Ужгород: кофейня под замком

Как добраться

Местный ужгородский аэропорт вот уже полтора года не работает, поэтому из Киева, Харькова и Одессы сюда можно добраться только поездом. "Интерсити" сюда не ходит, а самый дешёвый билет в купе пассажирского поезда обойдётся в 273 грн.

Можно ехать в город и на собственном авто, но дорога до Ужгорода неблизкая и отнюдь пока не европейская. Из Киева она занимает около 10 ч. (815 км). Ехать нужно по трассам Е40/М06, через Житомир, Ровно, Дубно, Львов и Мукачево.

Ужгород — уютный многонациональный город на самом западе Украины. От Киева его отделяет 812 км и Карпатские горы. Недаром местные жители говорят, что Ужгород ближе к столицам 12 европейских государств, чем к Киеву. Необычный языковой колорит, где украинские слова звучат несколько иначе, а о значении многих приходится только догадываться — всё это столица украинского Закарпатья.

Ужгород — идеальное место для уик-энда. Здесь более 40 отелей и хостелов. Большинство в центре города. И хотя среди них пока нет брендовых сетевых отелей, но зато можно смело остановиться в местных 3- или 4-звёздочных. Цены на проживание после Киева или Одессы вас приятно удивят. Номер за 600–800 грн с завтраком на двоих — вполне обычное явление для Ужгорода. Персонал здесь более приветливый и доброжелательный, чем где-либо. Наверное, чувствуется, что рядом заграница. До неё, кстати, всего ничего: каких-то 10 км — и вы уже в соседней Словакии.

За последние пять лет Ужгород очень изменился в туристическом плане. Здесь появились продвинутые бары, пабы с крафтовым пивом, рестораны с местной кухней и закарпатским колоритом. Здесь нет модных дискотек, но зато во многих барах в центре города играет живая музыка. Ужгород — это множество необычных туристических объектов, которых вы не найдёте ни в одном другом городе Украины.

Название города происходит от речки Уж, которая разделяет город на две части. Набережная привлекает туристов и местных жителей своей живописностью во все времена года. Здесь находится знаменитая липовая аллея — самая длинная в Европе (2,2 км).

В межсезонье в Ужгороде не соскучишься: в городе проходит много фестивалей

Главный туристический объект города — это, безусловно, Ужгородский замок. В нём расположен этнографический музей, но главное для туристов — отсюда открываются потрясающие виды на город. Совсем рядом возле замка находится ещё один интересный объект — скансен, или музей под открытым небом. Здесь собраны уникальные деревянные церкви и хатынки XVII–XIX веков со всех уголков Закарпатья.

В Ужгороде обязательно прогуляйтесь по центральной улице Корзо. С итальянского она так и переводится — "прогулочная улица". Сегодня здесь много необычных кафе, ресторанчиков и небольших лавок. И все находятся в исторических зданиях XIX — начала XX столетия.

Ещё одно необычное место в центре Ужгорода — переулок Горчичное зерно. Это реконструированный старинный Пассаж, где разместились несколько сувенирных лавок и ресторанов. Переулок отстроили в стиле начала XX века. Почему такое название? Его цвет напоминает цвет зерна горчицы.

Ни одна экскурсия по Ужгороду не может обойтись без показа необычных мини-скульптур, которые создал местный мастер Михаил Колодко. Сегодня их насчитывается 25. Туристам иногда устраивают настоящий квест — кто найдёт и сфотографирует больше всего этих необычных фигур в городе. Есть даже специальная карта ужгородских миниатюр.

Из культовых заведений в Ужгороде рекомендуем побывать в Крестовоздвиженском кафедральном соборе в центре города. Необычная готическая архитектура напоминает такие же соборы в Польше или Чехии. Особенно впечатляет он во время службы, которая проходит каждый день утром и вечером.

Самое известное и популярное гастрозаведение Ужгорода — необычная ресторация "Деца у нотаря", что переводится как "100 грамм у нотариуса". Она находится всего в нескольких километрах от Ужгорода по трассе на Мукачево. Этот ресторан традиционной украинской кухни поражает своим колоритом и тонким юмором. Где ещё вы увидите сатирическое кладбище, необычные туалеты и хлёсткие алкопародии, автором которых стал основатель "Децы" — писатель и юморист Павел Чучка. А ещё вас удивят необычные названия блюд, суть которых без официантов трудно уловить.

Из продвинутых новых заведений в Ужгороде стоит побывать в бистро-пабе крафтового пива "Годынка", который находится в самом центре города, возле набережной речки Уж. Здесь вы найдёте лучшие марки крафтового пива Закарпатья. Это и знаменитая "Ципа" из посёлка Квасы, и Patrik из Межгорья (не путать с Межигорьем), а также лучшие сорта частных броварен Ужгорода и Берегова. Совсем рядом расположилось более пафосное, но уютное заведение — гастро-паб Apriori. Он возник в бывших средневековых подвалах, которые вычистили от мусора и привели в порядок. Сегодня здесь играет живая музыка, можно покурить кальян, но главное — попробовать вкуснейшие блюда местной кухни. Немного дальше от центра вы найдёте небольшой уютный ресторанчик "Швабенхоф". Здесь можно отведать блюда немецкой кухни и отличное крафтовое пиво по швабским рецептам.

В Ужгород можно приезжать и в межсезонье. Здесь много фестивалей и фестивальчиков. По выходным устраивают дегустации вкуснейших закарпатских вин, а в местных пабах звучит качественный джаз. Каждый откроет для себя в этом городе что-то новое и интересное. В этом можете не сомневаться.