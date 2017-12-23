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Главная » Красивая страна » Дебрецен в огне. Факельные шествия на Рождество
Дебрецен в огне. Факельные шествия на Рождество

Дебрецен в огне. Факельные шествия на Рождество

Дебрецен — второй по величине город Венгрии просто утопает в огнях

Валерия Великая - 23.12.17 61
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Как добраться

В Дебрецен можно ехать поездом из Киева (каждый день курсирует беспересадочный вагон поезда Киев — Будапешт №81 до станции Дебрецен (время в пути — 20 часов, билет в обе стороны стоит от 1500 грн) или из Ужгорода. После чего на такси, попутках или автобусах с пересадками до Дебрецена. Расстояние от Ужгорода до Дебрецена — 150 км. Поездка на машине с учётом прохождения таможенного и пограничного контроля в городе Чоп занимает 4 часа. Цена проезда на микроавтобусе на 7 человек — 90 евро на всех. Индивидуальный трансфер из Ужгорода в Дебрецен будет стоить примерно 80–100 евро.

Границу между Украиной и Венгрией можно пересечь также на трансграничной электричке Чоп — Захонь. Из Захони в Дебрецен каждый день курсирует около двух десятков прямых электричек. Время в пути в среднем составляет 1,5–2 часа.

Дебрецен называют "кальвинистским Римом" — со времён Средневековья город был оплотом протестантизма в Венгрии. На гербе Дебрецена изображены: пальма — древо жизни, агнец — символ христианского смирения, щит и рыцарский шлем, а также птица феникс. Город много раз страдал от страшных пожаров, но всегда возрождался из пепла и становился только красивее.

 Отправляясь на экскурсию по Дебрецену, туристы посещают дома с камышовой крышей в Надьваре, Дом Фазекаш, Большую библиотеку, зал Мункачи в Музее Дери и прочие архитектурные и культурные памятники. Передвигаться по центру лучше всего пешком или ездить на трамваях №1 и №2. В Дебрецене они ходят с начала XX века. Стоимость проезда — около 30 грн.

Непременный пункт в туристическом маршруте — конечно же, термальные купальни, которые сосредоточены в парковой зоне Надьёрдё (Большой лес), излюбленном месте семейного отдыха горожан и гостей города. Интересно, что первую купальню построили в Дебрецене в 1826 году, хотя термальная йодо-бромная вода была найдена здесь только в 1929 году. Многочисленные бассейны, массажные и процедурные кабинеты, а также аквапарк объединяет в себе бальнеологический отель Aquaticum Debrecen Thermal and Wellness Hotel.

Кроме того, в парковой зоне расположен зоопарк, где обитает немало редких животных, его будет интересно посетить с детьми.

Одна из основных достопримечательностей Дебрецена — Реформаторская церковь на площади Кошута. Эта крупнейшая протестантская церковь Венгрии была построена в начале XIX века на месте нескольких сгоревших и разрушенных ранее церквей. Она знаменита своими органами: первый из них был построен в 1838 году, второй — относительно недавно, в 1981. В церкви также можно подняться к самому большому колоколу Венгрии Rákóczi. Стоимость подъёма — 50–54 грн.

Именно на площади возле церкви, а также на прилегающей к ней улице Рынок (Piac utca) и во дворике старой ратуши концентрируются городские рождественские действа.

Рождественская ярмарка стартовала в Дебрецене 26 ноября

Среди непременных атрибутов подготовки к празднику — Адвента: 23 декабря здесь будут поочерёдно зажигать рождественские свечи. Эти церемонии сопровождаются историческими сценками: окружённый необъятными степями Дебрецен веками был центром скотоводства, местом проведения больших ярмарок, поэтому поющие пастушеские процессии остаются непременной частью рождественских программ.

5 декабря на ярмарку прибыл венгерский Святой Николай — Микулаш, и в этот день главные посетители мероприятия, конечно же, дети.

Кроме этого, Дебрецен перед Рождеством — это ёлка, праздничная иллюминация (в том числе и на городских трамваях), артисты на ходулях, концерты и много-много мяса и колбас. Конечно, дебреценские колбаски можно купить и в Украине, но за настоящим их вкусом надо ехать именно в Венгрию. Здесь колбаски можно попробовать прямо на ярмарке (на бумажной тарелочке, с горчицей, солёным огурцом и огромным ломтем белого хлеба) или в многочисленных стрит-барах. Лучшим из них считается Maszek, шеф-повар которого делает эти колбаски по старинным рецептам.

Кстати, к Рождеству готовятся и термальные купальни. Впрочем, там такой выбор тёплых и холодных, закрытых и открытых бассейнов, а в придачу ещё и вечнозелёный "средиземноморский", лучший в Венгрии крытый аквапарк Aquaticum, что и молодёжь, и семьи с детьми прекрасно отдохнут и без сезонных программ. Тут растут пальмы, есть бамбуковый лес, а в сезон с верхней галереи можно дотянуться рукой до гроздьев бананов.

Ну а если вы устанете от города, всегда можно отправиться погулять в национальный парк "Хортобадь" (Hortobágy), включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и расположенный всего в 40 км от Дебрецена. Или поехать на бальнеологический курорт Хайдусобосло, который находится ещё ближе к городу — в 20 км.

Где жить

 

В Дебрецене много отелей, апартаментов и вилл. В отелях категории 3-5 звёзд цена колеблется от 1830 до 4750 грн за номер в сутки с завтраком, в апартаментах — в пределах 870–1863 грн.

Что посмотреть

 

  • Термальный парк Надьёрдё ("Большой лес"), расположен на севере города в 2 км от центра. На его территории находится термальный комплекс Aquaticum с лучшим в Венгрии крытым аквапарком и SPA-отелем.
  • Дебреценский университет.
  • Ботанический сад.
  • Самый большой в Венгрии стадион Nagyerdei.
  • Главная площадь Кошута, где находится фонтан "Голубь мира" и старейшая в стране гостиница Гранд-отель Aranybika ("Золотой бык") 3*.
  • Реформаторская (или Большая) церковь. Находится на главной площади, где революционер Лайош Кошут в 1849 году зачитал декларацию о независимости Венгрии.
  • Музей Дери. Расположен сразу за собором. В 1920 году Фридьеш Дери подарил свою выдающуюся коллекцию Дебрецену.
  • Музей Реформаторского колледжа. Здесь разместилась Большая библиотека, которая насчитывает около 600 тыс. изданий.

Где поесть

 

  • Ресторан Ikon, Дебрецен, Piac utca, 23. Телефон: +36 30-555-77-66. Средний чек: около 800 грн.
  • Стрит-бар Maszek, Дебрецен, Simonffy utca, 2-а. Телефон: +36 52-873-349. Средний чек: 300 грн.
  • Кафе Pepe Panini Cafe, Дебрецен, Under The Church. Телефон: +36 30-190-35-55. Средний чек: 120 грн.

Лайфхак

К обязательным пунктам при посещении Дебрецена относится дегустация дебреценской двойной сосиски (Debreziner). Её здесь подают в любом заведении города.

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