Все статьиВсе новостиВсе мнения
Рейтинги
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Красивая страна » Румынский Иерусалим. Что посмотреть в буковинском городке Рэдэуци
Румынский Иерусалим. Что посмотреть в буковинском городке Рэдэуци
.

Румынский Иерусалим. Что посмотреть в буковинском городке Рэдэуци

Рэдэуци — город в Южной Буковине на реке Теплица — славится монастырём, в который паломники приезжают уже сотни лет

Ксения Мелешко - 14.01.18 409
400

Как добраться

Из Киева до румынской станции "Дорнешти" раз в неделю курсирует пассажирский поезд №117 Киев — Бухарест (время в пути — 19 ч., цена билета — от 670 грн). От Черновцов до Дорнешти ехать около 6,5 ч. Из Дорнешти до Рэдэуци — всего 7 км, можно купить билет на местный автобус или взять такси.

До Рэдэуци на машине из Черновцов всего час езды, лучше ехать по трассе Е85.

В старинном буковинском городке Рэдэуци, расположенном в 23 км от украинской границы и основанном в 1393 году, есть на что посмотреть. В центре города радует глаз хорошо сохранившаяся австро-венгерская застройка XVIII–XIX веков и великолепные храмы разных вероисповеданий.

Обязательно зайдите в православный Никольский собор, возведённый в XIV веке и ставший усыпальницей первых молдавских господарей (Рэдэуци в XIV веке был важным центром зарождавшейся Молдавии). Этот храм входит в ансамбль православного мужского монастыря Богдана, основанного правителем Молдавии Богданом I. 

Полюбуйтесь большой монументальной синагогой, построенной в 1883 году, и еврейскими кварталами, придающими городу особый колорит. До Второй мировой войны из 16 тыс. жителей городка около 10 тыс. были евреями, их уничтожили в концлагерях. В 2013 году почтовую марку Румынии посвятили именно 130-летию еврейского храма Рэдэуци.

Если говорить о светском времяпровождении, то в городе можно посетить Этнографический музей "Самуил и Евгения Ионец", керамическую мастерскую "Колибаба", послушать концерт одного из самых известных ансамблей "Цветы Буковины", основанного в 1972 году.

Любители природы могут полюбоваться в Рэдэуци конными забегами на ипподроме (во времена Австро-Венгрии на местном конном заводе разводили отличных лошадей для императорской армии), прогуляться по местному зоосаду и окрестностям города, богатым пихтовыми лесами.

В центре города радует глаз хорошо сохранившаяся застройка австро-венгерских времён 

В 20 км к югу от Рэдэуци, в селе Арборе, рекомендуем посетить фамильную церковь Луки Арборе, начальника крепости Сучавы, построенную в 1502 году. Росписи наружных стен на сюжеты из Ветхого и Нового заветов имеют особую художественную ценность. На одной из фресок в сцене Страшного Суда изображены группы святотатцев, среди которых выделяются турки и татары. 

Чуть дальше, в 33 км от города Рэдэуци, находится монастырь Путна, который часто называют румынским Иерусалимом.

Пожалуй, Стефан Великий, в честь которого и назван монастырь Путну — самый почитаемый румынский правитель, руководивший страной 47 лет. Он одержал победу в 34 из 36 сражений за независимость Румынии и в память о каждой победе основывал монастырь или воздвигал храм. Путна стала первой такой обителью.   

В монастырском музее Путны стоит посмотреть богатейшую коллекцию византийского шитья и вышивки — самую значительную в Центральной Европе. Среди её экспонатов — знаменитое погребальное покрывало Марии Мангупской, супруги Стефана Великого.

Также в музее представлены артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок и реставрационных работ: литургические предметы, иконы, документы и рукописи, в частности, знаменитое Четвероевангелие из Хумора с портретом Стефана Великого.

Где жить

 

В Рэдэуци можно остановиться в отелях категории четыре звезды. Цена за номер — 1000–2000 грн в сутки с завтраком. В отеле три звезды проживание немного дешевле — 700–1000 грн в сутки без завтрака, а в небольших частных отельчиках — от 600 грн, также без завтрака. Ну а если нужен совсем бюджетный вариант, подойдёт и ночёвка в хостеле — от 560 грн за проживание в двухместном номере.

Что посмотреть

 

  • Исторический центр в австро-венгерском стиле.
  • Железнодорожная станция, построенная в 1889 году.
  • Монастырь Богдана и Никольский собор XIV века.
  • Синагога, возведённая 135 лет назад.
  • Фамильная церковь в селе Арборе, в 10 км от Рэдэуци.
  • Монастырь Путна — румынский Иерусалим в 33 км от Рэдэуци.

Где поесть

 

  • Ресторан Orso Bruno 2, Рэдэуци, ул. Свободы, 13. Телефон: +40 230-560-008. Средний чек: 300 грн.
  • Ресторан Casa Vatra, Рэдэуци, ул. Гари, 9. Телефон: +40 746-111-615. Средний чек: 140 грн.

Лайфхак

Верующим туристам интересно будет посетить монастырь Путна, который часто называют румынским Иерусалимом. Уже более 500 лет в Путну приезжают верующие не только из Румынии, но и из соседних стран, чтобы помолиться и поклониться могиле святого Стефана Великого, легендарного воеводы и строителя румынского государства, основавшего монастырь в 1469 году.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Американцам посоветовали с осторожностью ездить в УкраинуНа Закарпатье туристка выжила после падения в 300-метровую пропастьСату-Маре: Румыния с венгерским акцентом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3970
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 4552
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 6927
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 4914
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1925
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 2635
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2738
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1980
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1730
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1291
  1. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 14611 / 19406
  2. Врач рассказала, кому нельзя делать прививку против кори 13280 / 16950
  3. Победителя Евровидения-2017 выписали из больницы после успешной пересадки сердца 4357 / 6207
  4. Поперёк горла. Как Россия борется с достижениями науки в США 3602 / 4406
  5. Бессмысленно и беспощадно. Старый Новый год и другие странные праздники 2721 / 3103
  6. В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ 2246 / 2706
  7. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 2187 / 4598
  8. Под Прагой разбился пассажирский автобус 1771 / 17351
  9. Украину ждут сильнейшие снегопады 1428 / 2999
  10. Третий Майдан, если он произойдет, будет сильно отличаться от предыдущих, - Atlantic Council 1392 / 24658
  1. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 127 / 19406
  2. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 23 / 4598
  3. Саакашвили едет по Украине искать "300 спартанцев" 21 / 5580
  4. Бессмысленно и беспощадно. Старый Новый год и другие странные праздники 20 / 3103
  5. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 14 / 2332
  6. Поперёк горла. Как Россия борется с достижениями науки в США 12 / 4406
  7. Врач рассказала, кому нельзя делать прививку против кори 11 / 16950
  8. CES-2018: с ума сойти. 13 гаджетов будущего на выставке в Лас-Вегасе 11 / 2417
  9. Следком РФ расследует 146 дел в отношении украинских военных 7 / 598
  10. За атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные, - The Washington Post 6 / 526
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.