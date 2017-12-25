Устшики-Дольне: городок, который сделал карьеру

Как добраться

Проще всего, конечно, добираться до этого горнолыжного курорта на собственном авто. Дорога из Львова до Устшики-Дольне — всего 134 км и занимает 2 ч. 14 мин. Из Львова надо двигаться по дороге M11. Далее — по трассам Н13 и T1401/Т1401 в сторону DK84. Если вы поедете автобусом, приготовьтесь потратить около 6 ч. Правда, это дешевле — всего от 200 грн.

В посёлке Устшики-Дольне проживает всего 10 тыс. человек. Расположен он в 134 км от Львова, в долине реки Ственж — единственной в Польше реки, впадающей в Чёрное море. В 1944–1951 годах город входил в состав СССР.

Устшики-Дольне является прекрасной базой для путешествий по Высоким Бещадам — единственной части Восточных Карпат, которая находится на территории Польши. В этом регионе много лесов, где обитают хищные животные. Также там можно встретить лосей и оленей. А вот Солинская Затока привлекает любителей водного и рыболовного спорта. Главное — случайно не перейти украинскую границу. Такие случаи бывают, и чреваты длительными разбирательствами с пограничниками.

Посёлок считается зимней горнолыжной столицей восточной Польши. Всего в нескольких километрах от центра курорта находятся две горнолыжные станции — "Громадзинь" и "Лаворта", подъёмники на горе Малы Круль и беговые трассы на горе Жукув длиной около 10 км.

Посёлок считается зимней горнолыжной столицей восточной Польши

Лыжные трассы общей протяжённостью 7,5 км всех категорий сложности подходят как для горнолыжников, так и любителей сноуборда. Цены на ски-пассы в высокий сезон — 15 евро в сутки, в низкий — 10 евро.

К услугам катающихся также многочисленные отели, частные виллы, базы отдыха, кафе, рестораны, бары, колыбы, магазины, каток, бассейн "Дельфин", аквапарк, дискотеки, стадион, теннисные корты, 25 км пешеходных маршрутов и 100 км велосипедных трасс. Кроме того, туристы могут пройти по маршруту "Следами Швейка", а также погулять по бещадским живописным долинам.

Через Устшики-Дольне проходит и туристическая трасса №3 "Дороги деревянной архитектуры", там можно увидеть деревянные костёлы, большинство из которых построены в виде сруба. Костёлы представляют большую историческую ценность, часть из них 3 июля 2003 года была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Этот городок когда-то сделает карьеру" — так в своё время сказал об Устшиках-Дольне австрийский император Франц Иосиф во время посещения Галичины. И, как видим, его слова оказались пророческими.