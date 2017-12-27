Город студентов и велосипедистов. Что посмотреть в польском Жешуве

Как добраться

Из Украины в Жешув лучше всего ехать из Львова автобусом. Они курсируют ежедневно, по нескольку раз в день. Время в пути около 4,5 ч. Стоимость билета — 240–300 грн. Также до города можно доехать поездом №051Л Львов — Вроцлав. Однако ходит он не каждый день. В пути — 6 ч., стоимость билета до Жешува — около 900 грн.

На автомобиле самый быстрый маршрут до Жешува из Львова через М10 и A4 протяжённостью 170 км. Время в пути — 2 ч. 9 мин.

Жешув, основанный в 1354 году на берегах реки Вислок Казимиром III, долгое время считался собственностью знатной семьи Любомирских. Здесь ежегодно проводилась большая ярмарка, а также "гостили" известнейшие мастера своего времени.

В наше время в городе раз в три года проходят встречи фольклорных ансамблей поляков со всего мира. В июле — музыкальный фестиваль "Карпатия", который собирает исполнителей и гостей из разных стран Европы, а осенью — театральные встречи.

Концерты и фестивали в городе в основном проводят на Рыночной площади — любимом месте отдыха горожан и туристов. Здесь также находится интересный исторический памятник — подземные склады. С давних времён Жешув находился на перекрёстке нескольких торговых маршрутов, поэтому купцы останавливались здесь для бойкой торговли и хранили свои товары. Но места для этого не хватало. Поэтому в XVII веке пришлось срочно строить подземные склады — сеть коридоров, связанных между собой многоуровневыми комнатами-подвалами до 10 м глубиной. В итоге получился таинственный лабиринт, в котором хранили не только товары, но и оружие, а во время войны укрывались от врагов.

Раз в три года в Жешуве проходят встречи фольклорных ансамблей поляков со всего мира

Экскурсия по коридорам длиной в 400 м позволяет увидеть старинную посуду, керамические игрушки, оружие, рыцарские доспехи и различные товары. Подземелья Жешува являются частью краеведческого музея.

На Рыночной площади находится также старинная ратуша. Она была построена в конце XVI века, потом её не единожды реставрировали. Последний раз — в 1996 году. Сегодня в ратуше размещается городская администрация, а в главном зале проводятся совещания и деловые встречи.

В центре города на кольцевой развязке стоит интересный монумент, построенный ещё коммунистами, — памятник Революции в виде лавровых листьев высотой 38 м. Именно эта форма и стала причиной насмешек — листья больше сравнивают с ослиными ушами или варениками".

Сегодняшний Жешув можно смело считать велосипедным и студенческим городком — здесь учится 60 тыс. студентов (Жешувский и Политехнический университеты — крупнейшие на юго-востоке Польши), а для велосипедистов разработаны и оборудованы специальные маршруты. В городе проводится много спортивных мероприятий.