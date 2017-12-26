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Главная » Красивая страна » Город легенд. Чёртова лапа в Люблинском замке
Город легенд. Чёртова лапа в Люблинском замке
Фото: Getty Images

Город легенд. Чёртова лапа в Люблинском замке

Польский город на реке Быстрица хранит немало тайн и легенд

Валерия Великая - 26.12.17 22
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Как добраться

Киевлянам лучше всего добираться до Люблина лоукостом Wizz Air. Время прямого перелёта — всего 1 ч. 20 мин., цена билета на новогодние праздники — 2178 грн туда и обратно. Отметим, что аэропорт Люблина находится в 90 км от украинской границы. Администрация воздушной гавани учла эту близость к Украине и открыла на своём официальном сайте украиноязычную версию. Сам же аэропорт очень молодой, он был открыт в декабре 2012 года.

Автобусом из Львова. Время в пути — 5–6 ч., цена билета — от 128 грн. До Люблина также можно доехать пассажирским поездом Киев — Варшава. Правда, он обойдётся значительно дороже, чем автобус.

Самое красивое место в Люблине — Старый город. Для входа на его территорию необходимо пройти через одни из городских ворот. Туристы чаще всего выбирают Краковские ворота (площадь Локетека, 3), считающиеся символом города. Появились они после татарского нашествия в 1341 году.

Под Старым городом есть и подземелья. Туристический подземный маршрут начинается в здании Старой ратуши, в которой размещался Коронный суд или трибунал. Протяжённость подземелья — 280 м. Там есть 14 таинственных комнат, проводя экскурсию по которым гид рассказывает историю Люблина. Есть здесь также комната с мультимедийным просмотром большого пожара, который случился в городе 2 июня 1719 года.

Подземная трасса заканчивается в одном из зданий на площади с руинами, где когда-то стоял костёл Святого Архангела Михаила. С этими местами связано много легенд, одна из которых про Дьявольский суд, или Чёртову лапу. Очень давно одна бедная вдова обратилась в городской суд за помощью — богатый шляхтич силой забрал у неё всё имущество после смерти мужа. Но судья вынес приговор не в пользу вдовы, и тогда она воскликнула: "Даже черти и те бы пожалели меня!" Ночью судья проснулся от шума и увидел во дворе чертей. От страха он пересмотрел дело бедной женщины в её пользу, и тогда один из чертей оставил на судебном столе отпечаток своей огромной лапищи, таким образом предупредив судью об ответственности за ложь на процессе. А стол с отпечатком лапы теперь можно увидеть в городском музее.

Под Старым городом в Люблине есть подземелья

Ещё один символ города — питьевой фонтан с секретом в виде бронзового козлика, который символизирует изобилие и богатство. Расположен он на улице Краковское предместье.

К слову, белый козлик, который собирается полакомиться виноградной лозой, изображён также на флаге и гербе Люблина. Поэтому город часто в шутку называют Козьим градом или Малым Краковом.

Туристы любят гулять и по Замковой площади Люблина. Раньше здесь был еврейский квартал, а сегодня это историческое место с множеством старинных построек и памятников.

Ну и как в Люблине не отведать местную кухню? Помимо традиционных рождественских блюд, обязательно попробуйте цибуляки — очень вкусную круглую пшеничную лепёшку с маком и репчатым луком. Такую вы точно не найдёте нигде, это исключительно люблинское блюдо. Запивать цибуляки можно местным пивом Perla, которое в холодное время подогревают вместе со специями, или же рюмкой местной водки, настоянной на травах, которая также хорошо согреет зимой.

Если хочется чудес и настоящего "взрыва мозга", отправляйтесь в гмину Троянов, в Парк "Ферма Иллюзий", который находится в 80 км от Люблина. Удивительные экспонаты (летающий кран, колодец бесконечности) созданы вопреки всем законам физики и позволяют посетителям прикоснуться к чудесам.

Где жить

 

Средняя стоимость номера в гостинице три звезды в Люблине — 1345 грн за ночь с завтраком, четыре звезды — от 1800 грн. В хостеле можно снять двухместный номер по цене от 600 грн.

Что посмотреть

 

  • Люблинский замок с часовней Святой Троицы — резиденция короля Сигизмунда I. Построен в 1520 году, а в 1569-м здесь была подписана и ратифицирована Люблинская уния.
  • Музей и мемориальный комплекс на Майданеке — бывшем лагере смерти, где были убиты многие мирные евреи и славяне. Вход в музей бесплатный.
  • Костёл капуцинов святого Петра и Павла. Основан в XVIII веке польским принцем Павлом Каролем Сангушко и его супругой.
  • Дворец Любомирских. При университете есть ботанический сад, где растёт 6 тыс. видов растений.
  • Музей люблинской деревни — музей под открытым небом, где воссоздана старинная деревня с домами XVIII–XIX веков и деревянным костёлом.
  • Кафедральный собор или Собор Св. Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова — самая большая церковь в Люблине.

Где поесть

 

  • Ресторан Gospoda Sielsko Anielsko, Люблин, ул. Рынок, 17. Телефон: +48 81-532-36-17. Средний чек: 140 грн.
  • Ресторан Stol i Wol, Люблин, ул. Bramowa, 2/6. Телефон: +48 81-565-55-55. Средний чек: 360 грн.
  • Ресторан Magia, Люблин, ул. Rybna, 1. Телефон: +48 502-598-418. Средний чек: 340 грн.

Лайфхак

Если попадёте в Люблин в холодную пору, обязательно отведайте классический польский суп — журек. Готовят его на ржаной закваске, подают с яйцом и колбасками.

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