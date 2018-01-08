Ужгород: кофейня под замком

Как добраться
Местный ужгородский аэропорт вот уже полтора года не работает, поэтому из Киева, Харькова и Одессы сюда можно добраться только поездом. "Интерсити" сюда не ходит, а самый дешёвый билет в купе пассажирского поезда обойдётся в 273 грн.
Можно ехать в город и на собственном авто, но дорога до Ужгорода неблизкая и отнюдь пока не европейская. Из Киева она занимает около 10 ч. (815 км). Ехать нужно по трассам Е40/М06, через Житомир, Ровно, Дубно, Львов и Мукачево.
Ужгород — уютный многонациональный город на самом западе Украины. От Киева его отделяет 812 км и Карпатские горы. Недаром местные жители говорят, что Ужгород ближе к столицам 12 европейских государств, чем к Киеву. Необычный языковой колорит, где украинские слова звучат несколько иначе, а о значении многих приходится только догадываться — всё это столица украинского Закарпатья.
Ужгород — идеальное место для уик-энда. Здесь более 40 отелей и хостелов. Большинство в центре города. И хотя среди них пока нет брендовых сетевых отелей, но зато можно смело остановиться в местных 3- или 4-звёздочных. Цены на проживание после Киева или Одессы вас приятно удивят. Номер за 600–800 грн с завтраком на двоих — вполне обычное явление для Ужгорода. Персонал здесь более приветливый и доброжелательный, чем где-либо. Наверное, чувствуется, что рядом заграница. До неё, кстати, всего ничего: каких-то 10 км — и вы уже в соседней Словакии.
За последние пять лет Ужгород очень изменился в туристическом плане. Здесь появились продвинутые бары, пабы с крафтовым пивом, рестораны с местной кухней и закарпатским колоритом. Здесь нет модных дискотек, но зато во многих барах в центре города играет живая музыка. Ужгород — это множество необычных туристических объектов, которых вы не найдёте ни в одном другом городе Украины.
Название города происходит от речки Уж, которая разделяет город на две части. Набережная привлекает туристов и местных жителей своей живописностью во все времена года. Здесь находится знаменитая липовая аллея — самая длинная в Европе (2,2 км).
В межсезонье в Ужгороде не соскучишься: в городе проходит много фестивалей
Главный туристический объект города — это, безусловно, Ужгородский замок. В нём расположен этнографический музей, но главное для туристов — отсюда открываются потрясающие виды на город. Совсем рядом возле замка находится ещё один интересный объект — скансен, или музей под открытым небом. Здесь собраны уникальные деревянные церкви и хатынки XVII–XIX веков со всех уголков Закарпатья.
В Ужгороде обязательно прогуляйтесь по центральной улице Корзо. С итальянского она так и переводится — "прогулочная улица". Сегодня здесь много необычных кафе, ресторанчиков и небольших лавок. И все находятся в исторических зданиях XIX — начала XX столетия.
Ещё одно необычное место в центре Ужгорода — переулок Горчичное зерно. Это реконструированный старинный Пассаж, где разместились несколько сувенирных лавок и ресторанов. Переулок отстроили в стиле начала XX века. Почему такое название? Его цвет напоминает цвет зерна горчицы.
Ни одна экскурсия по Ужгороду не может обойтись без показа необычных мини-скульптур, которые создал местный мастер Михаил Колодко. Сегодня их насчитывается 25. Туристам иногда устраивают настоящий квест — кто найдёт и сфотографирует больше всего этих необычных фигур в городе. Есть даже специальная карта ужгородских миниатюр.
Из культовых заведений в Ужгороде рекомендуем побывать в Крестовоздвиженском кафедральном соборе в центре города. Необычная готическая архитектура напоминает такие же соборы в Польше или Чехии. Особенно впечатляет он во время службы, которая проходит каждый день утром и вечером.
Самое известное и популярное гастрозаведение Ужгорода — необычная ресторация "Деца у нотаря", что переводится как "100 грамм у нотариуса". Она находится всего в нескольких километрах от Ужгорода по трассе на Мукачево. Этот ресторан традиционной украинской кухни поражает своим колоритом и тонким юмором. Где ещё вы увидите сатирическое кладбище, необычные туалеты и хлёсткие алкопародии, автором которых стал основатель "Децы" — писатель и юморист Павел Чучка. А ещё вас удивят необычные названия блюд, суть которых без официантов трудно уловить.
Из продвинутых новых заведений в Ужгороде стоит побывать в бистро-пабе крафтового пива "Годынка", который находится в самом центре города, возле набережной речки Уж. Здесь вы найдёте лучшие марки крафтового пива Закарпатья. Это и знаменитая "Ципа" из посёлка Квасы, и Patrik из Межгорья (не путать с Межигорьем), а также лучшие сорта частных броварен Ужгорода и Берегова. Совсем рядом расположилось более пафосное, но уютное заведение — гастро-паб Apriori. Он возник в бывших средневековых подвалах, которые вычистили от мусора и привели в порядок. Сегодня здесь играет живая музыка, можно покурить кальян, но главное — попробовать вкуснейшие блюда местной кухни. Немного дальше от центра вы найдёте небольшой уютный ресторанчик "Швабенхоф". Здесь можно отведать блюда немецкой кухни и отличное крафтовое пиво по швабским рецептам.
В Ужгород можно приезжать и в межсезонье. Здесь много фестивалей и фестивальчиков. По выходным устраивают дегустации вкуснейших закарпатских вин, а в местных пабах звучит качественный джаз. Каждый откроет для себя в этом городе что-то новое и интересное. В этом можете не сомневаться.
Где жить
В Ужгороде можно выбрать жильё на любой вкус, и цены весьма демократичны. В маленьком частном отельчике можно поселиться в трёхместном номере за 350 грн за номер в сутки или же в двухместном по цене от 500 грн за сутки с завтраком. В хостеле двухместный номер обойдётся не намного дешевле — 450 грн и без завтрака. А вот в отеле категории четыре звезды "Олд Континент" номер на booking.com стоит 1920 грн, в Boutique Hotel Villa P — 2580 грн.
Что посмотреть
- Ужгородский замок, в котором находится этнографический музей.
- Скансен, или музей под открытым небом.
- Переулок Горчичное зерно — реконструированный старинный Пассаж, где разместилось несколько сувенирных лавок и ресторанов.
- Мини-скульптуры местного мастера Михаила Колодко.
- Крестовоздвиженский кафедральный собор.
Где поесть
- Ресторан Old Continent, Ужгород, пл. Шандора Петефи, 4. Телефон: +38 (0312) 66-93-77. Средний чек: 450–600 грн.
- Ресторан "Под замком", Ужгород, ул. Ольбрахта, 3. Телефон: +38 (0312) 23-61-64. Средний чек: 120–150 грн.
- Ресторан Varosh, Ужгород, пл. Шандора Петефи, 24-26. Телефоны: +38 (0312) 61-37-06, (099) 787-00-03. Средний чек: 240–300 грн.
Лайфхак
Обязательно зайдите в кондитерскую Валентина Штефаньо. Знаменитый закарпатский кондитер создаёт вкуснейший торт "Ужгород", необычные пирожные и другие сладости. Авторские кулинарные шедевры Штефаньо стали победителями не одного европейского кондитерского конкурса.