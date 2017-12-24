Между Люблином и Украиной. Замосць – польская родина шведского стола

Как добраться

Проще всего до Замосця добраться на автобусах, которые отправляются с авто- или железнодорожного вокзала Львова. Время в пути — от 3 ч. 20 мин. до 7 часов, стоимость билета — от 250 грн.

На автомобиле из Львова. Дорога протяжённостью 130 км займёт около 2 ч. 10 мин. по дорогам М09 и DK17. Чуть дольше ехать через Р15 — 2 ч. 49 мин.

Замосць называют жемчужиной ренессанса. Город расположен в восточной части Польши, между Люблином и границей с Украиной — всего в 130 км от Львова. Спроектированный итальянским архитектором Бернардо Морандо и построенный в конце XVI века, город многие годы был резиденцией польского графского рода Замойских и одновременно крепостью, охранявшей их земли от частых набегов казаков и татар. Архитектурный ансамбль Замосця занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сердце города — красивая Рыночная площадь в форме квадрата размером 100 х 100 м. На площади находится 52-метровая башня городской Ратуши, от которой перпендикулярно расходятся восемь улиц. Здесь любят гулять туристы, рассматривая старинные дома.

В здании «Под Ангелом» сегодня находится исторический музей, а когда-то это был самый богатый армянский дом. Интерес вызывают и дом Линка, украшенный статуями героев греческой мифологии, и дом Морандовских с красивыми порталами.

На Академической улице стоит скульптура гетмана Яна Замойского на коне, а за ней — его скромный дворец. Рядом находится Кафедральный собор Воскресения Христова и апостола Святого Фомы, где в одной из часовен (их всего девять) хранится прах Замойского.

В Замосце есть также здание Арсенала, в стенах которого ещё в XVI веке разместили военный склад, а сейчас там функционирует музей старинного оружия. В этом же районе находится городской парк.

Город можно обойти пешком за три часа. Он ограждён крепостной стеной Замойской крепости, у стен которой проходят рыцарские турниры. А можно совершить экскурсию на карете с белоснежными лошадьми. Поэтому суток на посещение города будет вполне достаточно.

Сердце любого польского города — красивая Рыночная площадь

Выйти из Старого города можно через Городские ворота, которые находятся недалеко от костёла Святого Фомы. Их ещё называют Старой брамой. Сейчас там музей, но ранее её использовали как тюрьму и одно время даже в качестве отеля.

Из еды в городе стоит попробовать пероги (вареники) с картошкой, мясом, политые зажаркой из шкварок, и местные вафли, их продают на улицах и площадях. А ещё хозяйки часто делают пироги из гречневой каши — её смешивают с картофельным пюре и запекают, получая так называемые билгорайские пироги. Тёплый свежий пирог едят с холодной сметаной, а остывший режут на куски, обжаривают в масле и подают с «мачкой» — мясной или грибной подливой, замешанной на прожаренной муке.

Кстати, если уж заговорили о еде, то стоит отметить, что местные жители рассказывают легенду о том, что понятие «шведский стол» пошло именно с городка Замосць. Ян Замойский воевал со шведским королём Карлом Густавом, и последний предложил гетману вместе пообедать, чтобы заключить мир. Но на самом деле шведы планировали захватить город. Умный гетман раскусил коварный план Густава и приказал выставить и накрыть столы под стенами замка, но не подавать столовые приборы и стулья. Король кушать не стал, не гоже королю есть стоя, но и замок не захватил. А многие в наше время считают, что шведский стол — это признак роскоши.

Ну и какая еда без музыки? На протяжении 30 лет Замосць является польской столицей джаза. Здесь проводятся фестивали «Джаzz на Кресах» и международные слёты джазовых вокалистов.

В Замосце мягкий климат, поэтому сюда хорошо приезжать поздней осенью и зимой, температура, как правило, выше нуля, и если нет дождей — очень комфортно.

Также в городе есть железнодорожная станция, поэтому отсюда можно достаточно быстро и дёшево путешествовать в соседние города и воеводства. Рядом с городом, например, находятся роскошные окрестности — природный парк Расточье.