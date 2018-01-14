Румынский Иерусалим. Что посмотреть в буковинском городке Рэдэуци

Рэдэуци — город в Южной Буковине на реке Теплица — славится монастырём, в который паломники приезжают уже сотни лет

Как добраться

Из Киева до румынской станции "Дорнешти" раз в неделю курсирует пассажирский поезд №117 Киев — Бухарест (время в пути — 19 ч., цена билета — от 670 грн). От Черновцов до Дорнешти ехать около 6,5 ч. Из Дорнешти до Рэдэуци — всего 7 км, можно купить билет на местный автобус или взять такси.

До Рэдэуци на машине из Черновцов всего час езды, лучше ехать по трассе Е85.

В старинном буковинском городке Рэдэуци, расположенном в 23 км от украинской границы и основанном в 1393 году, есть на что посмотреть. В центре города радует глаз хорошо сохранившаяся австро-венгерская застройка XVIII–XIX веков и великолепные храмы разных вероисповеданий.

Обязательно зайдите в православный Никольский собор, возведённый в XIV веке и ставший усыпальницей первых молдавских господарей (Рэдэуци в XIV веке был важным центром зарождавшейся Молдавии). Этот храм входит в ансамбль православного мужского монастыря Богдана, основанного правителем Молдавии Богданом I.

Полюбуйтесь большой монументальной синагогой, построенной в 1883 году, и еврейскими кварталами, придающими городу особый колорит. До Второй мировой войны из 16 тыс. жителей городка около 10 тыс. были евреями, их уничтожили в концлагерях. В 2013 году почтовую марку Румынии посвятили именно 130-летию еврейского храма Рэдэуци.

Если говорить о светском времяпровождении, то в городе можно посетить Этнографический музей "Самуил и Евгения Ионец", керамическую мастерскую "Колибаба", послушать концерт одного из самых известных ансамблей "Цветы Буковины", основанного в 1972 году.

Любители природы могут полюбоваться в Рэдэуци конными забегами на ипподроме (во времена Австро-Венгрии на местном конном заводе разводили отличных лошадей для императорской армии), прогуляться по местному зоосаду и окрестностям города, богатым пихтовыми лесами.

В центре города радует глаз хорошо сохранившаяся застройка австро-венгерских времён

В 20 км к югу от Рэдэуци, в селе Арборе, рекомендуем посетить фамильную церковь Луки Арборе, начальника крепости Сучавы, построенную в 1502 году. Росписи наружных стен на сюжеты из Ветхого и Нового заветов имеют особую художественную ценность. На одной из фресок в сцене Страшного Суда изображены группы святотатцев, среди которых выделяются турки и татары.

Чуть дальше, в 33 км от города Рэдэуци, находится монастырь Путна, который часто называют румынским Иерусалимом.

Пожалуй, Стефан Великий, в честь которого и назван монастырь Путну — самый почитаемый румынский правитель, руководивший страной 47 лет. Он одержал победу в 34 из 36 сражений за независимость Румынии и в память о каждой победе основывал монастырь или воздвигал храм. Путна стала первой такой обителью.

В монастырском музее Путны стоит посмотреть богатейшую коллекцию византийского шитья и вышивки — самую значительную в Центральной Европе. Среди её экспонатов — знаменитое погребальное покрывало Марии Мангупской, супруги Стефана Великого.

Также в музее представлены артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок и реставрационных работ: литургические предметы, иконы, документы и рукописи, в частности, знаменитое Четвероевангелие из Хумора с портретом Стефана Великого.