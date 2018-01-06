"Пьяная церковь" в городе "чёрных овец". Фестиваль Маланки в Черновцах и покатушки на лыжах в Мигово

Как добраться

До Черновцов проще всего доехать из Киева ежедневным поездом "Буковина" Киев — Черновцы №117. Время в пути — 11 ч. 25 мин., цены — от 273 грн в купе.

На машине до Черновцов — 542 км. Ехать приблизительно восемь часов — через Житомир, Бердичев, Хмельницкий, Каменец-Подольский

(Е40 + Е50 + Н03). Если нет своего авто, можно поискать попутчиков на BlaBlaCar (цена от 250 грн).

В далёком 1153 году на левом берегу реки Прут была основана крепость для охраны торгового Берладского пути, который вёл из нижнего Подунавья до Галича. Вокруг деревянно-земляной крепости со временем вырос ремесленный посад с домами. Этот город упоминается как Черн на Пруте — от чёрных дубовых стен крепости, переложенных чернозёмом. Согласно другой легенде, название города Черновцы происходит от чёрных овец, которых в округе было очень много.

Архитектура старой части Черновцов — это небольшие уютные улочки, кафе с аккуратными вывесками и вкусными булочками, свадебные платья в витринах магазинов, красивые домики на пешеходной улице Ольги Кобылянской (историческое название "Панська"). Поселиться тут всегда было престижно, здесь жили аристократы, интеллигенция, торговцы. При Румынии полицейские не пускали без нужды на "Паньску" селян и вообще неопрятно одетых людей. Поэтому после прихода в Черновцы советской власти прогулка по центральной улице стала любимым развлечением рабочих и крестьян. Торговцы же тщательно вытирали обувь, прежде чем занести сюда продукты. В одном из двориков возле "Чоколядної кав’ярні" есть надпись: "Не спеши домой, потому что не знаешь, где лучше".

Начать знакомство с городом стоит с Центральной площади и ратуши. С 2005 года, преодолевая пешком 126 ступенек, ровно в 12:00 на балкон башни ратуши выходит в национальной одежде 74-летний трубач городского совета Василий Козак и на все четыре стороны света трубит известную песню "Маричка" на мелодию Степана Сабадаша. Своеобразный гимн буковинского края собираются послушать многочисленные жители и гости города.

В центре Гостиного (Монастырского) корпуса университета возвышается грациозная башня с часами

Зарядившись позитивом и энергией, с Центральной площади отправляйтесь в сторону Черновицкого национального университета (в прошлом резиденция митрополитов Буковины), про который говорят, что он похож на фэнтези-университеты из мира "Ведьмака" Анджея Сапковского. Корпуса вуза поражают своей архитектурой. Недаром центральный корпус в 2011 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если присмотреться, то на верхушке башни с часами университета можно увидеть звёзды Давида, поддерживающие купол с крестом, — различные культуры давно уже научились органично сосуществовать в этом городе.

В Черновцах также стоит посмотреть необычную церковь со скрученными башенками. Местные называют её "пьяная церковь". Построили её по мотивам схожей церкви в Бухаресте. По легенде, мастера, которые строили церковь, никак не могли завершить строительство — всё, что за день построят, к утру разваливалось. И как-то раз старший мастер увидел вещий сон: нужно принести жертву. Он замуровал в стены церкви свою жену, которая пришла угостить строителей завтраком. Женщина сильно кричала. А наутро мастера увидели, что церковь впервые с начала строительства не развалилась, но вот купола её перекрутились, как будто от боли и страданий.

На новогодние праздники в Черновцах на Соборной площади проходят рождественская ярмарка и развлекательные программы для детей возле главной ёлки. А на старый Новый год город превращается в маленький Рио-де-Жанейро благодаря этнографическому фестивалю "Маланка-фест", который уже стал традицией и проводится с 2011 года. С давних времён в ночь на 14 января буковинцы переодевались в нелепые наряды — Цыгана, Козы, Чёрта, Медведя, Пана, Украинки-Маланки — и с песнями, шумом и смехом ходили по домам, отгоняли или задабривали злых духов и ведьм. А напоследок, чтобы избавиться от нечисти, купались в ледяной воде.

Вход в Черновицкий университет украшает барельеф буковинского писателя Ю. Федьковича, в честь которого вуз и назван

На заключительный конкурс-парад в Черновцы со всех сёл съезжаются Маланки со своими бандами ряженых. В наше время здесь можно увидеть и Крылатых медведей, и Дракулу, и Сфинкса. Приезжают и румыны, ведь граница с соседней страной находится всего в 40 км. Шествие проходит по центру города под музыку на специальных платформах, а зрители выбирают победителя в самом оригинальном наряде, который получает приз. В прошлом году победителям из села Чагор в костюме Сфинкса вручили 50 тыс. грн.

Если же вам надоест шум города, можно отправиться покататься на лыжах или сноуборде на горнолыжный курорт Мигово, расположенный в 60 км от Черновцов. С Центрального городского вокзала в Мигово каждый день ходит рейсовый автобус, билет стоит 50 грн.

На курорте много гостиниц, колыб, кафе, ресторанов. Проживание стоит от 150 грн, прокат лыж или сноуборда — 100–120 грн за день, комплексный обед в столовой "Швидко" — от 50 грн.

Общая протяжённость горнолыжных трасс в Мигово — 3500 м. Спуски оборудованы пушками для нагнетания искусственного снега.

Ну а если и тут заскучаете, смело отправляйтесь в Румынию. Из Черновцов в соседнюю страну — рукой подать, а посмотреть в Румынии, поверьте, есть что. Можно, конечно, махнуть из Буковины и в Молдову. Правда, скорее не с целью путешествия, а транзитом. Именно из Кишинёва жители Буковины сегодня летают в Израиль и Турцию. Говорят, что путёвки на Восток из Молдовы на пару сотен долларов дешевле. Сами мы пока не летали. Но вам ничего не мешает проверить.

Черновицкий университет похож на фэнтэзи-университеты из мира "Ведьмака"