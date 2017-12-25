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Главная » Красивая страна » Устшики-Дольне: городок, который сделал карьеру
Устшики-Дольне: городок, который сделал карьеру
Фото: Getty Images

Устшики-Дольне: городок, который сделал карьеру

Горнолыжная столица Подкарпатья — Устшики-Дольне

Валерия Великая - 25.12.17 62
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Как добраться

 

Проще всего, конечно, добираться до этого горнолыжного курорта на собственном авто. Дорога из Львова до Устшики-Дольне — всего 134 км и занимает 2 ч. 14 мин. Из Львова надо двигаться по дороге M11. Далее — по трассам Н13 и T1401/Т1401 в сторону DK84. Если вы поедете автобусом, приготовьтесь потратить около 6 ч. Правда, это дешевле — всего от 200 грн.

В посёлке Устшики-Дольне проживает всего 10 тыс. человек. Расположен он в 134 км от Львова, в долине реки Ственж — единственной в Польше реки, впадающей в Чёрное море. В 1944–1951 годах город входил в состав СССР.

Устшики-Дольне является прекрасной базой для путешествий по Высоким Бещадам — единственной части Восточных Карпат, которая находится на территории Польши. В этом регионе много лесов, где обитают хищные животные. Также там можно встретить лосей и оленей. А вот Солинская Затока привлекает любителей водного и рыболовного спорта. Главное — случайно не перейти украинскую границу. Такие случаи бывают, и чреваты длительными разбирательствами с пограничниками.

Посёлок считается зимней горнолыжной столицей восточной Польши. Всего в нескольких километрах от центра курорта находятся две горнолыжные станции — "Громадзинь" и "Лаворта", подъёмники на горе Малы Круль и беговые трассы на горе Жукув длиной около 10 км.

Посёлок считается зимней горнолыжной столицей восточной Польши

Лыжные трассы общей протяжённостью 7,5 км всех категорий сложности подходят как для горнолыжников, так и любителей сноуборда. Цены на ски-пассы в высокий сезон — 15 евро в сутки, в низкий — 10 евро.

К услугам катающихся также многочисленные отели, частные виллы, базы отдыха, кафе, рестораны, бары, колыбы, магазины, каток, бассейн "Дельфин", аквапарк, дискотеки, стадион, теннисные корты, 25 км пешеходных маршрутов и 100 км велосипедных трасс. Кроме того, туристы могут пройти по маршруту "Следами Швейка", а также погулять по бещадским живописным долинам.

Через Устшики-Дольне проходит и туристическая трасса №3 "Дороги деревянной архитектуры", там можно увидеть деревянные костёлы, большинство из которых построены в виде сруба. Костёлы представляют большую историческую ценность, часть из них 3 июля 2003 года была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Этот городок когда-то сделает карьеру" — так в своё время сказал об Устшиках-Дольне австрийский император Франц Иосиф во время посещения Галичины. И, как видим, его слова оказались пророческими.

Где жить

 

Поскольку город является горнолыжным курортом, здесь очень много гостиниц, апартаментов, вилл, кемпингов на любой вкус. На booking.com представлен 61 вариант размещения от 510 грн. Средняя стоимость номера в трёхзвёздочной гостинице — 1029 грн. Если остановиться в 3–5 км от подъёмников, можно найти жильё в частном секторе за 1800 грн в сутки с человека.

Что посмотреть

 

  • Церковь Св. Михаила Архангела — греко-католический храм 1847 года.
  • Святыня Богоматери Рудецкой, Королевы Бещад в Ясене — самый старый приход в городе, основанный ещё в 1667 году. В костёле есть чудотворный образ — икона византийской школы неизвестного автора конца XV — начала XVI века.
  • Природоведческий музей Бещадского национального парка.
  • Еврейское кладбище XVIII века.
  • Музей мельничного дела. Открыт в июле 2010 года в помещении старой мельницы, действовавшей с 1925 года.
  • Памятник пограничникам, погибшим в 1945–1947 годах (ул. 29 ноября).

Где поесть

 

  • Пиццерия Pizzeria Orlik, Устшики-Дольне, ул. Рынок, 4-а. Телефон: +48-13-461-16-71. Средний чек: 140 грн.
  • Ресторан Piwniczka, Устшики-Дольне, ул. Рынок, 17. Телефон: +38-609-707-738. Средний чек: 200 грн.
  • Ресторан Rucola, Устшики-Дольне, ул. Рынок, 25. Телефон: +38-13-471-15-00. Средний чек: 200 грн.
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