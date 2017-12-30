В мире есть очень много интересных мест, и все они по своему уникальны. От вашего желания побыть наедине с природой или почувствовать ритм мегаполиса зависит выбор направления поездки

Мы уже рассказывали про места в Европе https://focus.ua/beautiful/378162/, которые мало известны туристам. А также давали советы туристам, которые направляются в самые популярные среди украинцев европейские страны https://focus.ua/beautiful/385011/. Сейчас хотим посмотреть на мир шире и рассказать о самых посещаемых городах мира.

Как составлялся рейтинг?

Компания Mastercard ежегодно уже более 10 лет исследует, куда чаще всего путешествуют туристы в мире и как тратят деньги. На основе этих данных были составлены рейтинги Mastercard Global Destination Cities Index 2017: ТОП-городов по количеству туристов и ТОП-городов по количеству денег, потраченных туристами. Более того, имея 10-летний опыт исследования этого рынка и располагая текущими данными, Mastercard может делать прогнозы на следующий год. Ниже представляем вам эти два рейтинга.

Рейтинг городов по количеству туристов, путешествующих больше, чем на одну ночь (2016 год)

Бангкок – 19,4 млн Лондон – 19,1 млн Париж – 15,5 млн Дубай – 14,9 млн Сингапур – 13,1 млн Нью-Йорк – 12,7 млн Сеул – 12,4 млн Куала-Лумпур – 11,3 млн Токио – 11,2 млн Стамбул – 9,2 млн

Рейтинг городов по объему денег, потраченных туристами, путешествующими больше, чем на одну ночь (2016 год)

Дубай – 28,5 млрд. $ Нью-Йорк – 17 млрд. $ Лондон – 16,1 млрд. $ Сингапур – 15,7 млрд. $ Бангкок – 14,1 млрд. $ Париж – 12 млрд. $ Токио – 11,3 млрд. $ Тайбэй – 9,9 млрд. $ Сеул – 9,4 млрд. $ Барселона – 8,9 млрд. $

Если с рейтингом городов по количеству потраченных денег все более-менее понятно, то на рейтинге городов по посещаемости мы остановимся более подробно. И расскажем, что обязательно нужно сделать именно в этих городах.

№10 Стамбул

Византий, Константинополь, Стамбул – этот город повидал с VII века до н.э. столько всего, сколько не видели все остальные участники нашего рейтинга вместе взятые. Количество достопримечательностей, которые нужно посмотреть, огромно. Если вы выбрали Стамбул для встречи Нового года, не забудьте взять с собой теплые вещи – ночью температура может опуститься до +7 градусов.

Что нужно сделать:

- встретить Новый год на Галатском мосту, чтобы увидеть праздничные фейерверки

- посетить Голубую мечеть

- поторговаться на Гранд-Базаре

- пойти в хамам

- совершить круиз по Босфору

- полюбоваться городом с террасы колоритного кафе

- погладить стамбульских котиков

№9 Токио

Стоит ехать только ради того, чтобы ощутить бешеный ритм современного мегаполиса. Город олицетворяет собой прогресс, однако при этом все уникально, ведь японцы чтут свою культуру. Помимо огромного количества высотных зданий, в Токио заботятся о прекрасных садах и парках. По данным Mastercard в 2017 году в Токио ожидается самый высокий показатель роста количества гостей города, а миллионы туристов не могут ошибаться. В Токио Новый год вы встретите одними из первых на земле, но все равно это будет на 5 часов позже, чем в Королевстве Тонга.

© Jordan Blohm

Что нужно сделать:

- отправиться на знаменитый перекресток Shibuya Crossing, чтобы встретить Новый год. В 2016 году он впервые стал пешеходным во время новогоднего празднования

- разобраться в запутанной схеме метро

- подняться на токийскую телевизионную башню – второе по высоте сооружение в мире

- посмотреть на небоскребы делового района Стиндзюку

- увидеть памятник Хатико

- купить новые гаджеты в квартале Акихабара

- переночевать в капсульном отеле

- попробовать японские суши и саке

№8 Куала-Лумпур

Столица Малайзии – один из самых интересных мегаполисов Азии. Являясь одним из основных пересадочных пунктов в авиаперелетах, Куала-Лумпур располагает к тому, чтобы задержаться в нем хотя бы на несколько дней. Город интересен тем, что в нем смешано множество различных архитектурных стилей, а по соседству с небоскребами на некоторых холмах даже остался девственный лес. По данным Mastercard 92% туристов приезжают в Куала-Лумпур не по делам, а в отпуск. Учтите, что цены в Малайзии на Новый год поднимаются.

© Zukiman Mohamad

Что нужно сделать:

- сделать селфи на фоне новогоднего салюта. Если стоять у башен Петронас, салют будет у вас прямо над головой. Если же отойти на перекресток, то получатся отличные кадры башен на фоне салюта

- подняться на самый высокий крытый мост в мире на башнях Петронас

- покататься на лодке в Центральном озерном парке

- попробовать уличную еду

- побывать в пещерах Бату, каждая из которых посвящена отдельному божеству

- посетить Ботанический сад с парком птиц

- посмотреть на королевский дворец Истана Негара

№7 Сеул

Сеул является центром и символом всей Южной Кореи. Здесь расположены хед-офисы всех крупных концернов, здесь рождаются инновационные решения, здесь реализована программа «Умный Сеул», здесь будущее становится реальностью. Если вы планируете встречать Новый год в Сеуле, учтите, что традиционным корейским новым годом считается Соллаль – первый день Нового года по лунному календарю, который приходится на конец зимы или начало весны. Но наш Новый год по григорианскому календарю корейцы тоже любят и празднуют.

© travel oriented

Что нужно сделать:

- подняться на гору Бухан. Традиционно корейцы встречают первый рассвет нового года на горе. А с горы Бухан открывается потрясающий вид на Сеул

- подняться на обзорную площадку небоскреба Юксам, он же Золотая башня, и посмотреть на Сеул с высоты

- увидеть пять дворцов династии Чосон

- совершить прогулку на пароходике по реке Ханган

- посетить корейскую дискотеку. Сеул славится своей ночной жизнью, попробуйте пойти в местный клуб и ощутить ночной пульс города

№6 Нью-Йорк

Один из самых известных городов мира. Большой многонациональный Нью-Йорк по праву претендует на звание одного из финансовых и экономических центров земного шара. Неудивительно, что он занял второе место в рейтинге Mastercard по количеству потраченных туристами денег. Главный зимний праздник у американцев – Рождество, которое стараются встречать в кругу семью, а Новый год считается праздником друзей, с которыми можно встретить его на улице.

Что нужно сделать:

- если вам посчастливилось оказаться в Нью-Йорке зимой, вам обязательно нужно покататься на коньках возле главной елки Америки, а лучше встретьте в этом городе Рождество

- посмотреть церемонию падения шара, который спускается со здания One Times Square на Таймс-сквер, отсчитывая секунды до прихода Нового года

- приплыть на пароме к Статуе Свободы и подняться на ее смотровую площадку

- купить билет на мюзикл на Бродвее

- погулять по Центральному парку – самому известному парку мира

- посетить Метрополитен-музей, который входит в четверку самых посещаемых художественных музеев мира

- пройтись по Бруклинскому мосту – символу Нью-Йорка. Вантовый мост со 150-летней историей впечатляет миллионы туристов со всего мира

- посмотреть на ночной Манхэттен с крыши Empire State Building

№5 Сингапур

Сингапур – это экономическое чудо. Из маленькой рыбацкой деревушки он вырос в город-мечту. Получив в 1965 году независимость и не имея собственных природных ресурсов, Сингапур смог превратиться в одну из самых развитых стран мира. В Сингапур необходимо поехать хотя бы для того, чтобы посмотреть, как может работать государство без коррупции и с правильными реформами. А если вы решили отметить Новый год вдалеке от снега, то Сингапур – один из лучших вариантов.

© chensiyuan

Что нужно сделать:

- посмотреть в новогоднюю ночь фейерверк над водой «Обратный отсчет в заливе Марина Бэй»

- заказать новогоднее пожелание на специальных светящихся сферах Wishing stations, которые в новогоднюю ночь спускают на воду

- поплавать в самом высокорасположенном бассейне без бортиков с видом на город. В бассейн пускают только постояльцев гостиницы Marina Bay Sands, поэтому снимите номер хотя бы на пару суток ради этого потрясающего вида из воды

- посмотреть на самый большой фонтан в мире, который расположен в центре Сингапура

- подняться на колесе обозрения (второе по высоте в мире)

- посетить парк Gardens by the Bay, представив себя героем фильма «Аватар». Освещенные тысячами огней, искусственные футуристические 50-метровые «деревья» особенно впечатляют ночью.

№4 Дубай

Самая главная причина посетить Дубай – это увидеть суперпрогресс. Выросшие на месте пустыни небоскребы символизируют собой безграничные возможности человека. При наличии нефти, разумеется. По данным Mastercard в прошлом году туристы потратили в Дубай в два раза больше денег, чем в Бангкоке, который занимает 1-е место нашего рейтинга. Так что при поездке будет не лишним иметь на карточке побольше денег, а в новогодние праздники будьте готовы умножить планируемые траты вдвое.

Что нужно сделать:

- в новогоднюю ночь посмотреть фейерверк в районе Бурдж-Халифа

- посетить океанариум с самой большой в мире стеклянной панелью, расположенный в торговом центре The Dubai Mall

- подняться на смотровую площадку самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, расположенную на 148 этаже, чтобы посмотреть на город

- послушать всемирноизвестный Фонтан Дубай

- побывать в самом большом в мире парке цветов «Чудо сад»

- сделать покупки в огромном Duty Free

№3 Париж

Самый романтичный город мира, в который обязательно нужно съездить со своей второй половинкой. Особая уникальная атмосфера парижских улиц, их истертые мостовые и шикарные витрины, шумные кварталы и рестораны, щеголяющие звездами Мишлен – все это останется в вашем сердце навсегда. На Рождество Париж особенно преображается, украшая себя праздничными огнями.

Что нужно сделать:

- признаться в любви

- сходить на рождественский рынок на Елисейских полях

- попасть на новогоднее шоу в Мулен Руж – самое известное кабаре в мире

- посмотреть на Париж с высоты Эйфелевой башни

- увидеть подлинник «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в Лувре

- посидеть на ступенях базилики Сакре-Кер на Монмартре

- пройтись вечером по набережной Сены

№2 Лондон

Архитектура столицы Великобритании, ее дворцы и замки дышат историей, а сам город является одним из главных деловых центров мира. Здесь столько достопримечательностей, что понадобится не один день, чтобы увидеть самые главные. Поэтому запасайтесь отпуском, а также позаботьтесь о том, чтобы на вашей карточке было достаточно денег, тем более, если вы планируете поездку на Рождество. По рейтингу Mastercard Лондон на третьем месте по объему потраченных туристами средств.

© Diliff

Что нужно сделать:

- встретить новый год на Трафальгарской площади возле главной елки страны под бой Биг-Бена

- увидеть традиционный Новогодний парад в первый день нового года. Более чем 8000 танцоров, акробатов, актеров и ретро-автомобилей проследуют по центральным улицам Лондона от Green Park Station на улице Пиккадилли через улицу Pall Mall и Трафальгарскую площадь на площадь Парламента

- прокатиться на одном из самых больших в мире колес обозрения London Eye

- посетить студию Warner Bros. В пригороде Лондона Ливсдене, где были сняты все фильмы о Гарри Поттере. До 28.01.2018 Зимний Хогвартс покроется снегом и впервые Большой Зал будет украшен как во время Турнира Трех Волшебников в фильме Гарри Поттер и кубок огня. Учтите, что количество билетов ограничено

- сделать фотографии в главном музее Мадам Тюссо

- выпить глинтвейн на главной рождественской ярмарке Winter Wonderland в Гайд-Парке

- посетить Лондонский Тауэр – символ Великобритании

- прокатиться на двухэтажном автобусе

- посетить Британский музей

№1 Бангкок

Столица Таиланда Бангкок сам по себе является достопримечательностью, как никакой другой город связывая прошлое и будущее. Среди множества небоскребов прекрасно сохранились древние храмы и дворцы, а на бешеный ритм делового центра Азии невозмутимо взирает Будда. Интересно отметить, что цены во время новогодних празднований в Бангкоке не поднимаются.

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Что нужно сделать:

- встретить Новый год на пляже – на шумной дискотеке или просто у океанских волн

- пить свежевыжатые соки и кушать экзотические фрукты

- сходить на известное во всем мире шоу трансвеститов

- ходить на тайский массаж

- побывать в 2560 году, именно такой сейчас год в Тайланде

- увидеть фигуру Лежащего Будды в храме Ват Пхо.

И если вы таки собрались в новогоднее путешествие, то вот несколько полезных советов от Mastercard: