проехал по северной Украине в поисках шедевров сахарных королей

Дмитрий Слинько - 08.10.17 13
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Если осенью ездить по украинской провинции, на дорогах можно заметить необычные препятствия: упавшую с грузовиков сахарную свёклу. Самое время перенестись на столетие назад и вспомнить о временах, когда сладкий бизнес был одним из основных источников обогащения. Тогда, на рубеже XIX и XX веков, благодаря новым технологиям производства сахара из свёклы сладкий продукт стал доступен не только богатым людям. Потребление сахара резко росло, а с ним росли и капиталы сахарозаводчиков — Терещенко, Харитоненко, Кёнига, Тарновского. Мы проедем из Харькова в Киев по северу Украины, чтобы увидеть дворцы, музеи, храмы и, конечно же, сами сахарные заводы.

Шаровка

Сахарозаводчик Леопольд Кёниг был немцем, и его усадьба в Шаровке — уголок Германии в Украине. Не только белоснежный дворец с ажурными башенками, но даже маленькие хозяйственные постройки выдержаны в неоготическом стиле.

В отдалённых исторических зданиях живут люди, что ещё больше усиливает сходство со старинным немецким городком. Построена усадьба по-немецки добротно: столетний паркет в его залах даже сейчас не скрипит под ногами. Не хватает только немецкой хозяйственности: усадьба и окружающий её парк находятся в запущенном состоянии.

Натальевка

Купив песчаную пустошь с вековыми дубами на берегу реки Мерчик, Иван Харитоненко заложил здесь усадьбу, которую назвал в честь своей внучки Наташи. Достроил резиденцию уже его сын Павел. Главный шедевр Натальевки — Спасо-Преображенская церковь, построенная по проекту известного архитектора Алексея Щусева.

Впечатляют не только изящные формы храма, но и его детали: вырезанные в камне барельефы работы Александра Матвеева и Сергея Конёнкова.

В роскошной усадьбе устраивали пышные приёмы, здесь гостили известные поэты и художники. Большинство её построек были либо разрушены, либо дошли до наших дней в крайне запущенном состоянии: в советские годы Натальевка «работала» санаторием, но теперь он закрыт. Сохранился дом управляющего со скульптурами львов у входа, конюшни, въездные ворота.

Но главное, что сохранилось, — это неповторимый дух этого места, где вековые дубы сочетаются с изяществом архитектуры.

Пархомовский художественный музей

Сельская картинная галерея, где выставлены оригиналы Пикассо, Малевича, Кандинского, Айвазовского, Шишкина — кажется, так не бывает. Но школьный учитель истории Панас Лунёв решил совершить невозможное и в 1955 г. основал этот музей. Своим энтузиазмом он заразил учеников пархомовской школы.

Картины поначалу собирали у местных жителей, ведь семья сахарозаводчиков Харитоненко часто одаривала работников своих заводов предметами искусства. Часть работ сохранилась чудом: в сталинские времена картины «неблагонадёжных» художников подлежали уничтожению. Чудом выжил и сам Лунёв, который четыре года провёл в фашистском плену. Школьники писали письма в музеи СССР, а также известным художникам и скульпторам, в ответ получая ценные экспонаты.

Не менее драматична и судьба музейного здания. Построенное в XVIII в. графом Подгоричани в стиле флорентийского палаццо, оно не раз меняло собственников, пока не оказалось у Павла Харитоненко.

В ходе приватизации после распада Союза здание перешло на баланс агрофирмы «Синтал-Д», которая впоследствии обанкротилась. Музейный дом выставили на торги, где его выкупил банк «ПУМБ», один из кредиторов агрофирмы. В конце сентября нынешнего года ПУМБ торжественно передал здание в дар Харьковскому художественному музею, филиалом которого является музей в Пархомовке.

Сахарный поток

Живопись и архитектура — это прекрасно, но пора увидеть и виновника торжества, сахарную свёклу. Сделать это можно около пархомовского музея: дорогу к нему пересекает бурный поток, в котором корнеплоды мчатся со склада на завод, попутно очищаясь от грязи.

Мимо не пройдёте: «сахарная река» издаёт характерный резкий запах. Воду искусственно нагнетают насосами, длина потока — около полукилометра. Сахарный завод основан Павлом Харитоненко. Управляющим завода служил отец Казимира Малевича. Деревянный дом, где в детстве жил будущий художник, стоит на правом берегу рукотворной реки.

Тростянец

Главные достопримечательности города на Сумщине связаны с князем Голицыным, который владел имением в Тростянце в середине XIX в. Но нас интересует конец XIX в., когда усадьба перешла в собственность Леопольда Кёнига.

Сахарозаводчик основал в Тростянце несколько предприятий, а в резиденции Голицына провёл масштабную реконструкцию. Сейчас во дворце находятся музей и картинная галерея. А напротив шоколадной фабрики на лавочке сидит бронзовый Леопольд Кёниг — фабрика стоит на месте основанного им рафинадного завода.

Нижняя Сыроватка

Село на Сумщине — родина Ивана Харитоненко. Он был восьмым ребёнком в крестьянской семье. Став влиятельным сахарозаводчиком, Иван не забыл родное село и завещал заботиться о нём своему сыну Павлу. На средства Харитоненко в Нижней Сыроватке построена церковь Тихона Задонского и больница для бедных.

Низы

В своём имении под Сумами композитор Пётр Чайковский написал несколько произведений. Но в 1880 г. имение перешло в собственность сахарозаводчика Суханова, который провёл здесь реконструкцию. На средства Суханова построена и кирпичная церковь Иоанна Богослова.

Сумы

Тот случай, когда нельзя выделить один храм или дворец: сахарозаводчиками Харитоненко фактически был построен сам город. Величественый Троицкий собор и Благовещенский костёл для заводчан-католиков, детский приют и духовное училище, брусчатка и железная дорога — это и многое другое появилось в Сумах благодаря меценатам.

Недаром в центре города, где обычно ставили монументы Ленину или Шевченко, в Сумах стоит памятник Ивану Харитоненко. Неподалёку есть ещё два «сладких» памятника: сладкоежкам и рафинаду.

Парафиевка

Сахарные заводы постигла не лучшая участь, чем дворцы и парки их хозяев: многие из них были уничтожены или же стоят без дела, постепенно разрушаясь. Завод Тарновских в Парафиевке не работает с 2011 г., но сохранился относительно неплохо. Кирпичные заводские корпуса, отражающиеся в водной глади пруда, — именно так выглядел источник капиталов в начале XX в.

Качановка

Самый знаменитый шедевр из наследия сахарозаводчиков — имение Качановка. И само величественное здание в стиле классицизма, и парк вокруг него хорошо сохранились — редкость для украинских памятников такого рода. Усадьба связана сразу с двумя известными семействами сахарозаводчиков: сперва она принадлежала Тарновским, затем её выкупил Павел Харитоненко для своей дочки Елены.

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